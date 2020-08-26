من درر السلف....الحلقة رقم 50

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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24 ديسمبر 2011
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀🥀 ومن المسائل المتناثرة :
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
من أعظم الجهل والظلم أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس : وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره . ..
🥀 أنظره : كتاب الفوائد ورقة / 242 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن المسائل :
قال أبو بكر الطرطوشي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :
ليس بفقيه : من كان له إلى الله حاجة ؛ فنام عنها في الأسحار . ..
🥀 أنظره : الدعاء المأثور ورقة / 52 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن المسائل أيضًا :
لما منع الخليفة الواثق الإمام أحمد بن احنبل من حضور الجمعة والجماعة : صلى الإمام أحمد بن حنبل العيد في بيته أربعا . ..
🥀 انظره : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ورقة / 130 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وأيضًا :
قال الشيخ تقي الدين الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
وأما من كان يوم العيد : مريضا ..
أو محبوسا ..
وعادته : يصلي العيد ..
فهذا لا يمكنه الخروج ؛ فهؤلاء بمنزلة الذين استخلف علي رضي الله عنه : من يصلي بهم ..
فيصلون : جماعةً وفرادى ..
ويصلون أربعاً : بلا تكبير ولا جهر بالقراءة ؛ ولا أذان وإقامة . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 24 ورقة / 182 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن المفيد :
سئل العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى :

سائل :
بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان ؛ ماذا يفعل من أراد أن يجمع بين التراويح والتهجد ؟؟؟
هل يصلي الاثنين كاملتين ؛ أم ماذا يفعل ؟؟؟
الشيخ :
ما في تهجد يا أخي غير صلاة القيام ..
صلاة القيام : هو التهجد ..
الشيخ :
ما في صلاتين في الليل ..
هي صلاة واحدة ..
إن شئت عجلت ؛ وإن شئت أخرت وهو أفضل . ..
🥀 أنظر الفتوى : فتاوى السيارة / 144 ... 🌾🌾🌾
 
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