من درر السلف ....الحلقة رقم 33

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدُرر الحِسانِ والمَسائل العظام ...

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسْلاَم إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
وَلِهَذَا يُؤْمَرُ الْمُؤْمِنُونَ أَنْ يُقَابِلُوا السَّيِّئَاتِ بِضِدِّهَا مِنْ الْحَسَنَاتِ : كَمَا يُقَابِلُ الطَّبِيبُ الْمَرَضَ بِضِدِّهِ ..
فَيُؤْمَرُ الْمُؤْمِنُ بِأَنْ يُصْلِحَ نَفْسَهُ وَذَلِكَ بِشَيْئَيْن :
بِفِعْلِ : الْحَسَنَاتِ ..
وَتَرْكِ : السَّيِّئَاتِ مَعَ وُجُودِ مَا يَنْفِي الْحَسَنَاتِ وَيَقْتَضِي السَّيِّئَاتِ ..
وَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ ..
وَيُؤْمَرُ أَيْضًا : بِإِصْلَاحِ غَيْرِهِ بِهَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبِعَةِ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ وَإِمْكَانِهِ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالْعَصْرِ﴾ ﴿إنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ ..
وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ فَكَّرَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي سُورَةِ :
وَالْعَصْرِ لَكَفَتْهُمْ . ..
وَهُوَ كَمَا قَالَ ..
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ خَاسِرُونَ إلَّا مَنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُؤْمِنًا صَالِحًا وَمَعَ غَيْرِهِ مُوصِيًا بِالْحَقِّ مُوصِيًا بِالصَّبْرِ ..
وَإِذَا عَظُمَتْ الْمِحْنَةُ : كَانَ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِ الصَّالِحِ سَبَبًا لِعُلُوِّ الدَّرَجَةِ وَعَظِيمِ الْأَجْرِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 152 - 153 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ أيْضاً /
اجْتِمَاعُ الْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ فِي النَّاسِ : قَلِيلٌ ..
وَلِهَذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ :
( اللَّهُمَّ أَشْكُو إلَيْك جَلَدَ : الْفَاجِرِ ..
وَعَجْزَ : الثِّقَةِ ) . ..
فَالْوَاجِبُ فِي كُلِّ وِلَايَةِ : الْأَصْلَحُ بِحَسْبِهَا ..
فَإِذَا تَعَيَّنَ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ أَمَانَةً ..
وَالْآخَرُ : أَعْظَمُ قُوَّةً ..
قُدِّمَ أَنْفَعُهُمَا : لِتِلْكَ الْوِلَايَةِ ..
وَأَقَلُّهُمَا : ضَرَرًا فِيهَا ..
فَيُقَدَّمُ فِي إمَارَةِ الْحُرُوبِ : الرَّجُلُ الْقَوِيُّ الشُّجَاعُ - وَإِنْ كَانَ فِيهِ فُجُورٌ - ..
عَلَى الرَّجُلِ الضَّعِيفِ الْعَاجِزِ : وَإِنْ كَانَ أَمِينًا ..
كَمَا سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَد عَنْ الرَّجُلَيْنِ يَكُونَانِ أَمِيرَيْنِ فِي الْغَزْوِ ؛ وَأَحَدُهُمَا : قَوِيٌّ فَاجِرٌ ..
وَالْآخَرُ : صَالِحٌ ضَعِيفٌ مَعَ أَيِّهِمَا يُغْزَى ؟؟؟
فَقَالَ /
إمَّا الْفَاجِرُ الْقَوِيُّ : فَقَوْلُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ وَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ ..
وَأَمَّا الصَّالِحُ الضَّعِيفُ : فَصَلَاحُهُ لِنَفْسِهِ وَضَعْفُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؛ فَيُغْزَى مَعَ الْقَوِيِّ الْفَاجِرِ . ..
🥀 أنظرهُ بتَمَامه / مجموع الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 254 - 255 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَوَلِيُّ الْأَمْرِ إذَا تَرَكَ إنْكَارَ الْمُنْكَرَاتِ وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَيْهَا بِمَالِ يَأْخُذُهُ : كَانَ بِمَنْزِلَةِ مُقَدِّمِ الْحَرَامِيَّةِ الَّذِي يُقَاسِمُ الْمُحَارِبِينَ عَلَى الْأَخِيذَةِ ..
وَبِمَنْزِلَةِ : الْقَوَّادِ الَّذِي يَأْخُذُ مَا يَأْخُذُهُ لِيَجْمَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى فَاحِشَةٍ ..
وَكَانَ حَالُهُ : شَبِيهًا بِحَالِ عَجُوزِ السُّوءِ امْرَأَةِ لُوطٍ الَّتِي كَانَتْ تُدِلُّ الْفُجَّارَ عَلَى ضَيْفِهِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا :
﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى :
﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إلَّا امْرَأَتَكَ إنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ ..
فَعَذَّبَ اللَّهُ عَجُوزَ السُّوءِ الْقَوَّادَةَ : بِمِثْلِ مَا عَذَّبَ قَوْمَ السُّوءِ الَّذِينَ كَانُوا يَحْمِلُونَ الْخَبَائِثَ ..
وَهَذَا لِأَنَّ هَذَا : جَمِيعَهُ أَخْذُ مَالٍ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ..
وَوَلِيُّ الْأَمْرِ إنَّمَا نُصِّبَ : لِيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ ..
وَهَذَا هُوَ مَقْصُودُ : الْوِلَايَةِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 305 - 306 ... 🌾🌾🌾
 
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