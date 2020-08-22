من درر السلف ....الحلقة رقم 32

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

ومن الدرر والعبر ...

( معنى أضحك الله سنك ) ..
🥀🥀 قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
قوله أضحك الله سنك : لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك ..
بل : لازمه وهو السرور ..
أونفي ضد لازمه : وهو الحزن . ..
🥀 أنظره : فتح الباري ج 07 ورقة / 47 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 قال العلاّمة المباركفوري عليه رَحَمَات الله تعالى :
أضحك الله سنك :
أي : أدام الله لك السرور الذي سبب ضحكك . ..
🥀 أنظره : مرقاة المفاتيح ج 09 ورقة / 149 ... 🌾🌾🌾

ومنها :
🥀🥀 قال شيخ الإسلام عليه رَحَمَات الله تعالى :
ما رأيت شيئًا يُغذِّي :
العقل والرُّوح ..
ويحفظ الجسم ..
ويضمن السَّعادة ..
أكثر مِن : إدامة النَّظر في كتاب الله تعالى . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 149 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن النفائس والدرر :
( فلا تكن كحاطبِ الليل ) ..
قال الإمام ابن عبد البر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :
العرب تضرب المثل بحاطب الليل للذي
يجمع كل ما يسمع : من غث وسمين ..
وصحيح وسقيم ..
وباطل وحق ..
لأنّ : المُحتطب بالليل ربما ضم أفعى فنهشته ؛ وهو يحسبها من الحطب . ..
🥀 أنظره : جامع بيان العلم وفضله ج 01 ورقة / 327 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر والنفائس ..
قال الإمام العلاّمة علاّمة الجزائر عبد الحميد بن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى كلمة خالدة مؤثرة :
إنّنا قوم بفضل الله : لا تزيدنا الحوادث إلا تجربة وخبرة ..
ولا تزيدنا الكوارث : إلا صلابة ومَضاءٍ ..
ثقةً منّا بالله : قبل كلّ شيء ..
وثقةً بالحقّ : الذي اطمأنّت نفوسُنا إليه ..
وهان عليها : كلّ شيء في سبيله ..
وأيقنت : أنّ الغلبة له . ..
🥀 أنظره : الآثار ج 06 ورقة / 98 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الفوائد :
عن محمد بن سيرين عليه رَحَمَات الله تعالى أنه قال :
إنَّ أكثر الناس خطاياَ : أكثرهم ذكرًا لخطايا الناس . ..
🥀 أنظره : المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري ج 06 ورقة / 86 ... 🌾🌾🌾
 
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