من درر السلف......الحلقة رقم 39

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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- فار إلى الله
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الحمد لله ...
ومن المفيد والدرر والمزيد :
قال العلامة السعدي عليه رَحَمَات الله تعالى :
إذا انقطعت الأعمال بالموت ؛ وطويت صحيفة العبد : فأهل العلم حسناتهم تتزايد ..
كلما انْتُفِع : بإرشادهم ..
واهْتُدِيَ : بأقوالهم وأفعالهم ..
فحقيقٌ بالعاقل الموفق : أن يُنفق فيه نفائس أوقاته ؛ وجواهر عمره ..
وأن يُعده : ليوم فقره وفَاقَتِه. ..
أنظره : الفتاوى السعدية ج 01 ورقة // 113 ...
وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
إنَّ المحافظة على صلاة الفجر و صلاة العصر : من أسباب النظر إلى وجه الله عز وجل ..
ويا لـها من قيمةٍ : عظيمة ..
حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر : تنظر إلى وجه الله يوم القيامة في جنات النعيم . ..
أنظره : شرح رياض الصالحين ج 95 ورقة // 85 ...
قال الحافظ الواعظ ابن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى :
لله درُّ أقوامٌ أعيادهم : قبولُ الأعمال ..
ومرادُهم : أشرف الآمال ..
وأحوالهم تجري : على كمال ..
وحُلاَهُم : التُّقَى ؛ وياله مِن جَمال . ..
أنظره : التبصرة ج 02 ورقة // 520 ...
ومن المسائل :
قال الإمام مالك عليه رَحَمَات الله تعالى :
مَن أحبّ أن تُفتح له فرجة في قلبه : فليكن عمله في السر أفضل منه في العلانية . ..
أنظره : ترتيب المدارك ج 02 ورقة // 692 ...
قال ابـنُ الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى :
والعـــــاقــــل الذڪـــي مـــن لا يـدقـــق في ڪل صــغيــــرة وڪــبيـــرة مـع : أهــلـه ..
وأحـبــابـه ..
وأصـحـــابـه ..
وجـيـــرانـه . ..
أتظره : تـهـذيـب الـكـمـال ج 19 ورقة // 370 ...
وقال ابن القيم عليه رَحَمَات الله تعالى :
إذا أراد الله بالعبد خيراً : ألقاه في ذنب يكسره به ..
ويعرفه : قدره ..
ويكفي به : عباده شره ..
وينكس به : رأسه ..
ويستخرج به منه : داء العُجب . ..
أنظره : مدارج السالكين ج 01 ورقة // 326 ...
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
إيقاظ الراقدين ؛ وتنبيه الغافلين : من أفضل الأعمال عند الله لمَن أراد به وجه الله ..
قال الله تعالى : ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة // 13 ...
ومن المفيد والدرر والمزيد :
قال العلامة السعدي عليه رَحَمَات الله تعالى :
إذا انقطعت الأعمال بالموت ؛ وطويت صحيفة العبد : فأهل العلم حسناتهم تتزايد ..
كلما انْتُفِع : بإرشادهم ..
واهْتُدِيَ : بأقوالهم وأفعالهم ..
فحقيقٌ بالعاقل الموفق : أن يُنفق فيه نفائس أوقاته ؛ وجواهر عمره ..
وأن يُعده : ليوم فقره وفَاقَتِه. ..
أنظره : الفتاوى السعدية ج 01 ورقة // 113 ...
وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
إنَّ المحافظة على صلاة الفجر و صلاة العصر : من أسباب النظر إلى وجه الله عز وجل ..
ويا لـها من قيمةٍ : عظيمة ..
حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر : تنظر إلى وجه الله يوم القيامة في جنات النعيم . ..
أنظره : شرح رياض الصالحين ج 95 ورقة // 85 ...
قال الحافظ الواعظ ابن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى :
لله درُّ أقوامٌ أعيادهم : قبولُ الأعمال ..
ومرادُهم : أشرف الآمال ..
وأحوالهم تجري : على كمال ..
وحُلاَهُم : التُّقَى ؛ وياله مِن جَمال . ..
أنظره : التبصرة ج 02 ورقة // 520 ...
ومن المسائل :
قال الإمام مالك عليه رَحَمَات الله تعالى :
مَن أحبّ أن تُفتح له فرجة في قلبه : فليكن عمله في السر أفضل منه في العلانية . ..
أنظره : ترتيب المدارك ج 02 ورقة // 692 ...
قال ابـنُ الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى :
والعـــــاقــــل الذڪـــي مـــن لا يـدقـــق في ڪل صــغيــــرة وڪــبيـــرة مـع : أهــلـه ..
وأحـبــابـه ..
وأصـحـــابـه ..
وجـيـــرانـه . ..
أتظره : تـهـذيـب الـكـمـال ج 19 ورقة // 370 ...
وقال ابن القيم عليه رَحَمَات الله تعالى :
إذا أراد الله بالعبد خيراً : ألقاه في ذنب يكسره به ..
ويعرفه : قدره ..
ويكفي به : عباده شره ..
وينكس به : رأسه ..
ويستخرج به منه : داء العُجب . ..
أنظره : مدارج السالكين ج 01 ورقة // 326 ...
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
إيقاظ الراقدين ؛ وتنبيه الغافلين : من أفضل الأعمال عند الله لمَن أراد به وجه الله ..
قال الله تعالى : ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة // 13 ...