من درر السلف ....الحلقة رقم 45

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل المهمة لعامة / الأمة ...
منها ...
قال الحافظ الإمام أبو عمر إبن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
مَا زَالَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا : يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْض ..
وَيَأْخُذُ : الْكَبِيرُ عَنِ الصَّغِيرِ ..
وَالنَّظِيرُ : عَنِ النَّظِيرِ ..
وَنَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي أُنُوفِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا بِبَلَدِنَا : فَأُعْجِبُوا بِمَا عِنْدَهُمْ ..
وَقَنِعُوا بِيَسِيرِ : مَا عَلِمُوا ..
وَنَصَبُوا الْحَرْبَ : لِأَهْلِ الْعِنَايَةِ ..
وَأَبْدَوْا لَهُ : الشَّحْنَاءَ وَالْعَدَاوَةَ حَسَدًا وَبَغْيًا ..
وَقَدِيمًا كَانَ فِي النَّاس : الْحَسَدُ ..
وَلَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا رُوِيَ : مِنْ إِبْلِيسَ لِآدَمَ ..
وَمِنِ ابْنَيْ آدَمَ : بَعْضِهِمَا لِبَعْض ..
وَلَقَدْ أَحْسَنَ سَابِقٌ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ يَقُولُ :
جَنَى الضَّغَائِنَ آبَاءٌ لَنَا سَلَفُوا .. فَلَنْ تَبِيدَ وَلِلْآبَاءِ أَبْنَاءُ . ..
أنظره / التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج 17 ورقة / 124 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ الْخَيْلَ : لَا زَكَاةَ فِيهَا ..
وَأَنَّ الْعَبِيدَ : لَا زَكَاةَ فِيهِمْ ..
وَجَرَى عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَجْرَى الْعَبِيدِ وَالْخَيْل : الثِّيَابُ وَالْفُرُشُ وَالْأَوَانِي وَالْجَوَاهِرُ وَسَائِرُ الْعُرُوضِ وَالدُّورُ ..
وَكُلُّ مَا يُقْتَنَى مِنْ غَيْرِ : الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ ..
وَهَذَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ : مَا لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ تِجَارَةٌ ..
فَإِنْ أُرِيدَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ التِّجَارَةُ : فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِيهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ..
وَمِمَّنْ رَأَى الزَّكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَسَائِرِ الْعُرُوضِ كُلِّهَا إِذَا أُرِيدَ بِهَا التِّجَارَةُ : عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ ..
وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا : مِنَ الصَّحَابَةِ ..
وَهُوَ قَوْلُ : جُمْهُورِ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ ..
وَعَلَى ذَلِكَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ : بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ ..
وَهُوَ قَوْلُ : جَمَاعَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ . ..
أنظره / التمهيد ج 17 ورقة / 125 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
تكميش الإزار إلى نصف الساق : كانت العرب تمدح فاعله ..
ثم جاء الله بالإسلام : فسنّه النبيّ صلى الله عليه وسلم ..
قال دريد بن الصمة يرثي أخاه /
كميشُ الإزارِ خارج نصفَ ساقهِ .. صبورٌ على الضراءِ طلاعُ أنجدِ . ..
أنظرهُ / التمهيد ج 15 ورقة / 129 ...
( قلْتُ / لفظة كَميشٌ : لغةٌ قُحّةٌ ؛ وهي من العربية الفصحى ..
يقالُ / رجُلٌ كَميشُ الإِزار : مُشَمِّرُه ؛ جادٌّ في الأَمْرِ ) ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام محمد صالح إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
الذي لا يدعو للسلطان : فيه بدعة من بدعة قبيحة ..
وهي : الخوارج ..
والخروج على الأئمةِ ولو كُنتَ ناصحاً للهِ ولكتابهِ ولرسولهِ ولأئمةِ المسلمينَ وعامتهم : لدعوت للسلطان ..
لأن السلطان إذا صلح : صلحت الرعية . ..
أنظره / لقاء الباب المفتوح / 169 ...
ومنها ...
قال العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا رأيت مسجداً مزخرفاً فاعلم أن الذين زخرفوه يدور أمرهم بين أحدُ شيئين :
إمّا : أنهم لا يعرفون الإسلام ..
وإمّا : أنهم يقصدون الظهور بين الأنام بأنهم يحبون مساجد الله ويزخرفونها ..
بينما هذه الزخرفة : ليست من الإسلام في شيء كما ذكرت لك آنفا . ..
أنظره / شريط سلسلة الهدى والنور برقم / 169 ...
ومن المسائل المهمة لعامة / الأمة ...
منها ...
قال الحافظ الإمام أبو عمر إبن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
مَا زَالَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا : يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْض ..
وَيَأْخُذُ : الْكَبِيرُ عَنِ الصَّغِيرِ ..
وَالنَّظِيرُ : عَنِ النَّظِيرِ ..
وَنَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي أُنُوفِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا بِبَلَدِنَا : فَأُعْجِبُوا بِمَا عِنْدَهُمْ ..
وَقَنِعُوا بِيَسِيرِ : مَا عَلِمُوا ..
وَنَصَبُوا الْحَرْبَ : لِأَهْلِ الْعِنَايَةِ ..
وَأَبْدَوْا لَهُ : الشَّحْنَاءَ وَالْعَدَاوَةَ حَسَدًا وَبَغْيًا ..
وَقَدِيمًا كَانَ فِي النَّاس : الْحَسَدُ ..
وَلَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا رُوِيَ : مِنْ إِبْلِيسَ لِآدَمَ ..
وَمِنِ ابْنَيْ آدَمَ : بَعْضِهِمَا لِبَعْض ..
وَلَقَدْ أَحْسَنَ سَابِقٌ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ يَقُولُ :
جَنَى الضَّغَائِنَ آبَاءٌ لَنَا سَلَفُوا .. فَلَنْ تَبِيدَ وَلِلْآبَاءِ أَبْنَاءُ . ..
أنظره / التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج 17 ورقة / 124 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ الْخَيْلَ : لَا زَكَاةَ فِيهَا ..
وَأَنَّ الْعَبِيدَ : لَا زَكَاةَ فِيهِمْ ..
وَجَرَى عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَجْرَى الْعَبِيدِ وَالْخَيْل : الثِّيَابُ وَالْفُرُشُ وَالْأَوَانِي وَالْجَوَاهِرُ وَسَائِرُ الْعُرُوضِ وَالدُّورُ ..
وَكُلُّ مَا يُقْتَنَى مِنْ غَيْرِ : الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ ..
وَهَذَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ : مَا لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ تِجَارَةٌ ..
فَإِنْ أُرِيدَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ التِّجَارَةُ : فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِيهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ..
وَمِمَّنْ رَأَى الزَّكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَسَائِرِ الْعُرُوضِ كُلِّهَا إِذَا أُرِيدَ بِهَا التِّجَارَةُ : عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ ..
وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا : مِنَ الصَّحَابَةِ ..
وَهُوَ قَوْلُ : جُمْهُورِ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ ..
وَعَلَى ذَلِكَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ : بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ ..
وَهُوَ قَوْلُ : جَمَاعَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ . ..
أنظره / التمهيد ج 17 ورقة / 125 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
تكميش الإزار إلى نصف الساق : كانت العرب تمدح فاعله ..
ثم جاء الله بالإسلام : فسنّه النبيّ صلى الله عليه وسلم ..
قال دريد بن الصمة يرثي أخاه /
كميشُ الإزارِ خارج نصفَ ساقهِ .. صبورٌ على الضراءِ طلاعُ أنجدِ . ..
أنظرهُ / التمهيد ج 15 ورقة / 129 ...
( قلْتُ / لفظة كَميشٌ : لغةٌ قُحّةٌ ؛ وهي من العربية الفصحى ..
يقالُ / رجُلٌ كَميشُ الإِزار : مُشَمِّرُه ؛ جادٌّ في الأَمْرِ ) ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام محمد صالح إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
الذي لا يدعو للسلطان : فيه بدعة من بدعة قبيحة ..
وهي : الخوارج ..
والخروج على الأئمةِ ولو كُنتَ ناصحاً للهِ ولكتابهِ ولرسولهِ ولأئمةِ المسلمينَ وعامتهم : لدعوت للسلطان ..
لأن السلطان إذا صلح : صلحت الرعية . ..
أنظره / لقاء الباب المفتوح / 169 ...
ومنها ...
قال العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا رأيت مسجداً مزخرفاً فاعلم أن الذين زخرفوه يدور أمرهم بين أحدُ شيئين :
إمّا : أنهم لا يعرفون الإسلام ..
وإمّا : أنهم يقصدون الظهور بين الأنام بأنهم يحبون مساجد الله ويزخرفونها ..
بينما هذه الزخرفة : ليست من الإسلام في شيء كما ذكرت لك آنفا . ..
أنظره / شريط سلسلة الهدى والنور برقم / 169 ...