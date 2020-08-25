من درر السلف .....الحلقة رقم 43

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل المتناثرة ..
قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
مَنْ أبْغَضَ أهل العلم : أحبَّ هلاكهم ..
ومن أحبَّ هلاكهم : ففد أحبَّ أن يطفأ نور الله في الأرض ..
ويظهر فيها : المعاصي والفساد . ..
أنظر كلامه هذا : مجموع الرسائل ورقة / 31 ...
في مَدَارج السَالِكِين لابن القيم عليه رَحَمَات الله تعالى :
قال أمير المؤمنين الفاروق أبو حفص عـمـر بـن الـخـطـاب رضي الله عنه :
إن الرجل ليخرج من منزله وَعَلِيهِ من الذُّنُوب مثل جبال تهَامَة ؛ فَإِذا سمع الْعلم : خَافَ وَرجع وَتَابَ ؛ فَانْصَرف إلى منزله وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْب : فلا تفارقوا مجَالِس الْعلمَاء . ..
أنظره : مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 77 ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
ليس العيد لمن لبس الجديد ؛ إنما العيد : لمن طاعاته تزيد ..
ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب ؛ إنما العيد : لمن غفرت له الذنوب ..
في ليلة العيد تفرق خلق العتق والمغفرة على العبيد ؛ فمن ناله منها شيء : فله عيد ..
وإلا فهو : مطرود بعيد . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة / 277 ...
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن سعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
المؤمن : لا يقنط من رحمة الله ..
ولا ييأس : من روح الله ..
ولا يكون نظره مقصوراً : على الأسباب الظاهرة ..
بل يكون مُلتفتاً في قلبه كل وقت : إلى مُسبب الأسباب ؛ الكريم الوهاب ..
ويكون الفرج : بين عينيه ..
ووعده : الذي لا يخلفه ؛ بأنه سيجعل له بعد عُسرٍ يُسراً . ..
أتظره : بهجة قلوب ورقة / 221 ...
وقال ابن رجب الحنبلي أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
يستحب في الليالي العشرة الأواخر التي تُرجى فيها ليلة القدر : التنظُّفُ ..
والتزيّن ..
والتطيب ..
واللباس الحسن ..
كما يُشرع ذلك : في الجُمع والأعياد ؛ وفي سائر الصلوات ..
ولا يكملُ التزيّنُ الظاهر : إلا بتزيّن الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله ..
وتطهيره من أدناس : الذنوب وأوضارها . ..
أتظره : لطائف المعارف ورقة / 337 ...
ومن المسائل المتناثرة ..
قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
مَنْ أبْغَضَ أهل العلم : أحبَّ هلاكهم ..
ومن أحبَّ هلاكهم : ففد أحبَّ أن يطفأ نور الله في الأرض ..
ويظهر فيها : المعاصي والفساد . ..
أنظر كلامه هذا : مجموع الرسائل ورقة / 31 ...
في مَدَارج السَالِكِين لابن القيم عليه رَحَمَات الله تعالى :
قال أمير المؤمنين الفاروق أبو حفص عـمـر بـن الـخـطـاب رضي الله عنه :
إن الرجل ليخرج من منزله وَعَلِيهِ من الذُّنُوب مثل جبال تهَامَة ؛ فَإِذا سمع الْعلم : خَافَ وَرجع وَتَابَ ؛ فَانْصَرف إلى منزله وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْب : فلا تفارقوا مجَالِس الْعلمَاء . ..
أنظره : مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 77 ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
ليس العيد لمن لبس الجديد ؛ إنما العيد : لمن طاعاته تزيد ..
ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب ؛ إنما العيد : لمن غفرت له الذنوب ..
في ليلة العيد تفرق خلق العتق والمغفرة على العبيد ؛ فمن ناله منها شيء : فله عيد ..
وإلا فهو : مطرود بعيد . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة / 277 ...
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن سعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
المؤمن : لا يقنط من رحمة الله ..
ولا ييأس : من روح الله ..
ولا يكون نظره مقصوراً : على الأسباب الظاهرة ..
بل يكون مُلتفتاً في قلبه كل وقت : إلى مُسبب الأسباب ؛ الكريم الوهاب ..
ويكون الفرج : بين عينيه ..
ووعده : الذي لا يخلفه ؛ بأنه سيجعل له بعد عُسرٍ يُسراً . ..
أتظره : بهجة قلوب ورقة / 221 ...
وقال ابن رجب الحنبلي أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
يستحب في الليالي العشرة الأواخر التي تُرجى فيها ليلة القدر : التنظُّفُ ..
والتزيّن ..
والتطيب ..
واللباس الحسن ..
كما يُشرع ذلك : في الجُمع والأعياد ؛ وفي سائر الصلوات ..
ولا يكملُ التزيّنُ الظاهر : إلا بتزيّن الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله ..
وتطهيره من أدناس : الذنوب وأوضارها . ..
أتظره : لطائف المعارف ورقة / 337 ...