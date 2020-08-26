من درر السلف ....الحلقة رقم 46

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀🥀 ومن الدرر :

🥀🥀 قال اللّه تعالى : { قالُوا يا شُعَيْبُ أصَلاتُكَ تَأمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أو أنْ نَفْعَلَ في أمْوالِنَا ما نَشاء } ..
قال الإمام الحافظ المروزي عليه رَحَمَات الله تعالى :
في ذلك دليلٌ على أنهم لم يكونوا يرونه
يُعظم شيئًا من الأعمال : تعظيم الصلاة . .. 🥀 أنظره : تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 112 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 قال الحافظ المروزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه أيضًا :
قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد :
من مات على الإسلام والسنة : مات على الخير ؟؟؟
قال : اسكت ؛ بل مات على الخير كله .
🥀 أنظره : سير إعلام النبلاء ج 11 ورقة / 296 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 قال الإمام العالم الزَّاهد : بِشر بن الحارث أبو نصر المروزيّ المشهور بالحَافِي عليه رَحَمَات الله تعالى :
لا يَجدُ العبدُ حَلاوةَ العِبادةِ : حتى يجعلَ بينه و بين الشَّهواتِ حائطًا مِنْ حَديدٍ . ..
🥀 أنظره : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 08 ورقة / 354 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 قال الحافظ المروري :
قيل‫ لأبي عبد لله ‬:
أي شيء صدق التوكل على الله ؟؟؟
قال :
أن يتوكل على الله : ولا يكون في قلبه أحدٌ من الآدميين يطمع أن يجيبه بشيء ..
فإذا كان كذا : كان الله يرزقه ..
وكان : متوكلاً . ..
🥀 أنظره : جامع العلوم والحكم ج 02 ورقة / 503 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 قال شيخ الإسلام بعد سوقه جملة من الآثار :
و أقل ما في هذه الآثار :
أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالحي البشر : أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك ..
ولم يخالف أحدُ : منهم في ذلك ..
إنما ظهر الخلاف : بعد تشتت الأهواء بأهلها ..
وتفرق : الآراء ..
فقد كان ذلك : كالمستقر عندهم . ..
🥀 أنظره : المجوع ج 04 ورقة / 370 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن درر شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله قال :
إحذروا من الإفراط في المأكول والمشروب ؛ فإن الناس اتخذوا رمضان : موائد البطون ..
لا موائد : القلوب . ..
🥀 أنظره : اللقاء الشهري ج 04 ورقة / 41 ... 🌾🌾🌾
 
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