من درر السلف ....الحلقة رقم 33

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدُرر الحِسانِ والمَسائل العظام ...ومنها ...قال شيخ الإسْلاَم إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /وَلِهَذَا يُؤْمَرُ الْمُؤْمِنُونَ أَنْ يُقَابِلُوا السَّيِّئَاتِ بِضِدِّهَا مِنْ الْحَسَنَاتِ : كَمَا يُقَابِلُ الطَّبِيبُ الْمَرَضَ بِضِدِّهِ ..فَيُؤْمَرُ الْمُؤْمِنُ بِأَنْ يُصْلِحَ نَفْسَهُ وَذَلِكَ بِشَيْئَيْن :بِفِعْلِ : الْحَسَنَاتِ ..وَتَرْكِ : السَّيِّئَاتِ مَعَ وُجُودِ مَا يَنْفِي الْحَسَنَاتِ وَيَقْتَضِي السَّيِّئَاتِ ..وَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ ..وَيُؤْمَرُ أَيْضًا : بِإِصْلَاحِ غَيْرِهِ بِهَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبِعَةِ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ وَإِمْكَانِهِ ..قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالْعَصْرِ﴾ ﴿إنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ ..وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ فَكَّرَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي سُورَةِ :وَالْعَصْرِ لَكَفَتْهُمْ . ..وَهُوَ كَمَا قَالَ ..فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ خَاسِرُونَ إلَّا مَنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُؤْمِنًا صَالِحًا وَمَعَ غَيْرِهِ مُوصِيًا بِالْحَقِّ مُوصِيًا بِالصَّبْرِ ..وَإِذَا عَظُمَتْ الْمِحْنَةُ : كَانَ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِ الصَّالِحِ سَبَبًا لِعُلُوِّ الدَّرَجَةِ وَعَظِيمِ الْأَجْرِ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 152 - 153 ...ومنها ...وَقَالَ أيْضاً /اجْتِمَاعُ الْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ فِي النَّاسِ : قَلِيلٌ ..وَلِهَذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ :( اللَّهُمَّ أَشْكُو إلَيْك جَلَدَ : الْفَاجِرِ ..وَعَجْزَ : الثِّقَةِ ) . ..فَالْوَاجِبُ فِي كُلِّ وِلَايَةِ : الْأَصْلَحُ بِحَسْبِهَا ..فَإِذَا تَعَيَّنَ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ أَمَانَةً ..وَالْآخَرُ : أَعْظَمُ قُوَّةً ..قُدِّمَ أَنْفَعُهُمَا : لِتِلْكَ الْوِلَايَةِ ..وَأَقَلُّهُمَا : ضَرَرًا فِيهَا ..فَيُقَدَّمُ فِي إمَارَةِ الْحُرُوبِ : الرَّجُلُ الْقَوِيُّ الشُّجَاعُ - وَإِنْ كَانَ فِيهِ فُجُورٌ - ..عَلَى الرَّجُلِ الضَّعِيفِ الْعَاجِزِ : وَإِنْ كَانَ أَمِينًا ..كَمَا سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَد عَنْ الرَّجُلَيْنِ يَكُونَانِ أَمِيرَيْنِ فِي الْغَزْوِ ؛ وَأَحَدُهُمَا : قَوِيٌّ فَاجِرٌ ..وَالْآخَرُ : صَالِحٌ ضَعِيفٌ مَعَ أَيِّهِمَا يُغْزَى ؟؟؟فَقَالَ /إمَّا الْفَاجِرُ الْقَوِيُّ : فَقَوْلُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ وَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ ..وَأَمَّا الصَّالِحُ الضَّعِيفُ : فَصَلَاحُهُ لِنَفْسِهِ وَضَعْفُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؛ فَيُغْزَى مَعَ الْقَوِيِّ الْفَاجِرِ . ..أنظرهُ بتَمَامه / مجموع الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 254 - 255 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَوَلِيُّ الْأَمْرِ إذَا تَرَكَ إنْكَارَ الْمُنْكَرَاتِ وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَيْهَا بِمَالِ يَأْخُذُهُ : كَانَ بِمَنْزِلَةِ مُقَدِّمِ الْحَرَامِيَّةِ الَّذِي يُقَاسِمُ الْمُحَارِبِينَ عَلَى الْأَخِيذَةِ ..وَبِمَنْزِلَةِ : الْقَوَّادِ الَّذِي يَأْخُذُ مَا يَأْخُذُهُ لِيَجْمَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى فَاحِشَةٍ ..وَكَانَ حَالُهُ : شَبِيهًا بِحَالِ عَجُوزِ السُّوءِ امْرَأَةِ لُوطٍ الَّتِي كَانَتْ تُدِلُّ الْفُجَّارَ عَلَى ضَيْفِهِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا :﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ ..وَقَالَ تَعَالَى :﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إلَّا امْرَأَتَكَ إنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ ..فَعَذَّبَ اللَّهُ عَجُوزَ السُّوءِ الْقَوَّادَةَ : بِمِثْلِ مَا عَذَّبَ قَوْمَ السُّوءِ الَّذِينَ كَانُوا يَحْمِلُونَ الْخَبَائِثَ ..وَهَذَا لِأَنَّ هَذَا : جَمِيعَهُ أَخْذُ مَالٍ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ..وَوَلِيُّ الْأَمْرِ إنَّمَا نُصِّبَ : لِيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ ..وَهَذَا هُوَ مَقْصُودُ : الْوِلَايَةِ . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 305 - 306 ...