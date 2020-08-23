من درر السلف ......الحلقة رقم 35

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد الحِسَان :
قال العلامة السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى في وقوله ﷻ :
{ واستفزز من استطعت منهم بصوتك } ..
قال :
ويدخل في هذا : كل داع إلى المعصية . ..
{ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك } ..
ويدخل فيه : كل راكب وماش في معصية الله ..
فهو : من خيل الشيطان ورجله ..
والمقصود : أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله :
بأقواله ..
وأفعاله . ..
أنظره : تفسير السعدي ورقة / 461 ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى في موقع آخر :
فالصيام : هو الطريق الأعظم للوصول
إلى هذه الغاية التي فيها سعادة العبد
في دينه ودنياه وآخرته ..
فالصائم : يتقرب إلى الله بترك المشتهيات تقديما لمحبة ربه على محبة نفسه ..
ولهذا : اختصه الله من بين الأعمال ..
حيث :،أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيح . ..
أنظره : تفسير اللطيف المنان ج 01 ورقة / 91 ...
و قال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
كل تعليم لا يقوم على الدين : فهو ساقط منهارٌ ..
وكل سَعْيٍ لا يُصْلحُ الأخلاق : فهو سفه وخسارٌ ..
إذا ذهب الدين : فبأي شيء تفرح ؟؟؟
وإذا خسرت الأخلاق الفاضلة : فبأي سلعة تربح ؟؟؟
وإذا اضمحلت الآداب : فمتى تفلح وتنجح ؟؟؟
أنظره : الفواكه الشهية ج 01 ورقة / 209 ...
وقال أيضًا :
ومن الأمور النافعة :
أن تعرف أن أذية الناس لك ؛ وخصوصاً في الأقوال السيئة : لا تضرك ؛ بل تضرهم . ..
أنظره : الوسائل المفيدة ج 01 ورقة / 30 ...
ومن الفوائد الحِسَان :
قال العلامة السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى في وقوله ﷻ :
{ واستفزز من استطعت منهم بصوتك } ..
قال :
ويدخل في هذا : كل داع إلى المعصية . ..
{ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك } ..
ويدخل فيه : كل راكب وماش في معصية الله ..
فهو : من خيل الشيطان ورجله ..
والمقصود : أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله :
بأقواله ..
وأفعاله . ..
أنظره : تفسير السعدي ورقة / 461 ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى في موقع آخر :
فالصيام : هو الطريق الأعظم للوصول
إلى هذه الغاية التي فيها سعادة العبد
في دينه ودنياه وآخرته ..
فالصائم : يتقرب إلى الله بترك المشتهيات تقديما لمحبة ربه على محبة نفسه ..
ولهذا : اختصه الله من بين الأعمال ..
حيث :،أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيح . ..
أنظره : تفسير اللطيف المنان ج 01 ورقة / 91 ...
و قال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
كل تعليم لا يقوم على الدين : فهو ساقط منهارٌ ..
وكل سَعْيٍ لا يُصْلحُ الأخلاق : فهو سفه وخسارٌ ..
إذا ذهب الدين : فبأي شيء تفرح ؟؟؟
وإذا خسرت الأخلاق الفاضلة : فبأي سلعة تربح ؟؟؟
وإذا اضمحلت الآداب : فمتى تفلح وتنجح ؟؟؟
أنظره : الفواكه الشهية ج 01 ورقة / 209 ...
وقال أيضًا :
ومن الأمور النافعة :
أن تعرف أن أذية الناس لك ؛ وخصوصاً في الأقوال السيئة : لا تضرك ؛ بل تضرهم . ..
أنظره : الوسائل المفيدة ج 01 ورقة / 30 ...