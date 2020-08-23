من درر السلف ....الحلقة رقم 33

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدُرر الحِسانِ والمَسائل العظام ...
ومنها ...
قال شيخ الإسْلاَم إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
وَلِهَذَا يُؤْمَرُ الْمُؤْمِنُونَ أَنْ يُقَابِلُوا السَّيِّئَاتِ بِضِدِّهَا مِنْ الْحَسَنَاتِ : كَمَا يُقَابِلُ الطَّبِيبُ الْمَرَضَ بِضِدِّهِ ..
فَيُؤْمَرُ الْمُؤْمِنُ بِأَنْ يُصْلِحَ نَفْسَهُ وَذَلِكَ بِشَيْئَيْن :
بِفِعْلِ : الْحَسَنَاتِ ..
وَتَرْكِ : السَّيِّئَاتِ مَعَ وُجُودِ مَا يَنْفِي الْحَسَنَاتِ وَيَقْتَضِي السَّيِّئَاتِ ..
وَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ ..
وَيُؤْمَرُ أَيْضًا : بِإِصْلَاحِ غَيْرِهِ بِهَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبِعَةِ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ وَإِمْكَانِهِ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالْعَصْرِ﴾ ﴿إنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ ..
وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ فَكَّرَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي سُورَةِ :
وَالْعَصْرِ لَكَفَتْهُمْ . ..
وَهُوَ كَمَا قَالَ ..
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ خَاسِرُونَ إلَّا مَنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُؤْمِنًا صَالِحًا وَمَعَ غَيْرِهِ مُوصِيًا بِالْحَقِّ مُوصِيًا بِالصَّبْرِ ..
وَإِذَا عَظُمَتْ الْمِحْنَةُ : كَانَ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِ الصَّالِحِ سَبَبًا لِعُلُوِّ الدَّرَجَةِ وَعَظِيمِ الْأَجْرِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 152 - 153 ...
ومنها ...
وَقَالَ أيْضاً /
اجْتِمَاعُ الْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ فِي النَّاسِ : قَلِيلٌ ..
وَلِهَذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ :
( اللَّهُمَّ أَشْكُو إلَيْك جَلَدَ : الْفَاجِرِ ..
وَعَجْزَ : الثِّقَةِ ) . ..
فَالْوَاجِبُ فِي كُلِّ وِلَايَةِ : الْأَصْلَحُ بِحَسْبِهَا ..
فَإِذَا تَعَيَّنَ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ أَمَانَةً ..
وَالْآخَرُ : أَعْظَمُ قُوَّةً ..
قُدِّمَ أَنْفَعُهُمَا : لِتِلْكَ الْوِلَايَةِ ..
وَأَقَلُّهُمَا : ضَرَرًا فِيهَا ..
فَيُقَدَّمُ فِي إمَارَةِ الْحُرُوبِ : الرَّجُلُ الْقَوِيُّ الشُّجَاعُ - وَإِنْ كَانَ فِيهِ فُجُورٌ - ..
عَلَى الرَّجُلِ الضَّعِيفِ الْعَاجِزِ : وَإِنْ كَانَ أَمِينًا ..
كَمَا سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَد عَنْ الرَّجُلَيْنِ يَكُونَانِ أَمِيرَيْنِ فِي الْغَزْوِ ؛ وَأَحَدُهُمَا : قَوِيٌّ فَاجِرٌ ..
وَالْآخَرُ : صَالِحٌ ضَعِيفٌ مَعَ أَيِّهِمَا يُغْزَى ؟؟؟
فَقَالَ /
إمَّا الْفَاجِرُ الْقَوِيُّ : فَقَوْلُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ وَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ ..
وَأَمَّا الصَّالِحُ الضَّعِيفُ : فَصَلَاحُهُ لِنَفْسِهِ وَضَعْفُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؛ فَيُغْزَى مَعَ الْقَوِيِّ الْفَاجِرِ . ..
أنظرهُ بتَمَامه / مجموع الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 254 - 255 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَوَلِيُّ الْأَمْرِ إذَا تَرَكَ إنْكَارَ الْمُنْكَرَاتِ وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَيْهَا بِمَالِ يَأْخُذُهُ : كَانَ بِمَنْزِلَةِ مُقَدِّمِ الْحَرَامِيَّةِ الَّذِي يُقَاسِمُ الْمُحَارِبِينَ عَلَى الْأَخِيذَةِ ..
وَبِمَنْزِلَةِ : الْقَوَّادِ الَّذِي يَأْخُذُ مَا يَأْخُذُهُ لِيَجْمَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى فَاحِشَةٍ ..
وَكَانَ حَالُهُ : شَبِيهًا بِحَالِ عَجُوزِ السُّوءِ امْرَأَةِ لُوطٍ الَّتِي كَانَتْ تُدِلُّ الْفُجَّارَ عَلَى ضَيْفِهِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا :
﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى :
﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إلَّا امْرَأَتَكَ إنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ ..
فَعَذَّبَ اللَّهُ عَجُوزَ السُّوءِ الْقَوَّادَةَ : بِمِثْلِ مَا عَذَّبَ قَوْمَ السُّوءِ الَّذِينَ كَانُوا يَحْمِلُونَ الْخَبَائِثَ ..
وَهَذَا لِأَنَّ هَذَا : جَمِيعَهُ أَخْذُ مَالٍ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ..
وَوَلِيُّ الْأَمْرِ إنَّمَا نُصِّبَ : لِيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ ..
وَهَذَا هُوَ مَقْصُودُ : الْوِلَايَةِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 305 - 306 ...
ومِنَ الدُرر الحِسانِ والمَسائل العظام ...
ومنها ...
قال شيخ الإسْلاَم إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
وَلِهَذَا يُؤْمَرُ الْمُؤْمِنُونَ أَنْ يُقَابِلُوا السَّيِّئَاتِ بِضِدِّهَا مِنْ الْحَسَنَاتِ : كَمَا يُقَابِلُ الطَّبِيبُ الْمَرَضَ بِضِدِّهِ ..
فَيُؤْمَرُ الْمُؤْمِنُ بِأَنْ يُصْلِحَ نَفْسَهُ وَذَلِكَ بِشَيْئَيْن :
بِفِعْلِ : الْحَسَنَاتِ ..
وَتَرْكِ : السَّيِّئَاتِ مَعَ وُجُودِ مَا يَنْفِي الْحَسَنَاتِ وَيَقْتَضِي السَّيِّئَاتِ ..
وَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ ..
وَيُؤْمَرُ أَيْضًا : بِإِصْلَاحِ غَيْرِهِ بِهَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبِعَةِ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ وَإِمْكَانِهِ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالْعَصْرِ﴾ ﴿إنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ ..
وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ فَكَّرَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي سُورَةِ :
وَالْعَصْرِ لَكَفَتْهُمْ . ..
وَهُوَ كَمَا قَالَ ..
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ خَاسِرُونَ إلَّا مَنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُؤْمِنًا صَالِحًا وَمَعَ غَيْرِهِ مُوصِيًا بِالْحَقِّ مُوصِيًا بِالصَّبْرِ ..
وَإِذَا عَظُمَتْ الْمِحْنَةُ : كَانَ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِ الصَّالِحِ سَبَبًا لِعُلُوِّ الدَّرَجَةِ وَعَظِيمِ الْأَجْرِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 152 - 153 ...
ومنها ...
وَقَالَ أيْضاً /
اجْتِمَاعُ الْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ فِي النَّاسِ : قَلِيلٌ ..
وَلِهَذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ :
( اللَّهُمَّ أَشْكُو إلَيْك جَلَدَ : الْفَاجِرِ ..
وَعَجْزَ : الثِّقَةِ ) . ..
فَالْوَاجِبُ فِي كُلِّ وِلَايَةِ : الْأَصْلَحُ بِحَسْبِهَا ..
فَإِذَا تَعَيَّنَ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ أَمَانَةً ..
وَالْآخَرُ : أَعْظَمُ قُوَّةً ..
قُدِّمَ أَنْفَعُهُمَا : لِتِلْكَ الْوِلَايَةِ ..
وَأَقَلُّهُمَا : ضَرَرًا فِيهَا ..
فَيُقَدَّمُ فِي إمَارَةِ الْحُرُوبِ : الرَّجُلُ الْقَوِيُّ الشُّجَاعُ - وَإِنْ كَانَ فِيهِ فُجُورٌ - ..
عَلَى الرَّجُلِ الضَّعِيفِ الْعَاجِزِ : وَإِنْ كَانَ أَمِينًا ..
كَمَا سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَد عَنْ الرَّجُلَيْنِ يَكُونَانِ أَمِيرَيْنِ فِي الْغَزْوِ ؛ وَأَحَدُهُمَا : قَوِيٌّ فَاجِرٌ ..
وَالْآخَرُ : صَالِحٌ ضَعِيفٌ مَعَ أَيِّهِمَا يُغْزَى ؟؟؟
فَقَالَ /
إمَّا الْفَاجِرُ الْقَوِيُّ : فَقَوْلُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ وَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ ..
وَأَمَّا الصَّالِحُ الضَّعِيفُ : فَصَلَاحُهُ لِنَفْسِهِ وَضَعْفُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؛ فَيُغْزَى مَعَ الْقَوِيِّ الْفَاجِرِ . ..
أنظرهُ بتَمَامه / مجموع الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 254 - 255 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَوَلِيُّ الْأَمْرِ إذَا تَرَكَ إنْكَارَ الْمُنْكَرَاتِ وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَيْهَا بِمَالِ يَأْخُذُهُ : كَانَ بِمَنْزِلَةِ مُقَدِّمِ الْحَرَامِيَّةِ الَّذِي يُقَاسِمُ الْمُحَارِبِينَ عَلَى الْأَخِيذَةِ ..
وَبِمَنْزِلَةِ : الْقَوَّادِ الَّذِي يَأْخُذُ مَا يَأْخُذُهُ لِيَجْمَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى فَاحِشَةٍ ..
وَكَانَ حَالُهُ : شَبِيهًا بِحَالِ عَجُوزِ السُّوءِ امْرَأَةِ لُوطٍ الَّتِي كَانَتْ تُدِلُّ الْفُجَّارَ عَلَى ضَيْفِهِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا :
﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى :
﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إلَّا امْرَأَتَكَ إنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ ..
فَعَذَّبَ اللَّهُ عَجُوزَ السُّوءِ الْقَوَّادَةَ : بِمِثْلِ مَا عَذَّبَ قَوْمَ السُّوءِ الَّذِينَ كَانُوا يَحْمِلُونَ الْخَبَائِثَ ..
وَهَذَا لِأَنَّ هَذَا : جَمِيعَهُ أَخْذُ مَالٍ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ..
وَوَلِيُّ الْأَمْرِ إنَّمَا نُصِّبَ : لِيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ ..
وَهَذَا هُوَ مَقْصُودُ : الْوِلَايَةِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 305 - 306 ...