من درر السلف ...الحلقة رقم 49

الحمد لله ... ‬ومن الدرر والمسائل المتناثرة :‬‫قال العلامة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :‬‫كل أحد يعلم أن أهل الحديث : ‬‫أصدق الطوائف ..‬‫كما قال ابن المبارك : ‬‫وجدت الدين : لأهل الحديث ..‬‫والكلام : للمعتزلة ..‬‫والكذب : للرافضة ..‬‫والحيل : لأهل الراي ..‬‫وسوء الرأي والتدبير : لآل أبي فلان . ..‬أنظره : مختصر الصواعق المرسلة ج 02 ورقة / 359 ...ومن الدرر :قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :القرآن : موردٌ يرِدُهُ الخلق كلهم ..وكلّ : ينالُ منه على مِقدار ما قَسَم الله له . ..أنظره : درء تعارض العقل والنقل ج 04 ورقة / 87 ...ومن الدرر :قال الإمام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله أيضًا :فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض : حَصل له الرِّضا ولابد . ..أنظره : المدارج ج 02 ورقة / 172 ...ومن الفوائد :قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :و النَّاس إذا تعاونوا على الإثم و العدوان : أبغض بعضهم بعضاً . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 128 ...