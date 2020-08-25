من درر السلف ....الحلقة رقم 44

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن درر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى قال :

🥀🥀 لَيْلَةُ الْقَدْرِ : فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ..
هَكَذَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . ..
وَتَكُونُ : فِي الْوِتْرِ مِنْهَا ..
لَكِنَّ : الْوِتْرَ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْمَاضِي ؛ فَتُطْلَبُ لَيْلَةَ :
إحْدَى وَعِشْرِينَ ..
وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ..
وَلَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ..
وَلَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ..
وَلَيْلَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ..
وَيَكُونُ بِاعْتِبَارِ مَا بَقِيَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لِتَاسِعَةٍ تَبْقَى ..
لِسَابِعَةٍ تَبْقَى ..
لِخَامِسَةٍ تَبْقَى ..
لِثَالِثَةٍ تَبْقَى . ..
فَعَلَى هَذَا :
إذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ : يَكُونُ ذَلِكَ لَيَالِيَ الْأَشْفَاعِ ..
وَتَكُونُ : الِاثْنَيْنِ وَالْعِشْرِينَ ؛ تَاسِعَةً تَبْقَى ..
وَلَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ؛ سَابِعَةً تَبْقَى ..
وَهَكَذَا فَسَّرَهُ : أَبُو سَعِيدٍ الخدري فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ..
وَهَكَذَا أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّهْرِ ..
وَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ : كَانَ التَّارِيخُ بِالْبَاقِي ؛ كَالتَّارِيخِ الْمَاضِي ..
وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا : فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّاهَا الْمُؤْمِنُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ جَمِيعِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
تَحَرَّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ . ..
وَتَكُونُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ أَكْثَرَ ..
وَأَكْثَرُ مَا تَكُونُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ كَمَا كَانَ أبي بْنُ كَعْبٍ يَحْلِفُ أَنَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ..
فَقِيلَ لَهُ : بِأَيِّ شَيْءٍ عَلِمْت ذَلِكَ ؟؟؟
فَقَالَ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ . ..
أَخْبَرَنَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صُبْحَةَ صَبِيحَتِهَا : كَالطَّشْتِ لَا شُعَاعَ لَهَا . ..
فَهَذِهِ الْعَلَامَةُ الَّتِي رَوَاهَا أبي بْنُ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
مِنْ أَشْهَرِ الْعَلَامَاتِ فِي الْحَدِيثِ وَقَدْ رُوِيَ فِي عَلَامَاتِهَا :
أَنَّهَا لَيْلَةٌ بلجة مُنِيرَةٌ ..
وَهِيَ : سَاكِنَةٌ لَا قَوِيَّةُ الْحَرِّ ؛ وَلَا قَوِيَّةُ الْبَرْدِ ..
وَقَدْ يَكْشِفُهَا اللَّهُ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي الْمَنَامِ أَوْ الْيَقَظَةِ ؛ فَيَرَى أَنْوَارَهَا ؛ أَوْ يَرَى مَنْ يَقُولُ لَهُ هَذِهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؛ وَقَدْ يُفْتَحُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْأَمْرُ . ..

🥀 أنظركلامه : مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 284 - 285 - 286 ... 🌾🌾🌾
 
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