من درر السلف ....الحلقة رقم 48

الحَمْدُ لله ...ومن الدُرر والحُلل ...منها ...قَال شيخُ الإِسْلام إبنُ تيميّة عليهِ رَحَمَات الله تعالى /﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ ..قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ : فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ . ..فَالسَّعِيدُ : يَسْتَغْفِرُ مِنْ المعائب ..وَيَصْبِرُ : عَلَى الْمَصَائِبِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَاصْبِرْ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ ..وَالشَّقِيُّ : يَجْزَعُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ ..وَيَحْتَجُّ بِالْقَدَرِ : عَلَى المعائب ..وَإِلَّا : فَآدَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَابَ مِنْ الذَّنْبِ ..وَقَدْ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَهَدَاهُ ..وَمُوسَى أَجَلُّ قَدْرًا مِنْ أَنْ يَلُومَ أَحَدًا عَلَى ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ ..فَضْلًا عَنْ آدَمَ : وَهُوَ أَيْضًا قَدْ تَابَ مِمَّا فَعَلَ حَيْثُ قَالَ : ﴿ رَبِّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴾ . ..أنظُرْه / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 454 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /ولا يجوز لوم التائب : باتفاق الناس ..قال /وإذا أظهر التوبة : أظهر له الخير . ..أنظره / الآداب الشرعية الحافظ إبن مفلح الحنبلي ج 01 ورقة / 96 ...ومنها ...وقال الحافظ الإمام إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /الإشتغال بتطهير القلوب : أفضل من الإستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 427 ...ومنها ...روى الحافظ إبن أبي شيبة عليه رَحَمَات الله تعالى في مصنفه بسنده إلى إبن مسعود قال /حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ..عَنِ الْعَوَّامِ ..عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ :رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ نَاسٌ فَجَعَلُوا يَمْشُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ : أَلَكُمْ حَاجَةٌ ؟؟؟قَالُوا : لَا ..قَالَ :إرْجِعُوا : فَإِنَّهَا ذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ فِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوع . ..أنظره / مصنف إبن أبي شيبة ج 05 ورقة / 302 رقم الأثر / 26314 ...ومنها ...وَقَالَ الحافِظ الإمام إبنُ مُفلحْ الحنْبلي عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /وَيُسَنُّ أَنْ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ : قَبْلَ غَسْلِهَا أَوْ مَسْحِهَا ..قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ : بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا . ..وَعَنْ أَنَسٍ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَكَلَ طَعَامًا : لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ..وَعَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا :إذَا وَقَعْت لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ : فَلْيَأْخُذْهَا وَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ..وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ أَوْ يُلْعِقَهَا ..فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ . ..وَعَنْهُ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ : بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ :إنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ . ..... ...وَعَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا :إنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ؛ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ : فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ ..فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ . ..رَوَى ذَلِكَ مُسْلِمٌ . ..وَالْمِنْدِيلُ : بِكَسْرِ الْمِيمِ ..وَهُوَ مَأْخُوذٌ : مِنْ النَّدْل ..وهو : النَّقْلُ ..وَقِيلَ : الْوَسَخُ ..لِأَنَّهُ يُنْدَلُ بِهِ ..يُقَالُ : تَنَدَّلْت بِالْمِنْدِيل . ..أنْظُرهُ / الأدَابُ الشَرعية ج 03 وَرَقَة / 175 ...