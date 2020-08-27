من درر السلف ...الحلقة رقم 49

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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24 ديسمبر 2011
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📚 الحمد لله ... ‬

🥀🥀 ومن الدرر والمسائل المتناثرة :‬
‫قال العلامة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :‬
‫كل أحد يعلم أن أهل الحديث : ‬
‫أصدق الطوائف ..‬
‫كما قال ابن المبارك : ‬
‫وجدت الدين : لأهل الحديث ..‬
‫والكلام : للمعتزلة ..‬
‫والكذب : للرافضة ..‬
‫والحيل : لأهل الراي ..‬
‫وسوء الرأي والتدبير : لآل أبي فلان . ..‬
🥀 أنظره : مختصر الصواعق المرسلة ج 02 ورقة / 359 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
القرآن : موردٌ يرِدُهُ الخلق كلهم ..
وكلّ : ينالُ منه على مِقدار ما قَسَم الله له . ..
🥀 أنظره : درء تعارض العقل والنقل ج 04 ورقة / 87 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر :
قال الإمام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله أيضًا :
فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض : حَصل له الرِّضا ولابد . ..
🥀 أنظره : المدارج ج 02 ورقة / 172 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الفوائد :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
و النَّاس إذا تعاونوا على الإثم و العدوان : أبغض بعضهم بعضاً . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 128 ... 🌾🌾🌾
 
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