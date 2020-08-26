من درر السلف ....الحلقة رقم 46

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر :قال اللّه تعالى : { قالُوا يا شُعَيْبُ أصَلاتُكَ تَأمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أو أنْ نَفْعَلَ في أمْوالِنَا ما نَشاء } ..قال الإمام الحافظ المروزي عليه رَحَمَات الله تعالى :في ذلك دليلٌ على أنهم لم يكونوا يرونهيُعظم شيئًا من الأعمال : تعظيم الصلاة . ..أنظره : تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 112 ...قال الحافظ المروزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه أيضًا :قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد :من مات على الإسلام والسنة : مات على الخير ؟؟؟قال : اسكت ؛ بل مات على الخير كله .أنظره : سير إعلام النبلاء ج 11 ورقة / 296 ...قال الإمام العالم الزَّاهد : بِشر بن الحارث أبو نصر المروزيّ المشهور بالحَافِي عليه رَحَمَات الله تعالى :لا يَجدُ العبدُ حَلاوةَ العِبادةِ : حتى يجعلَ بينه و بين الشَّهواتِ حائطًا مِنْ حَديدٍ . ..أنظره : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 08 ورقة / 354 ...قال الحافظ المروري :قيل‫ لأبي عبد لله ‬:أي شيء صدق التوكل على الله ؟؟؟قال :أن يتوكل على الله : ولا يكون في قلبه أحدٌ من الآدميين يطمع أن يجيبه بشيء ..فإذا كان كذا : كان الله يرزقه ..وكان : متوكلاً . ..أنظره : جامع العلوم والحكم ج 02 ورقة / 503 ...قال شيخ الإسلام بعد سوقه جملة من الآثار :و أقل ما في هذه الآثار :أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالحي البشر : أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك ..ولم يخالف أحدُ : منهم في ذلك ..إنما ظهر الخلاف : بعد تشتت الأهواء بأهلها ..وتفرق : الآراء ..فقد كان ذلك : كالمستقر عندهم . ..أنظره : المجوع ج 04 ورقة / 370 ...ومن درر شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله قال :إحذروا من الإفراط في المأكول والمشروب ؛ فإن الناس اتخذوا رمضان : موائد البطون ..لا موائد : القلوب . ..أنظره : اللقاء الشهري ج 04 ورقة / 41 ...