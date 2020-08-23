من درر السلف ....الحلقة 34

الحَمْدُ لله ...ومن المستفيد :قال ابن قيّم الجوزية شيخ الإسلام الصغير عليه رَحَمَات الله تعالى :كلُّ ما فيه أهلُ النَّعيم المقيم : فهو ثمرةُ صبر ساعة . ..أنظره : مفتاح دار السعادة ج 02 ورقة/ 895 ...ومن المستفيد أيضًا :قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :في العيد لا بأس أن يقول الإنسان لغيره : تقبل الله منا ومنك ..أو : عيد مبارك ..أو تقبل الله صيامك وقيامك ..أو ما أشبه ذلك ..لأن هذا ورد : من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ..وليس فيه محذور . ..أنظره : شرح الممتع ج 05 ورقة / 171 ...ومن المستفيد أيضًا :قال الحافظ ابن رجب عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :قلوب المتقين إلى هذا الشهر : تحِن ..ومن ألم فراقه : تئِن . ..أنظره : لطائف المعارف ورقة / 304 ...وقال أيضًا :كيف لا تجري للمؤمن على فراق رمضان دموعُ وهو لا يدري : هل بقي له في عمرهِ إليهِ رُجوعٌ ؟؟؟أنظره : لطائف‬ المعارف ورقة / 227 ...ومن المستفيد :بال العلاّمة ابن حزم الأندلسي عليه رَحَمَات الله تعالى :أصناف الحُمقِ : أكثر من أصناف التمر . ..أنظره : الإحكام ج 01 ورقة / 552 ...ومن المستفيد أيضًا :قال العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :ليلة القدر سميت ليلة القدر لوجهين :الأول :من القدر ؛ وهو : الشرف ..والثاني :من التقدير ؛ لأنه يقدر فيها مايكون في السنة . ..أنظره : شرح البلوغ ج 07 ورقة / 545 ...