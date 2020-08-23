من درر السلف ....الحلقة 34

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن المستفيد :
قال ابن قيّم الجوزية شيخ الإسلام الصغير عليه رَحَمَات الله تعالى :
كلُّ ما فيه أهلُ النَّعيم المقيم : فهو ثمرةُ صبر ساعة . ..
أنظره : مفتاح دار السعادة ج 02 ورقة/ 895 ...
ومن المستفيد أيضًا :
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
في العيد لا بأس أن يقول الإنسان لغيره : تقبل الله منا ومنك ..
أو : عيد مبارك ..
أو تقبل الله صيامك وقيامك ..
أو ما أشبه ذلك ..
لأن هذا ورد : من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ..
وليس فيه محذور . ..
أنظره : شرح الممتع ج 05 ورقة / 171 ...
ومن المستفيد أيضًا :
قال الحافظ ابن رجب عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
قلوب المتقين إلى هذا الشهر : تحِن ..
ومن ألم فراقه : تئِن . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة / 304 ...
وقال أيضًا :
كيف لا تجري للمؤمن على فراق رمضان دموعُ وهو لا يدري : هل بقي له في عمرهِ إليهِ رُجوعٌ ؟؟؟
أنظره : لطائف المعارف ورقة / 227 ...
ومن المستفيد :
بال العلاّمة ابن حزم الأندلسي عليه رَحَمَات الله تعالى :
أصناف الحُمقِ : أكثر من أصناف التمر . ..
أنظره : الإحكام ج 01 ورقة / 552 ...
ومن المستفيد أيضًا :
قال العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
ليلة القدر سميت ليلة القدر لوجهين :
الأول :
من القدر ؛ وهو : الشرف ..
والثاني :
من التقدير ؛ لأنه يقدر فيها مايكون في السنة . ..
أنظره : شرح البلوغ ج 07 ورقة / 545 ...
ومن المستفيد :
قال ابن قيّم الجوزية شيخ الإسلام الصغير عليه رَحَمَات الله تعالى :
كلُّ ما فيه أهلُ النَّعيم المقيم : فهو ثمرةُ صبر ساعة . ..
أنظره : مفتاح دار السعادة ج 02 ورقة/ 895 ...
ومن المستفيد أيضًا :
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
في العيد لا بأس أن يقول الإنسان لغيره : تقبل الله منا ومنك ..
أو : عيد مبارك ..
أو تقبل الله صيامك وقيامك ..
أو ما أشبه ذلك ..
لأن هذا ورد : من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ..
وليس فيه محذور . ..
أنظره : شرح الممتع ج 05 ورقة / 171 ...
ومن المستفيد أيضًا :
قال الحافظ ابن رجب عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
قلوب المتقين إلى هذا الشهر : تحِن ..
ومن ألم فراقه : تئِن . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة / 304 ...
وقال أيضًا :
كيف لا تجري للمؤمن على فراق رمضان دموعُ وهو لا يدري : هل بقي له في عمرهِ إليهِ رُجوعٌ ؟؟؟
أنظره : لطائف المعارف ورقة / 227 ...
ومن المستفيد :
بال العلاّمة ابن حزم الأندلسي عليه رَحَمَات الله تعالى :
أصناف الحُمقِ : أكثر من أصناف التمر . ..
أنظره : الإحكام ج 01 ورقة / 552 ...
ومن المستفيد أيضًا :
قال العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
ليلة القدر سميت ليلة القدر لوجهين :
الأول :
من القدر ؛ وهو : الشرف ..
والثاني :
من التقدير ؛ لأنه يقدر فيها مايكون في السنة . ..
أنظره : شرح البلوغ ج 07 ورقة / 545 ...