من درر السلف .....الحلقة 51

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن المسائل المتناثرة المفيدة :
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله :
يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه ؛ كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون : بصبيانهم ..
وقد نص أهل العلم على : أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ؛ ويألفوه ..
ولكن : إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك . ..
أنظره : فتاوى في أحكام الصيام ورقة / 85 ...
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وسئل الشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى أيضًا :
لماذا خص الله سبحانه وتعالى الصيام بقوله : ( الصوم لي وأنا أجزي به ) ..
فأجاب :
لأن الصائم : يترك طعامه ..
وشرابه ..
وشهوته ..
من أجل الله عز وجل ؛ في مكان لا يطلع عليه إلا ربه ..
فاختص الله تعالى : الصيام لنفسه لظهور الإخلاص التام فيه . ..
ينظر الفتوى : فتاوى نور على الدرب ( النصية )...
~~~~~~~~~
وقال أيضًا :
السنة : أن يصوم الإنسان الست من شوال بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله ..
فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء : فإنه لا يحصل على ثوابها ..
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
من صام رمضان .. .
ومن بقي عليه شيء منه : فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان ؛ بل صام بعضه ...
أنظره : الشرح الممتع ج 06 ورقة / 466 ...
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و قال أيضًا :
كان النبي صلى الله عليه وسلم : أكرم الناس وأبلغهم إيثاراً ..
فكان يعطي : لله وفي الله عطاءٌ من لا يخشى الفقر . ..
أنظره : تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام ورقة / 727 ...
ومن المسائل المتناثرة المفيدة :
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله :
يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه ؛ كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون : بصبيانهم ..
وقد نص أهل العلم على : أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ؛ ويألفوه ..
ولكن : إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك . ..
أنظره : فتاوى في أحكام الصيام ورقة / 85 ...
~~~~~~~~~
وسئل الشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى أيضًا :
لماذا خص الله سبحانه وتعالى الصيام بقوله : ( الصوم لي وأنا أجزي به ) ..
فأجاب :
لأن الصائم : يترك طعامه ..
وشرابه ..
وشهوته ..
من أجل الله عز وجل ؛ في مكان لا يطلع عليه إلا ربه ..
فاختص الله تعالى : الصيام لنفسه لظهور الإخلاص التام فيه . ..
ينظر الفتوى : فتاوى نور على الدرب ( النصية )...
~~~~~~~~~
وقال أيضًا :
السنة : أن يصوم الإنسان الست من شوال بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله ..
فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء : فإنه لا يحصل على ثوابها ..
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
من صام رمضان .. .
ومن بقي عليه شيء منه : فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان ؛ بل صام بعضه ...
أنظره : الشرح الممتع ج 06 ورقة / 466 ...
~~~~~~~~~
و قال أيضًا :
كان النبي صلى الله عليه وسلم : أكرم الناس وأبلغهم إيثاراً ..
فكان يعطي : لله وفي الله عطاءٌ من لا يخشى الفقر . ..
أنظره : تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام ورقة / 727 ...