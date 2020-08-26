من درر السلف....الحلقة رقم 50

الحَمْدُ لله ...ومن المسائل المتناثرة :قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :من أعظم الجهل والظلم أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس : وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره . ..أنظره : كتاب الفوائد ورقة / 242 ...ومن المسائل :قال أبو بكر الطرطوشي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :ليس بفقيه : من كان له إلى الله حاجة ؛ فنام عنها في الأسحار . ..أنظره : الدعاء المأثور ورقة / 52 ...ومن المسائل أيضًا :لما منع الخليفة الواثق الإمام أحمد بن احنبل من حضور الجمعة والجماعة : صلى الإمام أحمد بن حنبل العيد في بيته أربعا . ..انظره : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ورقة / 130 ...وأيضًا :قال الشيخ تقي الدين الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :وأما من كان يوم العيد : مريضا ..أو محبوسا ..وعادته : يصلي العيد ..فهذا لا يمكنه الخروج ؛ فهؤلاء بمنزلة الذين استخلف علي رضي الله عنه : من يصلي بهم ..فيصلون : جماعةً وفرادى ..ويصلون أربعاً : بلا تكبير ولا جهر بالقراءة ؛ ولا أذان وإقامة . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 24 ورقة / 182 ...ومن المفيد :سئل العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى :سائل :بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان ؛ ماذا يفعل من أراد أن يجمع بين التراويح والتهجد ؟؟؟هل يصلي الاثنين كاملتين ؛ أم ماذا يفعل ؟؟؟الشيخ :ما في تهجد يا أخي غير صلاة القيام ..صلاة القيام : هو التهجد ..الشيخ :ما في صلاتين في الليل ..هي صلاة واحدة ..إن شئت عجلت ؛ وإن شئت أخرت وهو أفضل . ..أنظر الفتوى : فتاوى السيارة / 144 ...