من درر السلف ....الحلقة رقم 38

الحمد لله ...ومن المسائل المهمة لعامّة الأمة ...ومنها ...قال العلاّمة شيخنا محمد صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /من طهر قلبه من المعاصي : كان أفهم للقرآن ..وأن من تنجس قلبه بالمعاصي : كان أبعد فهماً عن القرآن ..لأنه إذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لم يمكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرين : فكذلك معاني القرآن . ..أنظره / القول المفيد على كتاب التوحيد ج 02 ورقة / 37 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /القلبُ : مِلكُ البدن ..والعلمُ : زينتُه ..وعُدَّتُه ..ومالُه ..وبه : قِوامُ مُلْكِه . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 384 ...ومنها ...وقال أيضاً /كان من دعائه ﷺ : يا مقلب القلوب ثبتقلبي على دينك . ..يعلم ﷺ أن قلبه : بيد الرحمن عز وجللا يملك منه شيئاً ..وأن الله سبحانه : يصرفه كما يشاء . ..أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 26 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ /إعلم أن حقيقة الصبر مع الله : هو ثبات القلب بالإستقامة معه ..وهو أن لا يروغ عنه : روغان الثعالبها هنا وها هنا ..فحقيقة هذا : هو الإستقامة إليه ..وعكوف القلب : عليه . ..أنظره / عدة الصابرين ج 01 ورقة / 48 ...ومنها ...وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله عليه /كان غير واحد من السلف :منهم سعيد بن جبير ..وربيع بن أبي راشد يقولون :لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة : لفسدت قلوبنا . ..أنظره / مجموع رسائله ورقة / 265 ...ومنها ...وقال الحافظ إبن الجوزي الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /واعلم أنَّ القلوب لا تبقى على صفائها : بل تصدأ فتحتاج إلى جلاءٍ ..وجلاؤها : النَّظر في كُتب العلم . ..أنظره / تلبيس إبليس ج 01 ورقة / 98 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /وكذلك لفظ : ( العقل ) ..وإن كان هو في الأصل :مصدر : عَقَل يَعْقِل عَقْلاً ..وكثير من النظار جعله : من جنس العلوم ..فلابد أن يعتبر مع ذلك : أنه علم يعمل بموجبه ..فلا يسمى عاقلاً : إلا من عرف الخير فطلبه ..والشر : فتركه ..ولهذا قال أصحاب النار : ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ..وقال عن المنافقين : ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ ..ومن فعل ما يعلم أنه يضره : فمثل هذا ما له عقل ..فكما أن الخوف من الله : يستلزم العلم به ..فالعلم به : يستلزم خشيته ..وخشيته : تستلزم طاعته ..فالخائف من الله : ممتثل لأوامره ..مجتنب : لنواهيه ..وهذا هو الذي قصدنا بيانه : أولاً . ..أنظره / الإيمان ورقة / 23 ...