من درر السلف .....الحلقة رقم 41

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومنِ الدُرر والمسَائل الحِسَان ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخُ الإسلامِ إبنُ تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /
فَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ :
مِثْلَ الصَّلَاةِ ..
وَالزَّكَاةِ ..
وَالصِّيَامِ ..
وَالْحَجِّ ..
وَالصِّدْقِ ..
وَالْأَمَانَةِ ..
وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ ..
وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ ..
وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ مَعَ الْأَهْلِ وَالْجِيرَانِ ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَالْوَاجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ : أَنْ يَأْمُرَ بِالصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ جَمِيعَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَمْرِهِ ..
وَيُعَاقِبُ التَّارِكَ : بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . ..
🥀 أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 307 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ أيْضاً /
وَإِنْ كَانَ التَّارِكُ لِلصَّلَاةِ وَاحِدًا فَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ يُعَاقَبُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ حَتَّى يُصَلِّيَ ..
وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ يُسْتَتَابَ ..
فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى : وَإِلَّا قُتِلَ ..
وَهَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا أَوْ مُسْلِمًا فَاسِقًا ؟؟؟
فِيهِ : قَوْلَانِ ..
وَأَكْثَرُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ : كَافِرًا ..
وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ : الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا ..
أَمَّا إذَا جَحَدَ وُجُوبَهَا : فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ..
وَكَذَلِكَ مَنْ جَحَدَ : سَائِرَ الْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي يَجِبُ الْقِتَالُ عَلَيْهَا ..
فَالْعُقُوبَةُ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَفِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ : هِيَ مَقْصُودُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ..
وَهُوَ : وَاجِبٌ عَلَى الْأُمَّةِ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ..
وَهُوَ مِنْ : أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ . ..
🥀 أتظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 308 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وفي حديثٍ عن أبي هُريرة رضي اللّه عنه قال :
أَعطَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللّه عليه وسلَّم القِدح / فحمد اللّه وسَمَّى . ..
رواه البخاريّ فِي الصَحِيح ..
قَال العّلامة الشيخ العُثيمين عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /
ومن فوائد الحمد :
أن الإنسان إذا ابتدأ الشيء بحمد الله : فإن الله تعالى يجعل فيه البركة . .. . .. . .. . . ..
وقال أيضًا /
ومن فوائد الحمد أن الله سبحانه وتعالى : يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها ..
وإذا شرب الشربة : أن يحمده عليها ..
فما هي الأكلة ؟؟؟
هل هي الوجبة ؟؟؟
أو كل ردة يردها الإنسان إلى فمه فهي أكلة ؟؟؟
الحديث : محتملٌ ..
وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كل ما أكل ردة قال : الحمد لله ..
فقيل له : يا أبا عبد الله ؛ ما هذا ؟؟؟
قال :
أكل وحمدٌ خير من أكل وسكوت ..
وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن الأكلة : هي الردة ..
وعلى هذا يكون : حمدُ الإنسان على طعامه كثيراً ..
لكن أكثر العلماء يقولون أن الأكلة : هي الوجبة ..
تجلس على الطعام وإذا خلصت تقول : الحمد لله والحمد . ..
🥀 أنظرهُ / شرح ريَاض الصَالحين ج 05 وَرَقَة / 462 - 463 ... 🌾🌾🌾
 
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