من درر السلف .....الحلقة رقم 41

الحَمْدُ لله ...ومنِ الدُرر والمسَائل الحِسَان ...منها ...قال شيخُ الإسلامِ إبنُ تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /فَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ :مِثْلَ الصَّلَاةِ ..وَالزَّكَاةِ ..وَالصِّيَامِ ..وَالْحَجِّ ..وَالصِّدْقِ ..وَالْأَمَانَةِ ..وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ ..وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ ..وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ مَعَ الْأَهْلِ وَالْجِيرَانِ ..وَنَحْوِ ذَلِكَ ..فَالْوَاجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ : أَنْ يَأْمُرَ بِالصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ جَمِيعَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَمْرِهِ ..وَيُعَاقِبُ التَّارِكَ : بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . ..أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 307 ...ومنها ...وَقَالَ أيْضاً /وَإِنْ كَانَ التَّارِكُ لِلصَّلَاةِ وَاحِدًا فَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ يُعَاقَبُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ حَتَّى يُصَلِّيَ ..وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ يُسْتَتَابَ ..فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى : وَإِلَّا قُتِلَ ..وَهَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا أَوْ مُسْلِمًا فَاسِقًا ؟؟؟فِيهِ : قَوْلَانِ ..وَأَكْثَرُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ : كَافِرًا ..وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ : الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا ..أَمَّا إذَا جَحَدَ وُجُوبَهَا : فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ..وَكَذَلِكَ مَنْ جَحَدَ : سَائِرَ الْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي يَجِبُ الْقِتَالُ عَلَيْهَا ..فَالْعُقُوبَةُ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَفِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ : هِيَ مَقْصُودُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ..وَهُوَ : وَاجِبٌ عَلَى الْأُمَّةِ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ..وَهُوَ مِنْ : أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ . ..أتظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 308 ...ومنها ...وفي حديثٍ عن أبي هُريرة رضي اللّه عنه قال :أَعطَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللّه عليه وسلَّم القِدح / فحمد اللّه وسَمَّى . ..رواه البخاريّ فِي الصَحِيح ..قَال العّلامة الشيخ العُثيمين عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /ومن فوائد الحمد :أن الإنسان إذا ابتدأ الشيء بحمد الله : فإن الله تعالى يجعل فيه البركة . .. . .. . .. . . ..وقال أيضًا /ومن فوائد الحمد أن الله سبحانه وتعالى : يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها ..وإذا شرب الشربة : أن يحمده عليها ..فما هي الأكلة ؟؟؟هل هي الوجبة ؟؟؟أو كل ردة يردها الإنسان إلى فمه فهي أكلة ؟؟؟الحديث : محتملٌ ..وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كل ما أكل ردة قال : الحمد لله ..فقيل له : يا أبا عبد الله ؛ ما هذا ؟؟؟قال :أكل وحمدٌ خير من أكل وسكوت ..وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن الأكلة : هي الردة ..وعلى هذا يكون : حمدُ الإنسان على طعامه كثيراً ..لكن أكثر العلماء يقولون أن الأكلة : هي الوجبة ..تجلس على الطعام وإذا خلصت تقول : الحمد لله والحمد . ..أنظرهُ / شرح ريَاض الصَالحين ج 05 وَرَقَة / 462 - 463 ...