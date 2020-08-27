من درر السلف .....الحلقة 51

الحَمْدُ لله ...ومن المسائل المتناثرة المفيدة :قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله :يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه ؛ كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون : بصبيانهم ..وقد نص أهل العلم على : أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ؛ ويألفوه ..ولكن : إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك . ..أنظره : فتاوى في أحكام الصيام ورقة / 85 ...~~~~~~~~~وسئل الشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى أيضًا :لماذا خص الله سبحانه وتعالى الصيام بقوله : ( الصوم لي وأنا أجزي به ) ..فأجاب :لأن الصائم : يترك طعامه ..وشرابه ..وشهوته ..من أجل الله عز وجل ؛ في مكان لا يطلع عليه إلا ربه ..فاختص الله تعالى : الصيام لنفسه لظهور الإخلاص التام فيه . ..ينظر الفتوى : فتاوى نور على الدرب ( النصية )...~~~~~~~~~وقال أيضًا :السنة : أن يصوم الإنسان الست من شوال بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله ..فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء : فإنه لا يحصل على ثوابها ..لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :من صام رمضان .. .ومن بقي عليه شيء منه : فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان ؛ بل صام بعضه ...أنظره : الشرح الممتع ج 06 ورقة / 466 ...~~~~~~~~~و قال أيضًا :كان النبي صلى الله عليه وسلم : أكرم الناس وأبلغهم إيثاراً ..فكان يعطي : لله وفي الله عطاءٌ من لا يخشى الفقر . ..أنظره : تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام ورقة / 727 ...