من درر السلف ....الحلقة رقم 32

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والعبر ...
( معنى أضحك الله سنك ) ..
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
قوله أضحك الله سنك : لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك ..
بل : لازمه وهو السرور ..
أونفي ضد لازمه : وهو الحزن . ..
أنظره : فتح الباري ج 07 ورقة / 47 ...
قال العلاّمة المباركفوري عليه رَحَمَات الله تعالى :
أضحك الله سنك :
أي : أدام الله لك السرور الذي سبب ضحكك . ..
أنظره : مرقاة المفاتيح ج 09 ورقة / 149 ...
ومنها :
قال شيخ الإسلام عليه رَحَمَات الله تعالى :
ما رأيت شيئًا يُغذِّي :
العقل والرُّوح ..
ويحفظ الجسم ..
ويضمن السَّعادة ..
أكثر مِن : إدامة النَّظر في كتاب الله تعالى . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 149 ...
ومن النفائس والدرر :
( فلا تكن كحاطبِ الليل ) ..
قال الإمام ابن عبد البر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :
العرب تضرب المثل بحاطب الليل للذي
يجمع كل ما يسمع : من غث وسمين ..
وصحيح وسقيم ..
وباطل وحق ..
لأنّ : المُحتطب بالليل ربما ضم أفعى فنهشته ؛ وهو يحسبها من الحطب . ..
أنظره : جامع بيان العلم وفضله ج 01 ورقة / 327 ...
ومن الدرر والنفائس ..
قال الإمام العلاّمة علاّمة الجزائر عبد الحميد بن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى كلمة خالدة مؤثرة :
إنّنا قوم بفضل الله : لا تزيدنا الحوادث إلا تجربة وخبرة ..
ولا تزيدنا الكوارث : إلا صلابة ومَضاءٍ ..
ثقةً منّا بالله : قبل كلّ شيء ..
وثقةً بالحقّ : الذي اطمأنّت نفوسُنا إليه ..
وهان عليها : كلّ شيء في سبيله ..
وأيقنت : أنّ الغلبة له . ..
أنظره : الآثار ج 06 ورقة / 98 ...
ومن الفوائد :
عن محمد بن سيرين عليه رَحَمَات الله تعالى أنه قال :
إنَّ أكثر الناس خطاياَ : أكثرهم ذكرًا لخطايا الناس . ..
أنظره : المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري ج 06 ورقة / 86 ...
ومن الدرر والعبر ...
( معنى أضحك الله سنك ) ..
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
قوله أضحك الله سنك : لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك ..
بل : لازمه وهو السرور ..
أونفي ضد لازمه : وهو الحزن . ..
أنظره : فتح الباري ج 07 ورقة / 47 ...
قال العلاّمة المباركفوري عليه رَحَمَات الله تعالى :
أضحك الله سنك :
أي : أدام الله لك السرور الذي سبب ضحكك . ..
أنظره : مرقاة المفاتيح ج 09 ورقة / 149 ...
ومنها :
قال شيخ الإسلام عليه رَحَمَات الله تعالى :
ما رأيت شيئًا يُغذِّي :
العقل والرُّوح ..
ويحفظ الجسم ..
ويضمن السَّعادة ..
أكثر مِن : إدامة النَّظر في كتاب الله تعالى . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 149 ...
ومن النفائس والدرر :
( فلا تكن كحاطبِ الليل ) ..
قال الإمام ابن عبد البر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :
العرب تضرب المثل بحاطب الليل للذي
يجمع كل ما يسمع : من غث وسمين ..
وصحيح وسقيم ..
وباطل وحق ..
لأنّ : المُحتطب بالليل ربما ضم أفعى فنهشته ؛ وهو يحسبها من الحطب . ..
أنظره : جامع بيان العلم وفضله ج 01 ورقة / 327 ...
ومن الدرر والنفائس ..
قال الإمام العلاّمة علاّمة الجزائر عبد الحميد بن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى كلمة خالدة مؤثرة :
إنّنا قوم بفضل الله : لا تزيدنا الحوادث إلا تجربة وخبرة ..
ولا تزيدنا الكوارث : إلا صلابة ومَضاءٍ ..
ثقةً منّا بالله : قبل كلّ شيء ..
وثقةً بالحقّ : الذي اطمأنّت نفوسُنا إليه ..
وهان عليها : كلّ شيء في سبيله ..
وأيقنت : أنّ الغلبة له . ..
أنظره : الآثار ج 06 ورقة / 98 ...
ومن الفوائد :
عن محمد بن سيرين عليه رَحَمَات الله تعالى أنه قال :
إنَّ أكثر الناس خطاياَ : أكثرهم ذكرًا لخطايا الناس . ..
أنظره : المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري ج 06 ورقة / 86 ...