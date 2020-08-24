من درر السلف......الحلقة رقم 39

إلياس

إلياس

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🌾 الحمد لله ...

🥀 ومن المفيد والدرر والمزيد :

🥀🥀 قال العلامة السعدي عليه رَحَمَات الله تعالى :
إذا انقطعت الأعمال بالموت ؛ وطويت صحيفة العبد : فأهل العلم حسناتهم تتزايد ..
كلما انْتُفِع : بإرشادهم ..
واهْتُدِيَ : بأقوالهم وأفعالهم ..
فحقيقٌ بالعاقل الموفق : أن يُنفق فيه نفائس أوقاته ؛ وجواهر عمره ..
وأن يُعده : ليوم فقره وفَاقَتِه. ..
🥀 أنظره : الفتاوى السعدية ج 01 ورقة // 113 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين⁩ عليه رَحَمَات الله تعالى :
إنَّ المحافظة على صلاة الفجر و صلاة العصر : من أسباب النظر إلى وجه الله عز وجل ..
ويا لـها من قيمةٍ : عظيمة ..
حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر : تنظر إلى وجه الله يوم القيامة في جنات النعيم . ..
🥀 أنظره : شرح رياض الصالحين⁩ ج 95 ورقة // 85 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 قال الحافظ الواعظ ابن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى :
لله درُّ أقوامٌ أعيادهم : قبولُ الأعمال ..
ومرادُهم : أشرف الآمال ..
وأحوالهم تجري : على كمال ..
وحُلاَهُم : التُّقَى ؛ وياله مِن جَمال . ..
🥀 أنظره : التبصرة ج 02 ورقة // 520 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن المسائل :
قال الإمام مالك عليه رَحَمَات الله تعالى :
مَن أحبّ أن تُفتح له فرجة في قلبه : فليكن عمله في السر أفضل منه في العلانية . ..
🥀 أنظره : ترتيب المدارك ج 02 ورقة // 692 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 قال ابـنُ الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى :
والعـــــاقــــل الذڪـــي مـــن لا يـدقـــق في ڪل صــغيــــرة وڪــبيـــرة مـع : أهــلـه ..
وأحـبــابـه ..
وأصـحـــابـه ..
وجـيـــرانـه . ..
🥀 أتظره : تـهـذيـب الـكـمـال ج 19 ورقة // 370 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وقال ابن القيم عليه رَحَمَات الله تعالى :
إذا أراد الله بالعبد خيراً : ألقاه في ذنب يكسره به ..
ويعرفه : قدره ..
ويكفي به : عباده شره ..
وينكس به : رأسه ..
ويستخرج به منه : داء العُجب . ..
🥀 أنظره : مدارج السالكين ج 01 ورقة // 326 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
إيقاظ الراقدين ؛ وتنبيه الغافلين : من أفضل الأعمال عند الله لمَن أراد به وجه الله ..
قال الله تعالى : ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . ..
🥀 أنظره : لطائف المعارف ورقة // 13 ... 🌾🌾🌾
 
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