من درر السلف.... الحلقة رقم 40

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر الحسان ...
قـال الـحـافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
معاودةُ الصيام بعدَ صيام رمضان : علامةٌ على قَبولِ صومِ رمضان ..
فإنَّ الله إذا تقبل عملَ عبدٍ : وفّقهُ لعملٍ صالحٍ بَعدهُ . ..
أنظره : لطائف لمعارف ورقة // 221 ...
و قال أيضاً عليه رَحَمَات الله :
من رُحِم في رمضان : فهو المرحوم ..
ومن حُرِم خيره : فهو المحروم ..
ومن لم يتزود لمعاده فيه : فهو ملوم . ..
أنظره : لطائف لمعارف ورقة // 148 ...
وقال أيضًا :
من نزل به الشيب : فهو بمنزلة الحامل
التي تمت شهور حملها ؛ فما تنتظر إلا الولادة ..
كذلك صاحب الشيب : لا ينتظر إلا الموت ..
فقبيح منه : الإصرار على الذنب . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة // 346 ...
و من درره عليه رَحَمَات الله عليه أيضاً قال :
فما تزوّد حاجٌّ ولا غيره بأفضل : من زاد التقوى ..
ولا دُعي للحاج عند توديعه بأفضل : من التقوى . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة // 417 ...
وقال أيضًا :
غداً تُوفَى النفوس : ما كسبت ..
ويحصد الزارعون : ما زرعوا ..
إن أحسنوا : أحسنوا لأنفسهم ..
وإن أساؤوا : فبئس ما صنعوا . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة // 232 ...
ومن الدرر الحسان ...
قـال الـحـافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
معاودةُ الصيام بعدَ صيام رمضان : علامةٌ على قَبولِ صومِ رمضان ..
فإنَّ الله إذا تقبل عملَ عبدٍ : وفّقهُ لعملٍ صالحٍ بَعدهُ . ..
أنظره : لطائف لمعارف ورقة // 221 ...
و قال أيضاً عليه رَحَمَات الله :
من رُحِم في رمضان : فهو المرحوم ..
ومن حُرِم خيره : فهو المحروم ..
ومن لم يتزود لمعاده فيه : فهو ملوم . ..
أنظره : لطائف لمعارف ورقة // 148 ...
وقال أيضًا :
من نزل به الشيب : فهو بمنزلة الحامل
التي تمت شهور حملها ؛ فما تنتظر إلا الولادة ..
كذلك صاحب الشيب : لا ينتظر إلا الموت ..
فقبيح منه : الإصرار على الذنب . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة // 346 ...
و من درره عليه رَحَمَات الله عليه أيضاً قال :
فما تزوّد حاجٌّ ولا غيره بأفضل : من زاد التقوى ..
ولا دُعي للحاج عند توديعه بأفضل : من التقوى . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة // 417 ...
وقال أيضًا :
غداً تُوفَى النفوس : ما كسبت ..
ويحصد الزارعون : ما زرعوا ..
إن أحسنوا : أحسنوا لأنفسهم ..
وإن أساؤوا : فبئس ما صنعوا . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة // 232 ...