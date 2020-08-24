من درر السلف ....الحلقة رقم 38

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل المهمة لعامّة الأمة ...
ومنها ...
قال العلاّمة شيخنا محمد صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
من طهر قلبه من المعاصي : كان أفهم للقرآن ..
وأن من تنجس قلبه بالمعاصي : كان أبعد فهماً عن القرآن ..
لأنه إذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لم يمكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرين : فكذلك معاني القرآن . ..
أنظره / القول المفيد على كتاب التوحيد ج 02 ورقة / 37 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
القلبُ : مِلكُ البدن ..
والعلمُ : زينتُه ..
وعُدَّتُه ..
ومالُه ..
وبه : قِوامُ مُلْكِه . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 384 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كان من دعائه ﷺ : يا مقلب القلوب ثبت
قلبي على دينك . ..
يعلم ﷺ أن قلبه : بيد الرحمن عز وجل
لا يملك منه شيئاً ..
وأن الله سبحانه : يصرفه كما يشاء . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 26 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ /
إعلم أن حقيقة الصبر مع الله : هو ثبات القلب بالإستقامة معه ..
وهو أن لا يروغ عنه : روغان الثعالب
ها هنا وها هنا ..
فحقيقة هذا : هو الإستقامة إليه ..
وعكوف القلب : عليه . ..
أنظره / عدة الصابرين ج 01 ورقة / 48 ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله عليه /
كان غير واحد من السلف :
منهم سعيد بن جبير ..
وربيع بن أبي راشد يقولون :
لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة : لفسدت قلوبنا . ..
أنظره / مجموع رسائله ورقة / 265 ...
ومنها ...
وقال الحافظ إبن الجوزي الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
واعلم أنَّ القلوب لا تبقى على صفائها : بل تصدأ فتحتاج إلى جلاءٍ ..
وجلاؤها : النَّظر في كُتب العلم . ..
أنظره / تلبيس إبليس ج 01 ورقة / 98 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
وكذلك لفظ : ( العقل ) ..
وإن كان هو في الأصل :
مصدر : عَقَل يَعْقِل عَقْلاً ..
وكثير من النظار جعله : من جنس العلوم ..
فلابد أن يعتبر مع ذلك : أنه علم يعمل بموجبه ..
فلا يسمى عاقلاً : إلا من عرف الخير فطلبه ..
والشر : فتركه ..
ولهذا قال أصحاب النار : ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ..
وقال عن المنافقين : ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ ..
ومن فعل ما يعلم أنه يضره : فمثل هذا ما له عقل ..
فكما أن الخوف من الله : يستلزم العلم به ..
فالعلم به : يستلزم خشيته ..
وخشيته : تستلزم طاعته ..
فالخائف من الله : ممتثل لأوامره ..
مجتنب : لنواهيه ..
وهذا هو الذي قصدنا بيانه : أولاً . ..
أنظره / الإيمان ورقة / 23 ...
ومن المسائل المهمة لعامّة الأمة ...
ومنها ...
قال العلاّمة شيخنا محمد صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
من طهر قلبه من المعاصي : كان أفهم للقرآن ..
وأن من تنجس قلبه بالمعاصي : كان أبعد فهماً عن القرآن ..
لأنه إذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لم يمكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرين : فكذلك معاني القرآن . ..
أنظره / القول المفيد على كتاب التوحيد ج 02 ورقة / 37 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
القلبُ : مِلكُ البدن ..
والعلمُ : زينتُه ..
وعُدَّتُه ..
ومالُه ..
وبه : قِوامُ مُلْكِه . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 384 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كان من دعائه ﷺ : يا مقلب القلوب ثبت
قلبي على دينك . ..
يعلم ﷺ أن قلبه : بيد الرحمن عز وجل
لا يملك منه شيئاً ..
وأن الله سبحانه : يصرفه كما يشاء . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 26 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ /
إعلم أن حقيقة الصبر مع الله : هو ثبات القلب بالإستقامة معه ..
وهو أن لا يروغ عنه : روغان الثعالب
ها هنا وها هنا ..
فحقيقة هذا : هو الإستقامة إليه ..
وعكوف القلب : عليه . ..
أنظره / عدة الصابرين ج 01 ورقة / 48 ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله عليه /
كان غير واحد من السلف :
منهم سعيد بن جبير ..
وربيع بن أبي راشد يقولون :
لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة : لفسدت قلوبنا . ..
أنظره / مجموع رسائله ورقة / 265 ...
ومنها ...
وقال الحافظ إبن الجوزي الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
واعلم أنَّ القلوب لا تبقى على صفائها : بل تصدأ فتحتاج إلى جلاءٍ ..
وجلاؤها : النَّظر في كُتب العلم . ..
أنظره / تلبيس إبليس ج 01 ورقة / 98 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
وكذلك لفظ : ( العقل ) ..
وإن كان هو في الأصل :
مصدر : عَقَل يَعْقِل عَقْلاً ..
وكثير من النظار جعله : من جنس العلوم ..
فلابد أن يعتبر مع ذلك : أنه علم يعمل بموجبه ..
فلا يسمى عاقلاً : إلا من عرف الخير فطلبه ..
والشر : فتركه ..
ولهذا قال أصحاب النار : ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ..
وقال عن المنافقين : ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ ..
ومن فعل ما يعلم أنه يضره : فمثل هذا ما له عقل ..
فكما أن الخوف من الله : يستلزم العلم به ..
فالعلم به : يستلزم خشيته ..
وخشيته : تستلزم طاعته ..
فالخائف من الله : ممتثل لأوامره ..
مجتنب : لنواهيه ..
وهذا هو الذي قصدنا بيانه : أولاً . ..
أنظره / الإيمان ورقة / 23 ...