من درر السلف ....الحلقة رقم 37

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر ...

🥀🥀 قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
العارف : لايأمرالناس بترك الدنيا ..
فإنهم : لايقدرون على تركها ..
ولكن يأمرهم : بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم ..
فترك الدنيا : فضيلة ..
وترك الذنوب : فريضة ..
فكيف يؤمر بالفضيلة : من لم يقم الفريضة ..
فإن صعب عليهم ترك الذنوب : فاجتهدأن تحبب الله إليهم بذكرآلائه ..
فإذا تعلقوا بحبه : هان عليهم ترك الذنوب . ..
🥀 أنظره : الفوائد ورقة / 247 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
من جُمِعَ فيه :
الصِّدق ..
والعدل ..
و الإحسان : لم يكن ممّن يُخزيه الله . ..
🥀 أنظره : الأصفهانية ج 01 ورقة / 548 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر :
قيل للإمام أحمد عليه رَحَمَات الله تعالى أيام المحنة :
يا أبا عبد الله : أوَلا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل ؟؟؟
قال : كلا ..
إن ظهور الباطل على الحق : أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة ..
وقلوبنا بعدُ : لازمةٌ للحق . ..
🥀 أنظره : سير أعلام النبلاء للذهبي ج 11 ورقة / 238 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر :
قال الإمام العلاّمة عبد العزيز بن باز عليه رَحَمَات الله تعالى :
ولو سكت أهل الحق عن بيانه : لاستمر المخطئون على أخطائهم ..
وقلدهم : غيرهم في ذلك ..
وباء الساكتون : بإثم الكتمان . ..
🥀 أنظره : الفتاوى ج 03 ورقة / 72 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر :
قال تعالى : ( إنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُورِ ) ...
قال ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
شبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله : بأصحاب القبور ..
وهذا : من أحسن التشبيه ..
فإن أبدانهم قبورٌ : لقلوبهم ..
فقد ماتت قلوبهم ؛ وقبرت : في أبدانهم . ..
🥀 أنظره : إغاثة اللهفان ورقة / 22 ... 🌾🌾🌾
 
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