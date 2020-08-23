من درر السلف ....الحلقة رقم 37

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
العارف : لايأمرالناس بترك الدنيا ..
فإنهم : لايقدرون على تركها ..
ولكن يأمرهم : بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم ..
فترك الدنيا : فضيلة ..
وترك الذنوب : فريضة ..
فكيف يؤمر بالفضيلة : من لم يقم الفريضة ..
فإن صعب عليهم ترك الذنوب : فاجتهدأن تحبب الله إليهم بذكرآلائه ..
فإذا تعلقوا بحبه : هان عليهم ترك الذنوب . ..
أنظره : الفوائد ورقة / 247 ...
ومن الدرر :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
من جُمِعَ فيه :
الصِّدق ..
والعدل ..
و الإحسان : لم يكن ممّن يُخزيه الله . ..
أنظره : الأصفهانية ج 01 ورقة / 548 ...
ومن الدرر :
قيل للإمام أحمد عليه رَحَمَات الله تعالى أيام المحنة :
يا أبا عبد الله : أوَلا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل ؟؟؟
قال : كلا ..
إن ظهور الباطل على الحق : أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة ..
وقلوبنا بعدُ : لازمةٌ للحق . ..
أنظره : سير أعلام النبلاء للذهبي ج 11 ورقة / 238 ...
ومن الدرر :
قال الإمام العلاّمة عبد العزيز بن باز عليه رَحَمَات الله تعالى :
ولو سكت أهل الحق عن بيانه : لاستمر المخطئون على أخطائهم ..
وقلدهم : غيرهم في ذلك ..
وباء الساكتون : بإثم الكتمان . ..
أنظره : الفتاوى ج 03 ورقة / 72 ...
ومن الدرر :
قال تعالى : ( إنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُورِ ) ...
قال ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
شبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله : بأصحاب القبور ..
وهذا : من أحسن التشبيه ..
فإن أبدانهم قبورٌ : لقلوبهم ..
فقد ماتت قلوبهم ؛ وقبرت : في أبدانهم . ..
أنظره : إغاثة اللهفان ورقة / 22 ...
ومن الدرر ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
العارف : لايأمرالناس بترك الدنيا ..
فإنهم : لايقدرون على تركها ..
ولكن يأمرهم : بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم ..
فترك الدنيا : فضيلة ..
وترك الذنوب : فريضة ..
فكيف يؤمر بالفضيلة : من لم يقم الفريضة ..
فإن صعب عليهم ترك الذنوب : فاجتهدأن تحبب الله إليهم بذكرآلائه ..
فإذا تعلقوا بحبه : هان عليهم ترك الذنوب . ..
أنظره : الفوائد ورقة / 247 ...
ومن الدرر :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
من جُمِعَ فيه :
الصِّدق ..
والعدل ..
و الإحسان : لم يكن ممّن يُخزيه الله . ..
أنظره : الأصفهانية ج 01 ورقة / 548 ...
ومن الدرر :
قيل للإمام أحمد عليه رَحَمَات الله تعالى أيام المحنة :
يا أبا عبد الله : أوَلا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل ؟؟؟
قال : كلا ..
إن ظهور الباطل على الحق : أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة ..
وقلوبنا بعدُ : لازمةٌ للحق . ..
أنظره : سير أعلام النبلاء للذهبي ج 11 ورقة / 238 ...
ومن الدرر :
قال الإمام العلاّمة عبد العزيز بن باز عليه رَحَمَات الله تعالى :
ولو سكت أهل الحق عن بيانه : لاستمر المخطئون على أخطائهم ..
وقلدهم : غيرهم في ذلك ..
وباء الساكتون : بإثم الكتمان . ..
أنظره : الفتاوى ج 03 ورقة / 72 ...
ومن الدرر :
قال تعالى : ( إنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُورِ ) ...
قال ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
شبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله : بأصحاب القبور ..
وهذا : من أحسن التشبيه ..
فإن أبدانهم قبورٌ : لقلوبهم ..
فقد ماتت قلوبهم ؛ وقبرت : في أبدانهم . ..
أنظره : إغاثة اللهفان ورقة / 22 ...