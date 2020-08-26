من درر السلف ....الحلقة رقم 45

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل المهمة لعامة / الأمة ...

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ الإمام أبو عمر إبن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
مَا زَالَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا : يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْض ..
وَيَأْخُذُ : الْكَبِيرُ عَنِ الصَّغِيرِ ..
وَالنَّظِيرُ : عَنِ النَّظِيرِ ..
وَنَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي أُنُوفِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا بِبَلَدِنَا : فَأُعْجِبُوا بِمَا عِنْدَهُمْ ..
وَقَنِعُوا بِيَسِيرِ : مَا عَلِمُوا ..
وَنَصَبُوا الْحَرْبَ : لِأَهْلِ الْعِنَايَةِ ..
وَأَبْدَوْا لَهُ : الشَّحْنَاءَ وَالْعَدَاوَةَ حَسَدًا وَبَغْيًا ..
وَقَدِيمًا كَانَ فِي النَّاس : الْحَسَدُ ..
وَلَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا رُوِيَ : مِنْ إِبْلِيسَ لِآدَمَ ..
وَمِنِ ابْنَيْ آدَمَ : بَعْضِهِمَا لِبَعْض ..
وَلَقَدْ أَحْسَنَ سَابِقٌ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ يَقُولُ :
جَنَى الضَّغَائِنَ آبَاءٌ لَنَا سَلَفُوا .. فَلَنْ تَبِيدَ وَلِلْآبَاءِ أَبْنَاءُ . ..
🥀 أنظره / التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج 17 ورقة / 124 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ الْخَيْلَ : لَا زَكَاةَ فِيهَا ..
وَأَنَّ الْعَبِيدَ : لَا زَكَاةَ فِيهِمْ ..
وَجَرَى عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَجْرَى الْعَبِيدِ وَالْخَيْل : الثِّيَابُ وَالْفُرُشُ وَالْأَوَانِي وَالْجَوَاهِرُ وَسَائِرُ الْعُرُوضِ وَالدُّورُ ..
وَكُلُّ مَا يُقْتَنَى مِنْ غَيْرِ : الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ ..
وَهَذَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ : مَا لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ تِجَارَةٌ ..
فَإِنْ أُرِيدَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ التِّجَارَةُ : فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِيهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ..
وَمِمَّنْ رَأَى الزَّكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَسَائِرِ الْعُرُوضِ كُلِّهَا إِذَا أُرِيدَ بِهَا التِّجَارَةُ : عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ ..
وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا : مِنَ الصَّحَابَةِ ..
وَهُوَ قَوْلُ : جُمْهُورِ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ ..
وَعَلَى ذَلِكَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ : بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ ..
وَهُوَ قَوْلُ : جَمَاعَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ . ..
🥀 أنظره / التمهيد ج 17 ورقة / 125 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
تكميش الإزار إلى نصف الساق : كانت العرب تمدح فاعله ..
ثم جاء الله بالإسلام : فسنّه النبيّ صلى الله عليه وسلم ..
قال دريد بن الصمة يرثي أخاه /
كميشُ الإزارِ خارج نصفَ ساقهِ .. صبورٌ على الضراءِ طلاعُ أنجدِ . ..
🥀 أنظرهُ / التمهيد ج 15 ورقة / 129 ... 🌾🌾🌾
( قلْتُ / لفظة كَميشٌ : لغةٌ قُحّةٌ ؛ وهي من العربية الفصحى ..
يقالُ / رجُلٌ كَميشُ الإِزار : مُشَمِّرُه ؛ جادٌّ في الأَمْرِ ) ...

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الإمام محمد صالح إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
الذي لا يدعو للسلطان : فيه بدعة من بدعة قبيحة ..
وهي : الخوارج ..
والخروج على الأئمةِ ولو كُنتَ ناصحاً للهِ ولكتابهِ ولرسولهِ ولأئمةِ المسلمينَ وعامتهم : لدعوت للسلطان ..
لأن السلطان إذا صلح : صلحت الرعية . ..
🥀 أنظره / لقاء الباب المفتوح / 169 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا رأيت مسجداً مزخرفاً فاعلم أن الذين زخرفوه يدور أمرهم بين أحدُ شيئين :
إمّا : أنهم لا يعرفون الإسلام ..
وإمّا : أنهم يقصدون الظهور بين الأنام بأنهم يحبون مساجد الله ويزخرفونها ..
بينما هذه الزخرفة : ليست من الإسلام في شيء كما ذكرت لك آنفا . ..
🥀 أنظره / شريط سلسلة الهدى والنور برقم / 169 ... 🌾🌾🌾
 
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