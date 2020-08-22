طريقة عمل بسكويت مناسب لدايت الكيتو

mostafaosha
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البحث عن بسكويت كيتوني في كيتو دايت ني قد يكون من الأمور التي لا تصدق، لأنه من المعروف أن المكونات التي يصنع منها البسكويت تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات، فالأمر هنا مشابه للخبز، فكلا الأثنين من الركائز الأساسية في أي وجبة، ويكون الاستغناء عنهما من الأمور الصعبة جدًا، وذلك توصلنا إلى وصفات كيتونية لطرق اعداد بسكويت كيتوني بنفس الطرق التي اعتمدنا عليها في صنع خبز الكيتو، وهذا المقال سوف نركز حديثنا عن البسكويت في الكيتو دايت.
افضل طريقة لإعداد بسكويت كيتوني منخقض الكربوهيدرات
بسكويت كيتوني منخفض الكربوهيدرات
تعتمد وصفة بسكويت كيتوني عدد من المكونات المهمة مثل : دقيق اللوز والبيض ومسحوق الخبز وكريمة الخفق الثقيلة وجبن الموزاريلا.
واللجوء إلى دقيق جوز الهند الخالي من الغلوتين يزيل معظم الكربوهيدرات التي تحصل عليها عادةً من البسكويت.
فهذه الوصفة تحتوي على أقل من أربعة جرامات من إجمالي الكربوهيدرات، فحين تبلع نسبة الكربوهيدرات فيها عند استخدام الدقيق الأبيض 100 جرام من الكربوهيدرات لكل كوب، بالطبع هناك فرق شاسع بين الطريقتين.
مكونات وصفة بسكويت كيتوني:
1 1/2 كوب طحين لوز.
2 ملعقة صغيرة كريمة التارتار.
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز.
1/2 ملعقة صغيرة ملح.
1 كوب جبن موزاريلا مبشور.
4 ملاعق كبيرة زبدة طرية.
2 بيض.
1/4 كوب كريمة خفق ثقيلة.
افضل طريقة لإعداد بسكويت كيتوني منخقض الكربوهيدرات
بسكويت كيتوني منخفض الكربوهيدرات
تعتمد وصفة بسكويت كيتوني عدد من المكونات المهمة مثل : دقيق اللوز والبيض ومسحوق الخبز وكريمة الخفق الثقيلة وجبن الموزاريلا.
واللجوء إلى دقيق جوز الهند الخالي من الغلوتين يزيل معظم الكربوهيدرات التي تحصل عليها عادةً من البسكويت.
فهذه الوصفة تحتوي على أقل من أربعة جرامات من إجمالي الكربوهيدرات، فحين تبلع نسبة الكربوهيدرات فيها عند استخدام الدقيق الأبيض 100 جرام من الكربوهيدرات لكل كوب، بالطبع هناك فرق شاسع بين الطريقتين.
مكونات وصفة بسكويت كيتوني:
1 1/2 كوب طحين لوز.
2 ملعقة صغيرة كريمة التارتار.
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز.
1/2 ملعقة صغيرة ملح.
1 كوب جبن موزاريلا مبشور.
4 ملاعق كبيرة زبدة طرية.
2 بيض.
1/4 كوب كريمة خفق ثقيلة.