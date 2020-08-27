من درر السلف ...الحلقة رقم 49

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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- فار إلى الله
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- ذكر
الحمد لله ...
ومن الدرر والمسائل المتناثرة :
قال العلامة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
كل أحد يعلم أن أهل الحديث :
أصدق الطوائف ..
كما قال ابن المبارك :
وجدت الدين : لأهل الحديث ..
والكلام : للمعتزلة ..
والكذب : للرافضة ..
والحيل : لأهل الراي ..
وسوء الرأي والتدبير : لآل أبي فلان . ..
أنظره : مختصر الصواعق المرسلة ج 02 ورقة / 359 ...
ومن الدرر :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
القرآن : موردٌ يرِدُهُ الخلق كلهم ..
وكلّ : ينالُ منه على مِقدار ما قَسَم الله له . ..
أنظره : درء تعارض العقل والنقل ج 04 ورقة / 87 ...
ومن الدرر :
قال الإمام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله أيضًا :
فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض : حَصل له الرِّضا ولابد . ..
أنظره : المدارج ج 02 ورقة / 172 ...
ومن الفوائد :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
و النَّاس إذا تعاونوا على الإثم و العدوان : أبغض بعضهم بعضاً . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 128 ...
ومن الدرر والمسائل المتناثرة :
قال العلامة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
كل أحد يعلم أن أهل الحديث :
أصدق الطوائف ..
كما قال ابن المبارك :
وجدت الدين : لأهل الحديث ..
والكلام : للمعتزلة ..
والكذب : للرافضة ..
والحيل : لأهل الراي ..
وسوء الرأي والتدبير : لآل أبي فلان . ..
أنظره : مختصر الصواعق المرسلة ج 02 ورقة / 359 ...
ومن الدرر :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
القرآن : موردٌ يرِدُهُ الخلق كلهم ..
وكلّ : ينالُ منه على مِقدار ما قَسَم الله له . ..
أنظره : درء تعارض العقل والنقل ج 04 ورقة / 87 ...
ومن الدرر :
قال الإمام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله أيضًا :
فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض : حَصل له الرِّضا ولابد . ..
أنظره : المدارج ج 02 ورقة / 172 ...
ومن الفوائد :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
و النَّاس إذا تعاونوا على الإثم و العدوان : أبغض بعضهم بعضاً . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 128 ...