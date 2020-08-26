من درر السلف....الحلقة رقم 50

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن المسائل المتناثرة :
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
من أعظم الجهل والظلم أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس : وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره . ..
أنظره : كتاب الفوائد ورقة / 242 ...
ومن المسائل :
قال أبو بكر الطرطوشي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :
ليس بفقيه : من كان له إلى الله حاجة ؛ فنام عنها في الأسحار . ..
أنظره : الدعاء المأثور ورقة / 52 ...
ومن المسائل أيضًا :
لما منع الخليفة الواثق الإمام أحمد بن احنبل من حضور الجمعة والجماعة : صلى الإمام أحمد بن حنبل العيد في بيته أربعا . ..
انظره : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ورقة / 130 ...
وأيضًا :
قال الشيخ تقي الدين الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
وأما من كان يوم العيد : مريضا ..
أو محبوسا ..
وعادته : يصلي العيد ..
فهذا لا يمكنه الخروج ؛ فهؤلاء بمنزلة الذين استخلف علي رضي الله عنه : من يصلي بهم ..
فيصلون : جماعةً وفرادى ..
ويصلون أربعاً : بلا تكبير ولا جهر بالقراءة ؛ ولا أذان وإقامة . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 24 ورقة / 182 ...
ومن المفيد :
سئل العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى :
سائل :
بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان ؛ ماذا يفعل من أراد أن يجمع بين التراويح والتهجد ؟؟؟
هل يصلي الاثنين كاملتين ؛ أم ماذا يفعل ؟؟؟
الشيخ :
ما في تهجد يا أخي غير صلاة القيام ..
صلاة القيام : هو التهجد ..
الشيخ :
ما في صلاتين في الليل ..
هي صلاة واحدة ..
إن شئت عجلت ؛ وإن شئت أخرت وهو أفضل . ..
أنظر الفتوى : فتاوى السيارة / 144 ...
ومن المسائل المتناثرة :
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
من أعظم الجهل والظلم أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس : وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره . ..
أنظره : كتاب الفوائد ورقة / 242 ...
ومن المسائل :
قال أبو بكر الطرطوشي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :
ليس بفقيه : من كان له إلى الله حاجة ؛ فنام عنها في الأسحار . ..
أنظره : الدعاء المأثور ورقة / 52 ...
ومن المسائل أيضًا :
لما منع الخليفة الواثق الإمام أحمد بن احنبل من حضور الجمعة والجماعة : صلى الإمام أحمد بن حنبل العيد في بيته أربعا . ..
انظره : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ورقة / 130 ...
وأيضًا :
قال الشيخ تقي الدين الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
وأما من كان يوم العيد : مريضا ..
أو محبوسا ..
وعادته : يصلي العيد ..
فهذا لا يمكنه الخروج ؛ فهؤلاء بمنزلة الذين استخلف علي رضي الله عنه : من يصلي بهم ..
فيصلون : جماعةً وفرادى ..
ويصلون أربعاً : بلا تكبير ولا جهر بالقراءة ؛ ولا أذان وإقامة . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 24 ورقة / 182 ...
ومن المفيد :
سئل العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى :
سائل :
بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان ؛ ماذا يفعل من أراد أن يجمع بين التراويح والتهجد ؟؟؟
هل يصلي الاثنين كاملتين ؛ أم ماذا يفعل ؟؟؟
الشيخ :
ما في تهجد يا أخي غير صلاة القيام ..
صلاة القيام : هو التهجد ..
الشيخ :
ما في صلاتين في الليل ..
هي صلاة واحدة ..
إن شئت عجلت ؛ وإن شئت أخرت وهو أفضل . ..
أنظر الفتوى : فتاوى السيارة / 144 ...