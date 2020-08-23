من درر السلف ....الحلقة 34

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,250
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن المستفيد :
قال ابن قيّم الجوزية شيخ الإسلام الصغير عليه رَحَمَات الله تعالى :
كلُّ ما فيه أهلُ النَّعيم المقيم : فهو ثمرةُ صبر ساعة . ..
🥀 أنظره : مفتاح دار السعادة ج 02 ورقة/ 895 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن المستفيد أيضًا :
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
في العيد لا بأس أن يقول الإنسان لغيره : تقبل الله منا ومنك ..
أو : عيد مبارك ..
أو تقبل الله صيامك وقيامك ..
أو ما أشبه ذلك ..
لأن هذا ورد : من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ..
وليس فيه محذور . ..
🥀 أنظره : شرح الممتع ج 05 ورقة / 171 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن المستفيد أيضًا :
قال الحافظ ابن رجب عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
قلوب المتقين إلى هذا الشهر : تحِن ..
ومن ألم فراقه : تئِن . ..
🥀 أنظره : لطائف المعارف ورقة / 304 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وقال أيضًا :
كيف لا تجري للمؤمن على فراق رمضان دموعُ وهو لا يدري : هل بقي له في عمرهِ إليهِ رُجوعٌ ؟؟؟
🥀 أنظره : لطائف‬ المعارف ورقة / 227 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن المستفيد :
بال العلاّمة ابن حزم الأندلسي عليه رَحَمَات الله تعالى :
أصناف الحُمقِ : أكثر من أصناف التمر . ..
🥀 أنظره : الإحكام ج 01 ورقة / 552 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن المستفيد أيضًا :
قال العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
ليلة القدر سميت ليلة القدر لوجهين :
الأول :
من القدر ؛ وهو : الشرف ..
والثاني :
من التقدير ؛ لأنه يقدر فيها مايكون في السنة . ..
🥀 أنظره : شرح البلوغ ج 07 ورقة / 545 ... 🌾🌾🌾
 
soso ana

soso ana

:: نجمة اللمة ::
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
435
النقاط
141
العمر
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محل الإقامة
هنا
الجنس
أنثى
درر جميلة تنثرها في أرجاء المنتدى
جزاك الله بها خيرا
مشكور على المعلومات القيمة
وبارك الله فيك
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,250
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال soso ana:
درر جميلة تنثرها في أرجاء المنتدى
جزاك الله بها خيرا
مشكور على المعلومات القيمة
وبارك الله فيك
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بارك الله فيك على الرد اختي
فيك بركة ، سلمت يمناك على التشجيع
 
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