من درر السلف ....الحلقة رقم 37

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر ...قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :العارف : لايأمرالناس بترك الدنيا ..فإنهم : لايقدرون على تركها ..ولكن يأمرهم : بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم ..فترك الدنيا : فضيلة ..وترك الذنوب : فريضة ..فكيف يؤمر بالفضيلة : من لم يقم الفريضة ..فإن صعب عليهم ترك الذنوب : فاجتهدأن تحبب الله إليهم بذكرآلائه ..فإذا تعلقوا بحبه : هان عليهم ترك الذنوب . ..أنظره : الفوائد ورقة / 247 ...ومن الدرر :قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :من جُمِعَ فيه :الصِّدق ..والعدل ..و الإحسان : لم يكن ممّن يُخزيه الله . ..أنظره : الأصفهانية ج 01 ورقة / 548 ...ومن الدرر :قيل للإمام أحمد عليه رَحَمَات الله تعالى أيام المحنة :يا أبا عبد الله : أوَلا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل ؟؟؟قال : كلا ..إن ظهور الباطل على الحق : أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة ..وقلوبنا بعدُ : لازمةٌ للحق . ..أنظره : سير أعلام النبلاء للذهبي ج 11 ورقة / 238 ...ومن الدرر :قال الإمام العلاّمة عبد العزيز بن باز عليه رَحَمَات الله تعالى :ولو سكت أهل الحق عن بيانه : لاستمر المخطئون على أخطائهم ..وقلدهم : غيرهم في ذلك ..وباء الساكتون : بإثم الكتمان . ..أنظره : الفتاوى ج 03 ورقة / 72 ...ومن الدرر :قال تعالى : ( إنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُورِ ) ...قال ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :شبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله : بأصحاب القبور ..وهذا : من أحسن التشبيه ..فإن أبدانهم قبورٌ : لقلوبهم ..فقد ماتت قلوبهم ؛ وقبرت : في أبدانهم . ..أنظره : إغاثة اللهفان ورقة / 22 ...