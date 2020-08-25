من درر السلف ....الحلقة رقم 44

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن درر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
لَيْلَةُ الْقَدْرِ : فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ..
هَكَذَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . ..
وَتَكُونُ : فِي الْوِتْرِ مِنْهَا ..
لَكِنَّ : الْوِتْرَ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْمَاضِي ؛ فَتُطْلَبُ لَيْلَةَ :
إحْدَى وَعِشْرِينَ ..
وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ..
وَلَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ..
وَلَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ..
وَلَيْلَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ..
وَيَكُونُ بِاعْتِبَارِ مَا بَقِيَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لِتَاسِعَةٍ تَبْقَى ..
لِسَابِعَةٍ تَبْقَى ..
لِخَامِسَةٍ تَبْقَى ..
لِثَالِثَةٍ تَبْقَى . ..
فَعَلَى هَذَا :
إذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ : يَكُونُ ذَلِكَ لَيَالِيَ الْأَشْفَاعِ ..
وَتَكُونُ : الِاثْنَيْنِ وَالْعِشْرِينَ ؛ تَاسِعَةً تَبْقَى ..
وَلَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ؛ سَابِعَةً تَبْقَى ..
وَهَكَذَا فَسَّرَهُ : أَبُو سَعِيدٍ الخدري فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ..
وَهَكَذَا أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّهْرِ ..
وَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ : كَانَ التَّارِيخُ بِالْبَاقِي ؛ كَالتَّارِيخِ الْمَاضِي ..
وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا : فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّاهَا الْمُؤْمِنُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ جَمِيعِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
تَحَرَّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ . ..
وَتَكُونُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ أَكْثَرَ ..
وَأَكْثَرُ مَا تَكُونُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ كَمَا كَانَ أبي بْنُ كَعْبٍ يَحْلِفُ أَنَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ..
فَقِيلَ لَهُ : بِأَيِّ شَيْءٍ عَلِمْت ذَلِكَ ؟؟؟
فَقَالَ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ . ..
أَخْبَرَنَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صُبْحَةَ صَبِيحَتِهَا : كَالطَّشْتِ لَا شُعَاعَ لَهَا . ..
فَهَذِهِ الْعَلَامَةُ الَّتِي رَوَاهَا أبي بْنُ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
مِنْ أَشْهَرِ الْعَلَامَاتِ فِي الْحَدِيثِ وَقَدْ رُوِيَ فِي عَلَامَاتِهَا :
أَنَّهَا لَيْلَةٌ بلجة مُنِيرَةٌ ..
وَهِيَ : سَاكِنَةٌ لَا قَوِيَّةُ الْحَرِّ ؛ وَلَا قَوِيَّةُ الْبَرْدِ ..
وَقَدْ يَكْشِفُهَا اللَّهُ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي الْمَنَامِ أَوْ الْيَقَظَةِ ؛ فَيَرَى أَنْوَارَهَا ؛ أَوْ يَرَى مَنْ يَقُولُ لَهُ هَذِهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؛ وَقَدْ يُفْتَحُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْأَمْرُ . ..
أنظركلامه : مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 284 - 285 - 286 ...
ومن درر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
لَيْلَةُ الْقَدْرِ : فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ..
هَكَذَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . ..
وَتَكُونُ : فِي الْوِتْرِ مِنْهَا ..
لَكِنَّ : الْوِتْرَ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْمَاضِي ؛ فَتُطْلَبُ لَيْلَةَ :
إحْدَى وَعِشْرِينَ ..
وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ..
وَلَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ..
وَلَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ..
وَلَيْلَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ..
وَيَكُونُ بِاعْتِبَارِ مَا بَقِيَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لِتَاسِعَةٍ تَبْقَى ..
لِسَابِعَةٍ تَبْقَى ..
لِخَامِسَةٍ تَبْقَى ..
لِثَالِثَةٍ تَبْقَى . ..
فَعَلَى هَذَا :
إذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ : يَكُونُ ذَلِكَ لَيَالِيَ الْأَشْفَاعِ ..
وَتَكُونُ : الِاثْنَيْنِ وَالْعِشْرِينَ ؛ تَاسِعَةً تَبْقَى ..
وَلَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ؛ سَابِعَةً تَبْقَى ..
وَهَكَذَا فَسَّرَهُ : أَبُو سَعِيدٍ الخدري فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ..
وَهَكَذَا أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّهْرِ ..
وَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ : كَانَ التَّارِيخُ بِالْبَاقِي ؛ كَالتَّارِيخِ الْمَاضِي ..
وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا : فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّاهَا الْمُؤْمِنُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ جَمِيعِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
تَحَرَّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ . ..
وَتَكُونُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ أَكْثَرَ ..
وَأَكْثَرُ مَا تَكُونُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ كَمَا كَانَ أبي بْنُ كَعْبٍ يَحْلِفُ أَنَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ..
فَقِيلَ لَهُ : بِأَيِّ شَيْءٍ عَلِمْت ذَلِكَ ؟؟؟
فَقَالَ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ . ..
أَخْبَرَنَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صُبْحَةَ صَبِيحَتِهَا : كَالطَّشْتِ لَا شُعَاعَ لَهَا . ..
فَهَذِهِ الْعَلَامَةُ الَّتِي رَوَاهَا أبي بْنُ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
مِنْ أَشْهَرِ الْعَلَامَاتِ فِي الْحَدِيثِ وَقَدْ رُوِيَ فِي عَلَامَاتِهَا :
أَنَّهَا لَيْلَةٌ بلجة مُنِيرَةٌ ..
وَهِيَ : سَاكِنَةٌ لَا قَوِيَّةُ الْحَرِّ ؛ وَلَا قَوِيَّةُ الْبَرْدِ ..
وَقَدْ يَكْشِفُهَا اللَّهُ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي الْمَنَامِ أَوْ الْيَقَظَةِ ؛ فَيَرَى أَنْوَارَهَا ؛ أَوْ يَرَى مَنْ يَقُولُ لَهُ هَذِهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؛ وَقَدْ يُفْتَحُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْأَمْرُ . ..
أنظركلامه : مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 284 - 285 - 286 ...