من درر السلف ......الحلقة رقم 35

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد الحِسَان :قال العلامة السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى في وقوله ﷻ :{ واستفزز من استطعت منهم بصوتك } ..قال :ويدخل في هذا : كل داع إلى المعصية . ..{ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك } ..ويدخل فيه : كل راكب وماش في معصية الله ..فهو : من خيل الشيطان ورجله ..والمقصود : أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله :بأقواله ..وأفعاله . ..أنظره : تفسير السعدي ورقة / 461 ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى في موقع آخر :فالصيام : هو الطريق الأعظم للوصولإلى هذه الغاية التي فيها سعادة العبدفي دينه ودنياه وآخرته ..فالصائم : يتقرب إلى الله بترك المشتهيات تقديما لمحبة ربه على محبة نفسه ..ولهذا : اختصه الله من بين الأعمال ..حيث :،أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيح . ..أنظره : تفسير اللطيف المنان ج 01 ورقة / 91 ...و قال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :كل تعليم لا يقوم على الدين : فهو ساقط منهارٌ ..وكل سَعْيٍ لا يُصْلحُ الأخلاق : فهو سفه وخسارٌ ..إذا ذهب الدين : فبأي شيء تفرح ؟؟؟وإذا خسرت الأخلاق الفاضلة : فبأي سلعة تربح ؟؟؟وإذا اضمحلت الآداب : فمتى تفلح وتنجح ؟؟؟أنظره : الفواكه الشهية ج 01 ورقة / 209 ...وقال أيضًا :ومن الأمور النافعة :أن تعرف أن أذية الناس لك ؛ وخصوصاً في الأقوال السيئة : لا تضرك ؛ بل تضرهم . ..أنظره : الوسائل المفيدة ج 01 ورقة / 30 ...