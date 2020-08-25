من درر السلف .....الحلقة رقم 43

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل المتناثرة ..

🥀🥀 قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
مَنْ أبْغَضَ أهل العلم : أحبَّ هلاكهم ..
ومن أحبَّ هلاكهم : ففد أحبَّ أن يطفأ نور الله في الأرض ..
ويظهر فيها : المعاصي والفساد . ..
🥀 أنظر كلامه هذا : مجموع الرسائل ورقة / 31 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 في مَدَارج السَالِكِين لابن القيم عليه رَحَمَات الله تعالى :
قال أمير المؤمنين الفاروق أبو حفص عـمـر بـن الـخـطـاب رضي الله عنه :
إن الرجل ليخرج من منزله وَعَلِيهِ من الذُّنُوب مثل جبال تهَامَة ؛ فَإِذا سمع الْعلم : خَافَ وَرجع وَتَابَ ؛ فَانْصَرف إلى منزله وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْب : فلا تفارقوا مجَالِس الْعلمَاء . ..
🥀 أنظره : مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 77 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
ليس العيد لمن لبس الجديد ؛ إنما العيد : لمن طاعاته تزيد ..
ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب ؛ إنما العيد : لمن غفرت له الذنوب ..
في ليلة العيد تفرق خلق العتق والمغفرة على العبيد ؛ فمن ناله منها شيء : فله عيد ..
وإلا فهو : مطرود بعيد . ..
🥀 أنظره : لطائف المعارف ورقة / 277 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 قال العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن سعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
المؤمن : لا يقنط من رحمة الله ..
ولا ييأس : من روح الله ..
ولا يكون نظره مقصوراً : على الأسباب الظاهرة ..
بل يكون مُلتفتاً في قلبه كل وقت : إلى مُسبب الأسباب ؛ الكريم الوهاب ..
ويكون الفرج : بين عينيه ..
ووعده : الذي لا يخلفه ؛ بأنه سيجعل له بعد عُسرٍ يُسراً . ..
🥀 أتظره : بهجة قلوب ورقة / 221 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وقال ابن رجب الحنبلي أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
يستحب في الليالي العشرة الأواخر التي تُرجى فيها ليلة القدر : التنظُّفُ ..
والتزيّن ..
والتطيب ..
واللباس الحسن ..
كما يُشرع ذلك : في الجُمع والأعياد ؛ وفي سائر الصلوات ..
ولا يكملُ التزيّنُ الظاهر : إلا بتزيّن الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله ..
وتطهيره من أدناس : الذنوب وأوضارها . ..
🥀 أتظره : لطائف المعارف ورقة / 337 ... 🌾🌾🌾
 
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