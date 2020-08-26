من درر السلف ....الحلقة رقم 45

الحمد لله ...ومن المسائل المهمة لعامة / الأمة ...منها ...قال الحافظ الإمام أبو عمر إبن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /مَا زَالَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا : يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْض ..وَيَأْخُذُ : الْكَبِيرُ عَنِ الصَّغِيرِ ..وَالنَّظِيرُ : عَنِ النَّظِيرِ ..وَنَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي أُنُوفِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا بِبَلَدِنَا : فَأُعْجِبُوا بِمَا عِنْدَهُمْ ..وَقَنِعُوا بِيَسِيرِ : مَا عَلِمُوا ..وَنَصَبُوا الْحَرْبَ : لِأَهْلِ الْعِنَايَةِ ..وَأَبْدَوْا لَهُ : الشَّحْنَاءَ وَالْعَدَاوَةَ حَسَدًا وَبَغْيًا ..وَقَدِيمًا كَانَ فِي النَّاس : الْحَسَدُ ..وَلَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا رُوِيَ : مِنْ إِبْلِيسَ لِآدَمَ ..وَمِنِ ابْنَيْ آدَمَ : بَعْضِهِمَا لِبَعْض ..وَلَقَدْ أَحْسَنَ سَابِقٌ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ يَقُولُ :جَنَى الضَّغَائِنَ آبَاءٌ لَنَا سَلَفُوا .. فَلَنْ تَبِيدَ وَلِلْآبَاءِ أَبْنَاءُ . ..أنظره / التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج 17 ورقة / 124 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أَنَّ الْخَيْلَ : لَا زَكَاةَ فِيهَا ..وَأَنَّ الْعَبِيدَ : لَا زَكَاةَ فِيهِمْ ..وَجَرَى عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَجْرَى الْعَبِيدِ وَالْخَيْل : الثِّيَابُ وَالْفُرُشُ وَالْأَوَانِي وَالْجَوَاهِرُ وَسَائِرُ الْعُرُوضِ وَالدُّورُ ..وَكُلُّ مَا يُقْتَنَى مِنْ غَيْرِ : الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ ..وَهَذَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ : مَا لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ تِجَارَةٌ ..فَإِنْ أُرِيدَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ التِّجَارَةُ : فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِيهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ..وَمِمَّنْ رَأَى الزَّكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَسَائِرِ الْعُرُوضِ كُلِّهَا إِذَا أُرِيدَ بِهَا التِّجَارَةُ : عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ ..وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا : مِنَ الصَّحَابَةِ ..وَهُوَ قَوْلُ : جُمْهُورِ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ ..وَعَلَى ذَلِكَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ : بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ ..وَهُوَ قَوْلُ : جَمَاعَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ . ..أنظره / التمهيد ج 17 ورقة / 125 ...ومنها ...وقال أيضاً /تكميش الإزار إلى نصف الساق : كانت العرب تمدح فاعله ..ثم جاء الله بالإسلام : فسنّه النبيّ صلى الله عليه وسلم ..قال دريد بن الصمة يرثي أخاه /كميشُ الإزارِ خارج نصفَ ساقهِ .. صبورٌ على الضراءِ طلاعُ أنجدِ . ..أنظرهُ / التمهيد ج 15 ورقة / 129 ...( قلْتُ / لفظة كَميشٌ : لغةٌ قُحّةٌ ؛ وهي من العربية الفصحى ..يقالُ / رجُلٌ كَميشُ الإِزار : مُشَمِّرُه ؛ جادٌّ في الأَمْرِ ) ...ومنها ...قال العلاّمة الإمام محمد صالح إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /الذي لا يدعو للسلطان : فيه بدعة من بدعة قبيحة ..وهي : الخوارج ..والخروج على الأئمةِ ولو كُنتَ ناصحاً للهِ ولكتابهِ ولرسولهِ ولأئمةِ المسلمينَ وعامتهم : لدعوت للسلطان ..لأن السلطان إذا صلح : صلحت الرعية . ..أنظره / لقاء الباب المفتوح / 169 ...ومنها ...قال العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إذا رأيت مسجداً مزخرفاً فاعلم أن الذين زخرفوه يدور أمرهم بين أحدُ شيئين :إمّا : أنهم لا يعرفون الإسلام ..وإمّا : أنهم يقصدون الظهور بين الأنام بأنهم يحبون مساجد الله ويزخرفونها ..بينما هذه الزخرفة : ليست من الإسلام في شيء كما ذكرت لك آنفا . ..أنظره / شريط سلسلة الهدى والنور برقم / 169 ...