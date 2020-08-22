كيف تجد شقق للبيع في جورجيا ؟

mostafaosha
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خلال السنوات الماضية أصبحت دولة جورجيا من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية حول العالم، وبعد زيادة التقارير عن الأرقام التي تحققها جورجيا، أصبح البحث عن شقق للبيع في جورجيا أمر متكرر.
التملك في جورجيا أصبح حلم الكثير من الأشخاص، ويرجع ذلك إلى الاستفادة المادية الكبيرة التي توفرها الدولة للملاك سواء السكان الأصليين أو الوافدين الأجانب والمستثمرين، وذلك يمكنك الاطلاع على شقق للبيع في جورجيا.
شقق للبيع في جورجيا 2019
بالإضافة إلى جمال جورجيا ومناظرها الخلابة وشوارعها الرائعة ومعمارها المميز جدًا، تجدها من أرخص دول العالم من حيث أسعار الشقق والوحدات السكنية، ومع توافد آلاف الزائرين والسائحين إليها بكثرة خلال السنوات الماضية، أصبح التطلع إلى الاستثمار العقاري فى جورجيا واحد من أشهر ما ينظر إليه الأشخاص ويتمنى القيام به.
أغلب الوحدات السكنية والعقارات في جورجيا تطل على مناظر جذابة ومساحات خضراء واسعة وبحيرات مميزة للغاية، لذلك أصبحت من أفضل المدن التي يريد البعض الإقامة بها من أجل التمتع برغد الحياة وجاذبيتها.
اسعار الشقق في جورجيا :
كما أن هناك خيارات متعددة بين شراء شقق خالية من الاثاث والتشطيبات، وأخرى تحتوي على كل ما يحتاجه المشتري وبأسعار مميزة للغاية ومنها ما يلي:
مميزات الحياة في جورجيا
إذا كنت تفكر في الانتقال إلى العيش في جورجيا أو حتى التملك فيها للزيارة والتردد عليها أكثر من وقت خلال السنة، تأكد من أنك ستتمتع بالكثير من مميزات الحياة في أحد أجمل بلدان القوقاز والتي تعرف باسم جنة القوقاز على الأرض.
ومن بين مميزات الحياة في جورجيا ما يلي :
التملك في جورجيا أصبح حلم الكثير من الأشخاص، ويرجع ذلك إلى الاستفادة المادية الكبيرة التي توفرها الدولة للملاك سواء السكان الأصليين أو الوافدين الأجانب والمستثمرين، وذلك يمكنك الاطلاع على شقق للبيع في جورجيا.
شقق للبيع في جورجيا 2019
بالإضافة إلى جمال جورجيا ومناظرها الخلابة وشوارعها الرائعة ومعمارها المميز جدًا، تجدها من أرخص دول العالم من حيث أسعار الشقق والوحدات السكنية، ومع توافد آلاف الزائرين والسائحين إليها بكثرة خلال السنوات الماضية، أصبح التطلع إلى الاستثمار العقاري فى جورجيا واحد من أشهر ما ينظر إليه الأشخاص ويتمنى القيام به.
أغلب الوحدات السكنية والعقارات في جورجيا تطل على مناظر جذابة ومساحات خضراء واسعة وبحيرات مميزة للغاية، لذلك أصبحت من أفضل المدن التي يريد البعض الإقامة بها من أجل التمتع برغد الحياة وجاذبيتها.
اسعار الشقق في جورجيا :
كما أن هناك خيارات متعددة بين شراء شقق خالية من الاثاث والتشطيبات، وأخرى تحتوي على كل ما يحتاجه المشتري وبأسعار مميزة للغاية ومنها ما يلي:
- على طريق البحر: 500-1500 دولار للمتر.
- بعيد عن البحر: 300-600 دولار للمتر.
- كاملة التشطيبات: 600-1000 دولار للمتر.
- من دون التشطيبات: 250-400 دولار للمتر.
- الكهرباء يكون سعرها بكمية الاستهلاك في الساعة: 0.10-0.08 دولار/ كيلو واط.
- المياه: 1.12-1.10 دولار للشخص الواحد.
- الغاز: 0.25-0.30/ m3.
- خدمة النفايات: 1.10-1.05 دولار/ للشخص.
مميزات الحياة في جورجيا
إذا كنت تفكر في الانتقال إلى العيش في جورجيا أو حتى التملك فيها للزيارة والتردد عليها أكثر من وقت خلال السنة، تأكد من أنك ستتمتع بالكثير من مميزات الحياة في أحد أجمل بلدان القوقاز والتي تعرف باسم جنة القوقاز على الأرض.
ومن بين مميزات الحياة في جورجيا ما يلي :
- الأسعار الرخيصة من أهم مميزات الحياة في جورجيا، سواء عند التسوق أو في المعيشة والحصول على ما تحتاجه من أطعمة تكفيك على مدار اليوم.
- الأمان الذي تنعم به يجعلك تقضي واحدة من أفضل العطلات المميزة والمريحة.
- الشعب الجورجي لا يختلف عن كرمة وطيبته أحد، فكل من زار البلد يشهد لهم بذلك، فإن شعبها واحد من أفضل الشعوب في الضيافة والكرم والطيبة، لذلك فرص التعرض إلى مواقف سيئة خلال رحلتك أو إقامتك ضئيلة جدًا.
- التمتع بالعديد من المناطق السياحية الموجودة في كل مكان من حولك وأي مدينة تتواجد بها في جورجيا.
- تبادل الثقافات في جورجيا أمر حتمي، لأنها تضم عدد كبير من السائحين سواء العرب أو الأوروبيين والآسيويين، فهي من أوائل المقاصد السياحية بالنسبة للروس و أذربيجان والإيرانيين والأتراك، ومؤخرًا الإماراتيين والمصريين.
- التمتع بتذوق أشهي وأفضل المعجنات والمخبوزات والأكل الجورجي التقليدي في كل مكان.