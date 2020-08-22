من درر السلف ....الحلقة رقم 32

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والعبر ...( معنى أضحك الله سنك ) ..قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :قوله أضحك الله سنك : لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك ..بل : لازمه وهو السرور ..أونفي ضد لازمه : وهو الحزن . ..أنظره : فتح الباري ج 07 ورقة / 47 ...قال العلاّمة المباركفوري عليه رَحَمَات الله تعالى :أضحك الله سنك :أي : أدام الله لك السرور الذي سبب ضحكك . ..أنظره : مرقاة المفاتيح ج 09 ورقة / 149 ...ومنها :قال شيخ الإسلام عليه رَحَمَات الله تعالى :ما رأيت شيئًا يُغذِّي :العقل والرُّوح ..ويحفظ الجسم ..ويضمن السَّعادة ..أكثر مِن : إدامة النَّظر في كتاب الله تعالى . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 149 ...ومن النفائس والدرر :( فلا تكن كحاطبِ الليل ) ..قال الإمام ابن عبد البر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :العرب تضرب المثل بحاطب الليل للذييجمع كل ما يسمع : من غث وسمين ..وصحيح وسقيم ..وباطل وحق ..لأنّ : المُحتطب بالليل ربما ضم أفعى فنهشته ؛ وهو يحسبها من الحطب . ..أنظره : جامع بيان العلم وفضله ج 01 ورقة / 327 ...ومن الدرر والنفائس ..قال الإمام العلاّمة علاّمة الجزائر عبد الحميد بن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى كلمة خالدة مؤثرة :إنّنا قوم بفضل الله : لا تزيدنا الحوادث إلا تجربة وخبرة ..ولا تزيدنا الكوارث : إلا صلابة ومَضاءٍ ..ثقةً منّا بالله : قبل كلّ شيء ..وثقةً بالحقّ : الذي اطمأنّت نفوسُنا إليه ..وهان عليها : كلّ شيء في سبيله ..وأيقنت : أنّ الغلبة له . ..أنظره : الآثار ج 06 ورقة / 98 ...ومن الفوائد :عن محمد بن سيرين عليه رَحَمَات الله تعالى أنه قال :إنَّ أكثر الناس خطاياَ : أكثرهم ذكرًا لخطايا الناس . ..أنظره : المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري ج 06 ورقة / 86 ...