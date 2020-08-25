من درر السلف .....الحلقة رقم 42

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر المتناثرة ...
قال الحافظ العلاّمة ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
ورد النهي عن قراءة القرآن : في أقل من ثلاثٍ على المداومة ..
وأما في الأوقات المُفضّلة كشهر رمضان ؛ وخصوصاً الليالي التي يُطلب فيها ليلة القدر : فيُستحبُّ الإكثار فيها من تلاوة القرآن ؛ اغتنامًا للزمان والمكان ..
وهذا قول : أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة // 306 ...
قال تعالى : ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ) ..
قال العلاّمة ابن عاشور الجزائري عليه رَحَمَات الله تعالى :
ما أدراك ما : كذا ..
كلمة تقال في تفخيم الشيء وتعظيمه ..
والمعنى : أي شيء يعرفك ما هي ليلة القدر ..
أي : يعسر على شيء أن يعرفك مقدارها . ..
أنظره : التحرير والتنوير ج 30 ورقة // 404 ...
( من أحكام وآداب الدعاء ) ..
قال الإمام النووي عليه رَحَمَات الله تعالى : أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء : بالحمد لله تعالى والثناء عليه ؛ ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
وكذلك : تختم الدعاء بهما ..
والآثار في هذا الباب كثيرة مرفوعة . ..
أنظره : الأذكار ورقة // 176 ...
قال الحافظ ابن رجب أيضًا :
ومن أفضل أنواع الصبر : الصيام ..
فإنه يجمعُ الصبرَ : على الأنواع الثلاثة ..
لأنه صبرٌ : على طاعة الله ..
وصبر عن : معاصي الله ..
لأن العبد يترك شهواته : لله ونفسه قد تنازعه إليها . ..
أنظره : جامع العلوم والحكم ورقة // 415 ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
كما أن قيام الليل يكفر السيئات : فهو يرفع الدرجات . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة // 43 ...
ومن الدرر المتناثرة ...
قال الحافظ العلاّمة ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
ورد النهي عن قراءة القرآن : في أقل من ثلاثٍ على المداومة ..
وأما في الأوقات المُفضّلة كشهر رمضان ؛ وخصوصاً الليالي التي يُطلب فيها ليلة القدر : فيُستحبُّ الإكثار فيها من تلاوة القرآن ؛ اغتنامًا للزمان والمكان ..
وهذا قول : أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة // 306 ...
قال تعالى : ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ) ..
قال العلاّمة ابن عاشور الجزائري عليه رَحَمَات الله تعالى :
ما أدراك ما : كذا ..
كلمة تقال في تفخيم الشيء وتعظيمه ..
والمعنى : أي شيء يعرفك ما هي ليلة القدر ..
أي : يعسر على شيء أن يعرفك مقدارها . ..
أنظره : التحرير والتنوير ج 30 ورقة // 404 ...
( من أحكام وآداب الدعاء ) ..
قال الإمام النووي عليه رَحَمَات الله تعالى : أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء : بالحمد لله تعالى والثناء عليه ؛ ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
وكذلك : تختم الدعاء بهما ..
والآثار في هذا الباب كثيرة مرفوعة . ..
أنظره : الأذكار ورقة // 176 ...
قال الحافظ ابن رجب أيضًا :
ومن أفضل أنواع الصبر : الصيام ..
فإنه يجمعُ الصبرَ : على الأنواع الثلاثة ..
لأنه صبرٌ : على طاعة الله ..
وصبر عن : معاصي الله ..
لأن العبد يترك شهواته : لله ونفسه قد تنازعه إليها . ..
أنظره : جامع العلوم والحكم ورقة // 415 ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
كما أن قيام الليل يكفر السيئات : فهو يرفع الدرجات . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة // 43 ...