من درر السلف ......الحلقة رقم 35

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,255
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد الحِسَان :

🥀🥀 قال العلامة السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى في وقوله ﷻ :
{ واستفزز من استطعت منهم بصوتك } ..
قال :
ويدخل في هذا : كل داع إلى المعصية . ..
{ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك } ..
ويدخل فيه : كل راكب وماش في معصية الله ..
فهو : من خيل الشيطان ورجله ..
والمقصود : أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله :
بأقواله ..
وأفعاله . ..
🥀 أنظره : تفسير السعدي ورقة / 461 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى في موقع آخر :
فالصيام : هو الطريق الأعظم للوصول
إلى هذه الغاية التي فيها سعادة العبد
في دينه ودنياه وآخرته ..
فالصائم : يتقرب إلى الله بترك المشتهيات تقديما لمحبة ربه على محبة نفسه ..
ولهذا : اختصه الله من بين الأعمال ..
حيث :،أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيح . ..
🥀 أنظره : تفسير اللطيف المنان ج 01 ورقة / 91 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 و قال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
كل تعليم لا يقوم على الدين : فهو ساقط منهارٌ ..
وكل سَعْيٍ لا يُصْلحُ الأخلاق : فهو سفه وخسارٌ ..
إذا ذهب الدين : فبأي شيء تفرح ؟؟؟
وإذا خسرت الأخلاق الفاضلة : فبأي سلعة تربح ؟؟؟
وإذا اضمحلت الآداب : فمتى تفلح وتنجح ؟؟؟
🥀 أنظره : الفواكه الشهية ج 01 ورقة / 209 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وقال أيضًا :
ومن الأمور النافعة :
أن تعرف أن أذية الناس لك ؛ وخصوصاً في الأقوال السيئة : لا تضرك ؛ بل تضرهم . ..
🥀 أنظره : الوسائل المفيدة ج 01 ورقة / 30 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top