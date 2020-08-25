من درر السلف ....الحلقة رقم 44

الحَمْدُ لله ...ومن درر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى قال :لَيْلَةُ الْقَدْرِ : فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ..هَكَذَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . ..وَتَكُونُ : فِي الْوِتْرِ مِنْهَا ..لَكِنَّ : الْوِتْرَ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْمَاضِي ؛ فَتُطْلَبُ لَيْلَةَ :إحْدَى وَعِشْرِينَ ..وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ..وَلَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ..وَلَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ..وَلَيْلَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ..وَيَكُونُ بِاعْتِبَارِ مَا بَقِيَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِتَاسِعَةٍ تَبْقَى ..لِسَابِعَةٍ تَبْقَى ..لِخَامِسَةٍ تَبْقَى ..لِثَالِثَةٍ تَبْقَى . ..فَعَلَى هَذَا :إذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ : يَكُونُ ذَلِكَ لَيَالِيَ الْأَشْفَاعِ ..وَتَكُونُ : الِاثْنَيْنِ وَالْعِشْرِينَ ؛ تَاسِعَةً تَبْقَى ..وَلَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ؛ سَابِعَةً تَبْقَى ..وَهَكَذَا فَسَّرَهُ : أَبُو سَعِيدٍ الخدري فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ..وَهَكَذَا أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّهْرِ ..وَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ : كَانَ التَّارِيخُ بِالْبَاقِي ؛ كَالتَّارِيخِ الْمَاضِي ..وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا : فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّاهَا الْمُؤْمِنُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ جَمِيعِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَحَرَّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ . ..وَتَكُونُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ أَكْثَرَ ..وَأَكْثَرُ مَا تَكُونُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ كَمَا كَانَ أبي بْنُ كَعْبٍ يَحْلِفُ أَنَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ..فَقِيلَ لَهُ : بِأَيِّ شَيْءٍ عَلِمْت ذَلِكَ ؟؟؟فَقَالَ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ . ..أَخْبَرَنَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صُبْحَةَ صَبِيحَتِهَا : كَالطَّشْتِ لَا شُعَاعَ لَهَا . ..فَهَذِهِ الْعَلَامَةُ الَّتِي رَوَاهَا أبي بْنُ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..مِنْ أَشْهَرِ الْعَلَامَاتِ فِي الْحَدِيثِ وَقَدْ رُوِيَ فِي عَلَامَاتِهَا :أَنَّهَا لَيْلَةٌ بلجة مُنِيرَةٌ ..وَهِيَ : سَاكِنَةٌ لَا قَوِيَّةُ الْحَرِّ ؛ وَلَا قَوِيَّةُ الْبَرْدِ ..وَقَدْ يَكْشِفُهَا اللَّهُ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي الْمَنَامِ أَوْ الْيَقَظَةِ ؛ فَيَرَى أَنْوَارَهَا ؛ أَوْ يَرَى مَنْ يَقُولُ لَهُ هَذِهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؛ وَقَدْ يُفْتَحُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْأَمْرُ . ..أنظركلامه : مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 284 - 285 - 286 ...