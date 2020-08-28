من درر السلف ....الحلقة رقم 52

الحمد لله ...ومن الدرر عن السلفِ الصالح عليهم رَحَمَات الله ...ومنها ...قَال إِبْرَاهِيم بْن إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم بْن بشير بْن عَبْد اللَّهِ بْن ديسم أَبُو إِسْحَاق الحربي عليه رَحَمَات الله تعالى /ما شكوتُ إلى : أمي ..ولا إلى : أختي ..ولا إلى : امرأتي ..ولا إلى : بناتي حمّىً وجدتها ..الرجل هو الذي يدخل : غمّه على نفسه ..ولا يَغمُّ : عياله ..وكان بي شَقِيقة خمسًا وأربعين سنة : ما أخبرتُ بها أحدًا قطُّ ..ولي عشر سنين أبصرُ بفرد عينٍ : ما أخبرتُ بها أحدًا . ..أنظره / تاريخ بغداد الحافظ البغدادي ج 06 ورقة / 31 ...ومنها ...وروى الحافظ الإمام الخطيب البغدادي عليه رَحَمَات الله تعالى بسنده إلى عبد اللهِ بْن جعفر بْن درستويه قَالَ /إجتمع إِبْرَاهِيم الحربي وأَحْمَد بْن يَحْيَى ثعلب ..فَقَالَ ثعلب لإبراهيم : متى يستغنى الرجل عَن ملاقاة العلماء ؟؟؟فَقَالَ له إِبْرَاهِيم :إذا علم : ما قالوا ..وَإِلَى أي شيء ذهبوا : فِيما قالوا . ..أنظره / تاريخ بغداد ج 06 ورقة / 35 ...ومنها ...وقال أيضاً /إِن لَم يَكُن يتمكَّن نُصْح السُّلطان :فَالصَّبرُ وَالدُّعَاءُ ..فَإِنَّهُم كَانُوا - أي / السلف - يَنْهَوْنَ : عَنْ سَبِّ الْأُمَرَاءِ . ..أنظره / التّمهِـيد ج 21 ورقة / 287 ...ومنها ...و قال التابعي الجليل الحافظ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عليه رَحَمَات الله تعالى /يَنْزِلُ الْبَلَاءُ : لِيَسْتَخْرِجَ الدُعَاءَ . ..أنظره / كتاب الشكر الحافظ إبن أبي الدنيا ورقة / 46 ...ومنها ...وقال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /أنظر في حكمة الله ومحبَّته لاجتماع القلوب : كيف حرَّم النميمة - وهي صدقٌ - لما فيها من إفساد القلوب ؛ وتوليد العداوةِ والوحشةِ ..وأباح الكذب - وإن كان حراماً - إذا كان : لجمعِ : القلوب ..وجلب : المودة ..وإذهاب : العداوة . ..أنظره / سبل السلام ج 02 ورقة / 684 ...ومنها ...وقال العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى /ألطف الناس مع الزوجات : هم أهل السنة ..ومن السنة : حسن المعاشرة للزوجة . ..أنظره / متفرقات شريط برقم / 282 ...ومنها ...قال العلاّمة عبدُ الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /إنما الغنى : غنى القلب ..فكم من صاحب ثروة : وقلبه فقيرٌ متحسِّر . ..أنظره / بهجة قلوب الأبرار ورقة / 213 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فما يفعل يوم عاشوراء من اتخاذه عيداً : بدعة ..أصلها : من بدع النواصب ..وما يفعل من اتخاذه مأتماً : بدعة أشنع منها . ..أنظره / منهاج السنة النبوية ج 08 ورقة / 153 ...