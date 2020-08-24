من درر السلف ....الحلقة رقم 38

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل المهمة لعامّة الأمة ...

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة شيخنا محمد صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
من طهر قلبه من المعاصي : كان أفهم للقرآن ..
وأن من تنجس قلبه بالمعاصي : كان أبعد فهماً عن القرآن ..
لأنه إذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لم يمكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرين : فكذلك معاني القرآن . ..
🥀 أنظره / القول المفيد على كتاب التوحيد ج 02 ورقة / 37 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
القلبُ : مِلكُ البدن ..
والعلمُ : زينتُه ..
وعُدَّتُه ..
ومالُه ..
وبه : قِوامُ مُلْكِه . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 384 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
كان من دعائه ﷺ : يا مقلب القلوب ثبت
قلبي على دينك . ..
يعلم ﷺ أن قلبه : بيد الرحمن عز وجل
لا يملك منه شيئاً ..
وأن الله سبحانه : يصرفه كما يشاء . ..
🥀 أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 26 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ /
إعلم أن حقيقة الصبر مع الله : هو ثبات القلب بالإستقامة معه ..
وهو أن لا يروغ عنه : روغان الثعالب
ها هنا وها هنا ..
فحقيقة هذا : هو الإستقامة إليه ..
وعكوف القلب : عليه . ..
🥀 أنظره / عدة الصابرين ج 01 ورقة / 48 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله عليه /
كان غير واحد من السلف :
منهم سعيد بن جبير ..
وربيع بن أبي راشد يقولون :
لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة : لفسدت قلوبنا . ..
🥀 أنظره / مجموع رسائله ورقة / 265 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ إبن الجوزي الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
واعلم أنَّ القلوب لا تبقى على صفائها : بل تصدأ فتحتاج إلى جلاءٍ ..
وجلاؤها : النَّظر في كُتب العلم . ..
🥀 أنظره / تلبيس إبليس ج 01 ورقة / 98 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
وكذلك لفظ : ( العقل ) ..
وإن كان هو في الأصل :
مصدر : عَقَل يَعْقِل عَقْلاً ..
وكثير من النظار جعله : من جنس العلوم ..
فلابد أن يعتبر مع ذلك : أنه علم يعمل بموجبه ..
فلا يسمى عاقلاً : إلا من عرف الخير فطلبه ..
والشر : فتركه ..
ولهذا قال أصحاب النار : ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ..
وقال عن المنافقين : ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ ..
ومن فعل ما يعلم أنه يضره : فمثل هذا ما له عقل ..
فكما أن الخوف من الله : يستلزم العلم به ..
فالعلم به : يستلزم خشيته ..
وخشيته : تستلزم طاعته ..
فالخائف من الله : ممتثل لأوامره ..
مجتنب : لنواهيه ..
وهذا هو الذي قصدنا بيانه : أولاً . ..
🥀 أنظره / الإيمان ورقة / 23 ... 🌾🌾🌾
 
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