من درر السلف .....الحلقة رقم 43

الحمد لله ...ومن المسائل المتناثرة ..قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :مَنْ أبْغَضَ أهل العلم : أحبَّ هلاكهم ..ومن أحبَّ هلاكهم : ففد أحبَّ أن يطفأ نور الله في الأرض ..ويظهر فيها : المعاصي والفساد . ..أنظر كلامه هذا : مجموع الرسائل ورقة / 31 ...في مَدَارج السَالِكِين لابن القيم عليه رَحَمَات الله تعالى :قال أمير المؤمنين الفاروق أبو حفص عـمـر بـن الـخـطـاب رضي الله عنه :إن الرجل ليخرج من منزله وَعَلِيهِ من الذُّنُوب مثل جبال تهَامَة ؛ فَإِذا سمع الْعلم : خَافَ وَرجع وَتَابَ ؛ فَانْصَرف إلى منزله وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْب : فلا تفارقوا مجَالِس الْعلمَاء . ..أنظره : مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 77 ...قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :ليس العيد لمن لبس الجديد ؛ إنما العيد : لمن طاعاته تزيد ..ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب ؛ إنما العيد : لمن غفرت له الذنوب ..في ليلة العيد تفرق خلق العتق والمغفرة على العبيد ؛ فمن ناله منها شيء : فله عيد ..وإلا فهو : مطرود بعيد . ..أنظره : لطائف المعارف ورقة / 277 ...قال العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن سعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى :المؤمن : لا يقنط من رحمة الله ..ولا ييأس : من روح الله ..ولا يكون نظره مقصوراً : على الأسباب الظاهرة ..بل يكون مُلتفتاً في قلبه كل وقت : إلى مُسبب الأسباب ؛ الكريم الوهاب ..ويكون الفرج : بين عينيه ..ووعده : الذي لا يخلفه ؛ بأنه سيجعل له بعد عُسرٍ يُسراً . ..أتظره : بهجة قلوب ورقة / 221 ...وقال ابن رجب الحنبلي أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :يستحب في الليالي العشرة الأواخر التي تُرجى فيها ليلة القدر : التنظُّفُ ..والتزيّن ..والتطيب ..واللباس الحسن ..كما يُشرع ذلك : في الجُمع والأعياد ؛ وفي سائر الصلوات ..ولا يكملُ التزيّنُ الظاهر : إلا بتزيّن الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله ..وتطهيره من أدناس : الذنوب وأوضارها . ..أتظره : لطائف المعارف ورقة / 337 ...