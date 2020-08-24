من درر السلف.... الحلقة رقم 40

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان ...

🥀🥀 قـال الـحـافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
معاودةُ الصيام بعدَ صيام رمضان : علامةٌ على قَبولِ صومِ رمضان ..
فإنَّ الله إذا تقبل عملَ عبدٍ : وفّقهُ لعملٍ صالحٍ بَعدهُ . ..
🥀 أنظره : لطائف لمعارف ورقة // 221 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 و قال أيضاً عليه رَحَمَات الله :
من رُحِم في رمضان : فهو المرحوم ..
ومن حُرِم خيره : فهو المحروم ..
ومن لم يتزود لمعاده فيه : فهو ملوم . ..
🥀 أنظره : لطائف لمعارف ورقة // 148 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وقال أيضًا :
من نزل به الشيب : فهو بمنزلة الحامل
التي تمت شهور حملها ؛ فما تنتظر إلا الولادة ..
كذلك صاحب الشيب : لا ينتظر إلا الموت ..
فقبيح منه : الإصرار على الذنب . ..
🥀 أنظره : لطائف المعارف ورقة // 346 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 و من درره عليه رَحَمَات الله عليه أيضاً قال :
فما تزوّد حاجٌّ ولا غيره بأفضل : من زاد التقوى ..
ولا دُعي للحاج عند توديعه بأفضل : من التقوى . ..
🥀 أنظره : لطائف المعارف ورقة // 417 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وقال أيضًا :
غداً تُوفَى النفوس : ما كسبت ..
ويحصد الزارعون : ما زرعوا ..
إن أحسنوا : أحسنوا لأنفسهم ..
وإن أساؤوا : فبئس ما صنعوا . ..
🥀 أنظره : لطائف المعارف ورقة // 232 ... 🌾🌾🌾
 
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