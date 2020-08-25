من درر السلف .....الحلقة رقم 41

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومنِ الدُرر والمسَائل الحِسَان ...
منها ...
قال شيخُ الإسلامِ إبنُ تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /
فَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ :
مِثْلَ الصَّلَاةِ ..
وَالزَّكَاةِ ..
وَالصِّيَامِ ..
وَالْحَجِّ ..
وَالصِّدْقِ ..
وَالْأَمَانَةِ ..
وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ ..
وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ ..
وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ مَعَ الْأَهْلِ وَالْجِيرَانِ ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَالْوَاجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ : أَنْ يَأْمُرَ بِالصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ جَمِيعَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَمْرِهِ ..
وَيُعَاقِبُ التَّارِكَ : بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . ..
أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 307 ...
ومنها ...
وَقَالَ أيْضاً /
وَإِنْ كَانَ التَّارِكُ لِلصَّلَاةِ وَاحِدًا فَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ يُعَاقَبُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ حَتَّى يُصَلِّيَ ..
وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ يُسْتَتَابَ ..
فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى : وَإِلَّا قُتِلَ ..
وَهَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا أَوْ مُسْلِمًا فَاسِقًا ؟؟؟
فِيهِ : قَوْلَانِ ..
وَأَكْثَرُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ : كَافِرًا ..
وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ : الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا ..
أَمَّا إذَا جَحَدَ وُجُوبَهَا : فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ..
وَكَذَلِكَ مَنْ جَحَدَ : سَائِرَ الْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي يَجِبُ الْقِتَالُ عَلَيْهَا ..
فَالْعُقُوبَةُ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَفِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ : هِيَ مَقْصُودُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ..
وَهُوَ : وَاجِبٌ عَلَى الْأُمَّةِ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ..
وَهُوَ مِنْ : أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ . ..
أتظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 308 ...
ومنها ...
وفي حديثٍ عن أبي هُريرة رضي اللّه عنه قال :
أَعطَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللّه عليه وسلَّم القِدح / فحمد اللّه وسَمَّى . ..
رواه البخاريّ فِي الصَحِيح ..
قَال العّلامة الشيخ العُثيمين عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /
ومن فوائد الحمد :
أن الإنسان إذا ابتدأ الشيء بحمد الله : فإن الله تعالى يجعل فيه البركة . .. . .. . .. . . ..
وقال أيضًا /
ومن فوائد الحمد أن الله سبحانه وتعالى : يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها ..
وإذا شرب الشربة : أن يحمده عليها ..
فما هي الأكلة ؟؟؟
هل هي الوجبة ؟؟؟
أو كل ردة يردها الإنسان إلى فمه فهي أكلة ؟؟؟
الحديث : محتملٌ ..
وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كل ما أكل ردة قال : الحمد لله ..
فقيل له : يا أبا عبد الله ؛ ما هذا ؟؟؟
قال :
أكل وحمدٌ خير من أكل وسكوت ..
وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن الأكلة : هي الردة ..
وعلى هذا يكون : حمدُ الإنسان على طعامه كثيراً ..
لكن أكثر العلماء يقولون أن الأكلة : هي الوجبة ..
تجلس على الطعام وإذا خلصت تقول : الحمد لله والحمد . ..
أنظرهُ / شرح ريَاض الصَالحين ج 05 وَرَقَة / 462 - 463 ...
ومنِ الدُرر والمسَائل الحِسَان ...
منها ...
قال شيخُ الإسلامِ إبنُ تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /
فَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ :
مِثْلَ الصَّلَاةِ ..
وَالزَّكَاةِ ..
وَالصِّيَامِ ..
وَالْحَجِّ ..
وَالصِّدْقِ ..
وَالْأَمَانَةِ ..
وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ ..
وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ ..
وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ مَعَ الْأَهْلِ وَالْجِيرَانِ ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَالْوَاجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ : أَنْ يَأْمُرَ بِالصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ جَمِيعَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَمْرِهِ ..
وَيُعَاقِبُ التَّارِكَ : بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . ..
أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 307 ...
ومنها ...
وَقَالَ أيْضاً /
وَإِنْ كَانَ التَّارِكُ لِلصَّلَاةِ وَاحِدًا فَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ يُعَاقَبُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ حَتَّى يُصَلِّيَ ..
وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ يُسْتَتَابَ ..
فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى : وَإِلَّا قُتِلَ ..
وَهَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا أَوْ مُسْلِمًا فَاسِقًا ؟؟؟
فِيهِ : قَوْلَانِ ..
وَأَكْثَرُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ : كَافِرًا ..
وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ : الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا ..
أَمَّا إذَا جَحَدَ وُجُوبَهَا : فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ..
وَكَذَلِكَ مَنْ جَحَدَ : سَائِرَ الْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي يَجِبُ الْقِتَالُ عَلَيْهَا ..
فَالْعُقُوبَةُ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَفِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ : هِيَ مَقْصُودُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ..
وَهُوَ : وَاجِبٌ عَلَى الْأُمَّةِ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ..
وَهُوَ مِنْ : أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ . ..
أتظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 308 ...
ومنها ...
وفي حديثٍ عن أبي هُريرة رضي اللّه عنه قال :
أَعطَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللّه عليه وسلَّم القِدح / فحمد اللّه وسَمَّى . ..
رواه البخاريّ فِي الصَحِيح ..
قَال العّلامة الشيخ العُثيمين عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /
ومن فوائد الحمد :
أن الإنسان إذا ابتدأ الشيء بحمد الله : فإن الله تعالى يجعل فيه البركة . .. . .. . .. . . ..
وقال أيضًا /
ومن فوائد الحمد أن الله سبحانه وتعالى : يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها ..
وإذا شرب الشربة : أن يحمده عليها ..
فما هي الأكلة ؟؟؟
هل هي الوجبة ؟؟؟
أو كل ردة يردها الإنسان إلى فمه فهي أكلة ؟؟؟
الحديث : محتملٌ ..
وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كل ما أكل ردة قال : الحمد لله ..
فقيل له : يا أبا عبد الله ؛ ما هذا ؟؟؟
قال :
أكل وحمدٌ خير من أكل وسكوت ..
وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن الأكلة : هي الردة ..
وعلى هذا يكون : حمدُ الإنسان على طعامه كثيراً ..
لكن أكثر العلماء يقولون أن الأكلة : هي الوجبة ..
تجلس على الطعام وإذا خلصت تقول : الحمد لله والحمد . ..
أنظرهُ / شرح ريَاض الصَالحين ج 05 وَرَقَة / 462 - 463 ...