من درر السلف ....الحلقة رقم 46

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 10,325
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر :
قال اللّه تعالى : { قالُوا يا شُعَيْبُ أصَلاتُكَ تَأمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أو أنْ نَفْعَلَ في أمْوالِنَا ما نَشاء } ..
قال الإمام الحافظ المروزي عليه رَحَمَات الله تعالى :
في ذلك دليلٌ على أنهم لم يكونوا يرونه
يُعظم شيئًا من الأعمال : تعظيم الصلاة . .. أنظره : تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 112 ...
قال الحافظ المروزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه أيضًا :
قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد :
من مات على الإسلام والسنة : مات على الخير ؟؟؟
قال : اسكت ؛ بل مات على الخير كله .
أنظره : سير إعلام النبلاء ج 11 ورقة / 296 ...
قال الإمام العالم الزَّاهد : بِشر بن الحارث أبو نصر المروزيّ المشهور بالحَافِي عليه رَحَمَات الله تعالى :
لا يَجدُ العبدُ حَلاوةَ العِبادةِ : حتى يجعلَ بينه و بين الشَّهواتِ حائطًا مِنْ حَديدٍ . ..
أنظره : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 08 ورقة / 354 ...
قال الحافظ المروري :
قيل لأبي عبد لله :
أي شيء صدق التوكل على الله ؟؟؟
قال :
أن يتوكل على الله : ولا يكون في قلبه أحدٌ من الآدميين يطمع أن يجيبه بشيء ..
فإذا كان كذا : كان الله يرزقه ..
وكان : متوكلاً . ..
أنظره : جامع العلوم والحكم ج 02 ورقة / 503 ...
قال شيخ الإسلام بعد سوقه جملة من الآثار :
و أقل ما في هذه الآثار :
أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالحي البشر : أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك ..
ولم يخالف أحدُ : منهم في ذلك ..
إنما ظهر الخلاف : بعد تشتت الأهواء بأهلها ..
وتفرق : الآراء ..
فقد كان ذلك : كالمستقر عندهم . ..
أنظره : المجوع ج 04 ورقة / 370 ...
ومن درر شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله قال :
إحذروا من الإفراط في المأكول والمشروب ؛ فإن الناس اتخذوا رمضان : موائد البطون ..
لا موائد : القلوب . ..
أنظره : اللقاء الشهري ج 04 ورقة / 41 ...
ومن الدرر :
قال اللّه تعالى : { قالُوا يا شُعَيْبُ أصَلاتُكَ تَأمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أو أنْ نَفْعَلَ في أمْوالِنَا ما نَشاء } ..
قال الإمام الحافظ المروزي عليه رَحَمَات الله تعالى :
في ذلك دليلٌ على أنهم لم يكونوا يرونه
يُعظم شيئًا من الأعمال : تعظيم الصلاة . .. أنظره : تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 112 ...
قال الحافظ المروزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه أيضًا :
قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد :
من مات على الإسلام والسنة : مات على الخير ؟؟؟
قال : اسكت ؛ بل مات على الخير كله .
أنظره : سير إعلام النبلاء ج 11 ورقة / 296 ...
قال الإمام العالم الزَّاهد : بِشر بن الحارث أبو نصر المروزيّ المشهور بالحَافِي عليه رَحَمَات الله تعالى :
لا يَجدُ العبدُ حَلاوةَ العِبادةِ : حتى يجعلَ بينه و بين الشَّهواتِ حائطًا مِنْ حَديدٍ . ..
أنظره : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 08 ورقة / 354 ...
قال الحافظ المروري :
قيل لأبي عبد لله :
أي شيء صدق التوكل على الله ؟؟؟
قال :
أن يتوكل على الله : ولا يكون في قلبه أحدٌ من الآدميين يطمع أن يجيبه بشيء ..
فإذا كان كذا : كان الله يرزقه ..
وكان : متوكلاً . ..
أنظره : جامع العلوم والحكم ج 02 ورقة / 503 ...
قال شيخ الإسلام بعد سوقه جملة من الآثار :
و أقل ما في هذه الآثار :
أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالحي البشر : أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك ..
ولم يخالف أحدُ : منهم في ذلك ..
إنما ظهر الخلاف : بعد تشتت الأهواء بأهلها ..
وتفرق : الآراء ..
فقد كان ذلك : كالمستقر عندهم . ..
أنظره : المجوع ج 04 ورقة / 370 ...
ومن درر شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله قال :
إحذروا من الإفراط في المأكول والمشروب ؛ فإن الناس اتخذوا رمضان : موائد البطون ..
لا موائد : القلوب . ..
أنظره : اللقاء الشهري ج 04 ورقة / 41 ...