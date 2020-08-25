من درر السلف .....الحلقة رقم 42

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر المتناثرة ...قال الحافظ العلاّمة ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :ورد النهي عن قراءة القرآن : في أقل من ثلاثٍ على المداومة ..وأما في الأوقات المُفضّلة كشهر رمضان ؛ وخصوصاً الليالي التي يُطلب فيها ليلة القدر : فيُستحبُّ الإكثار فيها من تلاوة القرآن ؛ اغتنامًا للزمان والمكان ..وهذا قول : أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة . ..أنظره : لطائف المعارف ورقة // 306 ...قال تعالى : ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ) ..قال العلاّمة ابن عاشور الجزائري عليه رَحَمَات الله تعالى :ما أدراك ما : كذا ..كلمة تقال في تفخيم الشيء وتعظيمه ..والمعنى : أي شيء يعرفك ما هي ليلة القدر ..أي : يعسر على شيء أن يعرفك مقدارها . ..أنظره : التحرير والتنوير ج 30 ورقة // 404 ...( من أحكام وآداب الدعاء ) ..قال الإمام النووي عليه رَحَمَات الله تعالى : أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء : بالحمد لله تعالى والثناء عليه ؛ ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ..وكذلك : تختم الدعاء بهما ..والآثار في هذا الباب كثيرة مرفوعة . ..أنظره : الأذكار ورقة // 176 ...قال الحافظ ابن رجب أيضًا :ومن أفضل أنواع الصبر : الصيام ..فإنه يجمعُ الصبرَ : على الأنواع الثلاثة ..لأنه صبرٌ : على طاعة الله ..وصبر عن : معاصي الله ..لأن العبد يترك شهواته : لله ونفسه قد تنازعه إليها . ..أنظره : جامع العلوم والحكم ورقة // 415 ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :كما أن قيام الليل يكفر السيئات : فهو يرفع الدرجات . ..أنظره : لطائف المعارف ورقة // 43 ...