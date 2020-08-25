من درر السلف .....الحلقة رقم 42

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

ومن الدرر المتناثرة ...

🥀🥀 قال الحافظ العلاّمة ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
ورد النهي عن قراءة القرآن : في أقل من ثلاثٍ على المداومة ..
وأما في الأوقات المُفضّلة كشهر رمضان ؛ وخصوصاً الليالي التي يُطلب فيها ليلة القدر : فيُستحبُّ الإكثار فيها من تلاوة القرآن ؛ اغتنامًا للزمان والمكان ..
وهذا قول : أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة . ..
🥀 أنظره : لطائف المعارف ورقة // 306 ... 🌾🌾🌾


🥀🥀 قال تعالى : ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ) ..
قال العلاّمة ابن عاشور الجزائري عليه رَحَمَات الله تعالى :
ما أدراك ما : كذا ..
كلمة تقال في تفخيم الشيء وتعظيمه ..
والمعنى : أي شيء يعرفك ما هي ليلة القدر ..
أي : يعسر على شيء أن يعرفك مقدارها . ..
🥀 أنظره : التحرير والتنوير ج 30 ورقة // 404 ... 🌾🌾🌾


🥀🥀 ( من أحكام وآداب الدعاء ) ..
قال الإمام النووي عليه رَحَمَات الله تعالى : أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء : بالحمد لله تعالى والثناء عليه ؛ ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
وكذلك : تختم الدعاء بهما ..
والآثار في هذا الباب كثيرة مرفوعة . ..
🥀 أنظره : الأذكار ورقة // 176 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 قال الحافظ ابن رجب أيضًا :
ومن أفضل أنواع الصبر : الصيام ..
فإنه يجمعُ الصبرَ : على الأنواع الثلاثة ..
لأنه صبرٌ : على طاعة الله ..
وصبر عن : معاصي الله ..
لأن العبد يترك شهواته : لله ونفسه قد تنازعه إليها . ..
🥀 أنظره : جامع العلوم والحكم ورقة // 415 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
كما أن قيام الليل يكفر السيئات : فهو يرفع الدرجات . ..
🥀 أنظره : لطائف المعارف ورقة // 43 ... 🌾🌾🌾
 
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