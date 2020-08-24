من درر السلف......الحلقة رقم 39

الحمد لله ...ومن المفيد والدرر والمزيد :قال العلامة السعدي عليه رَحَمَات الله تعالى :إذا انقطعت الأعمال بالموت ؛ وطويت صحيفة العبد : فأهل العلم حسناتهم تتزايد ..كلما انْتُفِع : بإرشادهم ..واهْتُدِيَ : بأقوالهم وأفعالهم ..فحقيقٌ بالعاقل الموفق : أن يُنفق فيه نفائس أوقاته ؛ وجواهر عمره ..وأن يُعده : ليوم فقره وفَاقَتِه. ..أنظره : الفتاوى السعدية ج 01 ورقة // 113 ...وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين⁩ عليه رَحَمَات الله تعالى :إنَّ المحافظة على صلاة الفجر و صلاة العصر : من أسباب النظر إلى وجه الله عز وجل ..ويا لـها من قيمةٍ : عظيمة ..حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر : تنظر إلى وجه الله يوم القيامة في جنات النعيم . ..أنظره : شرح رياض الصالحين⁩ ج 95 ورقة // 85 ...قال الحافظ الواعظ ابن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى :لله درُّ أقوامٌ أعيادهم : قبولُ الأعمال ..ومرادُهم : أشرف الآمال ..وأحوالهم تجري : على كمال ..وحُلاَهُم : التُّقَى ؛ وياله مِن جَمال . ..أنظره : التبصرة ج 02 ورقة // 520 ...ومن المسائل :قال الإمام مالك عليه رَحَمَات الله تعالى :مَن أحبّ أن تُفتح له فرجة في قلبه : فليكن عمله في السر أفضل منه في العلانية . ..أنظره : ترتيب المدارك ج 02 ورقة // 692 ...قال ابـنُ الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى :والعـــــاقــــل الذڪـــي مـــن لا يـدقـــق في ڪل صــغيــــرة وڪــبيـــرة مـع : أهــلـه ..وأحـبــابـه ..وأصـحـــابـه ..وجـيـــرانـه . ..أتظره : تـهـذيـب الـكـمـال ج 19 ورقة // 370 ...وقال ابن القيم عليه رَحَمَات الله تعالى :إذا أراد الله بالعبد خيراً : ألقاه في ذنب يكسره به ..ويعرفه : قدره ..ويكفي به : عباده شره ..وينكس به : رأسه ..ويستخرج به منه : داء العُجب . ..أنظره : مدارج السالكين ج 01 ورقة // 326 ...وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :إيقاظ الراقدين ؛ وتنبيه الغافلين : من أفضل الأعمال عند الله لمَن أراد به وجه الله ..قال الله تعالى : ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . ..أنظره : لطائف المعارف ورقة // 13 ...