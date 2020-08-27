من درر السلف .....الحلقة 51

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن المسائل المتناثرة المفيدة :

🥀🥀 قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله :
يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه ؛ كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون : بصبيانهم ..
وقد نص أهل العلم على : أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ؛ ويألفوه ..
ولكن : إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك . ..
🥀 أنظره : فتاوى في أحكام الصيام ورقة / 85 ... 🌾🌾🌾
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🥀🥀 وسئل الشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى أيضًا :
لماذا خص الله سبحانه وتعالى الصيام بقوله : ( الصوم لي وأنا أجزي به ) ..
فأجاب :
لأن الصائم : يترك طعامه ..
وشرابه ..
وشهوته ..
من أجل الله عز وجل ؛ في مكان لا يطلع عليه إلا ربه ..
فاختص الله تعالى : الصيام لنفسه لظهور الإخلاص التام فيه . ..
🥀 ينظر الفتوى : فتاوى نور على الدرب ( النصية )... 🌾🌾🌾
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🥀🥀 وقال أيضًا :
السنة : أن يصوم الإنسان الست من شوال بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله ..
فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء : فإنه لا يحصل على ثوابها ..
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
من صام رمضان .. .
ومن بقي عليه شيء منه : فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان ؛ بل صام بعضه ...
🥀 أنظره : الشرح الممتع ج 06 ورقة / 466 ... 🌾🌾🌾
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🥀🥀 و قال أيضًا :
كان النبي صلى الله عليه وسلم : أكرم الناس وأبلغهم إيثاراً ..
فكان يعطي : لله وفي الله عطاءٌ من لا يخشى الفقر . ..
🥀 أنظره : تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام ورقة / 727 ... 🌾🌾🌾
 
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