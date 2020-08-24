من درر السلف.... الحلقة رقم 40

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر الحسان ...قـال الـحـافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :معاودةُ الصيام بعدَ صيام رمضان : علامةٌ على قَبولِ صومِ رمضان ..فإنَّ الله إذا تقبل عملَ عبدٍ : وفّقهُ لعملٍ صالحٍ بَعدهُ . ..أنظره : لطائف لمعارف ورقة // 221 ...و قال أيضاً عليه رَحَمَات الله :من رُحِم في رمضان : فهو المرحوم ..ومن حُرِم خيره : فهو المحروم ..ومن لم يتزود لمعاده فيه : فهو ملوم . ..أنظره : لطائف لمعارف ورقة // 148 ...وقال أيضًا :من نزل به الشيب : فهو بمنزلة الحاملالتي تمت شهور حملها ؛ فما تنتظر إلا الولادة ..كذلك صاحب الشيب : لا ينتظر إلا الموت ..فقبيح منه : الإصرار على الذنب . ..أنظره : لطائف المعارف ورقة // 346 ...و من درره عليه رَحَمَات الله عليه أيضاً قال :فما تزوّد حاجٌّ ولا غيره بأفضل : من زاد التقوى ..ولا دُعي للحاج عند توديعه بأفضل : من التقوى . ..أنظره : لطائف المعارف ورقة // 417 ...وقال أيضًا :غداً تُوفَى النفوس : ما كسبت ..ويحصد الزارعون : ما زرعوا ..إن أحسنوا : أحسنوا لأنفسهم ..وإن أساؤوا : فبئس ما صنعوا . ..أنظره : لطائف المعارف ورقة // 232 ...