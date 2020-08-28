من درر السلف ....الحلقة رقم 52

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر عن السلفِ الصالح عليهم رَحَمَات الله ...
ومنها ...
قَال إِبْرَاهِيم بْن إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم بْن بشير بْن عَبْد اللَّهِ بْن ديسم أَبُو إِسْحَاق الحربي عليه رَحَمَات الله تعالى /
ما شكوتُ إلى : أمي ..
ولا إلى : أختي ..
ولا إلى : امرأتي ..
ولا إلى : بناتي حمّىً وجدتها ..
الرجل هو الذي يدخل : غمّه على نفسه ..
ولا يَغمُّ : عياله ..
وكان بي شَقِيقة خمسًا وأربعين سنة : ما أخبرتُ بها أحدًا قطُّ ..
ولي عشر سنين أبصرُ بفرد عينٍ : ما أخبرتُ بها أحدًا . ..
أنظره / تاريخ بغداد الحافظ البغدادي ج 06 ورقة / 31 ...
ومنها ...
وروى الحافظ الإمام الخطيب البغدادي عليه رَحَمَات الله تعالى بسنده إلى عبد اللهِ بْن جعفر بْن درستويه قَالَ /
إجتمع إِبْرَاهِيم الحربي وأَحْمَد بْن يَحْيَى ثعلب ..
فَقَالَ ثعلب لإبراهيم : متى يستغنى الرجل عَن ملاقاة العلماء ؟؟؟
فَقَالَ له إِبْرَاهِيم :
إذا علم : ما قالوا ..
وَإِلَى أي شيء ذهبوا : فِيما قالوا . ..
أنظره / تاريخ بغداد ج 06 ورقة / 35 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إِن لَم يَكُن يتمكَّن نُصْح السُّلطان :
فَالصَّبرُ وَالدُّعَاءُ ..
فَإِنَّهُم كَانُوا - أي / السلف - يَنْهَوْنَ : عَنْ سَبِّ الْأُمَرَاءِ . ..
أنظره / التّمهِـيد ج 21 ورقة / 287 ...
ومنها ...
و قال التابعي الجليل الحافظ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عليه رَحَمَات الله تعالى /
يَنْزِلُ الْبَلَاءُ : لِيَسْتَخْرِجَ الدُعَاءَ . ..
أنظره / كتاب الشكر الحافظ إبن أبي الدنيا ورقة / 46 ...
ومنها ...
وقال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أنظر في حكمة الله ومحبَّته لاجتماع القلوب : كيف حرَّم النميمة - وهي صدقٌ - لما فيها من إفساد القلوب ؛ وتوليد العداوةِ والوحشةِ ..
وأباح الكذب - وإن كان حراماً - إذا كان : لجمعِ : القلوب ..
وجلب : المودة ..
وإذهاب : العداوة . ..
أنظره / سبل السلام ج 02 ورقة / 684 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى /
ألطف الناس مع الزوجات : هم أهل السنة ..
ومن السنة : حسن المعاشرة للزوجة . ..
أنظره / متفرقات شريط برقم / 282 ...
ومنها ...
قال العلاّمة عبدُ الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
إنما الغنى : غنى القلب ..
فكم من صاحب ثروة : وقلبه فقيرٌ متحسِّر . ..
أنظره / بهجة قلوب الأبرار ورقة / 213 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فما يفعل يوم عاشوراء من اتخاذه عيداً : بدعة ..
أصلها : من بدع النواصب ..
وما يفعل من اتخاذه مأتماً : بدعة أشنع منها . ..
أنظره / منهاج السنة النبوية ج 08 ورقة / 153 ...
ومن الدرر عن السلفِ الصالح عليهم رَحَمَات الله ...
ومنها ...
قَال إِبْرَاهِيم بْن إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم بْن بشير بْن عَبْد اللَّهِ بْن ديسم أَبُو إِسْحَاق الحربي عليه رَحَمَات الله تعالى /
ما شكوتُ إلى : أمي ..
ولا إلى : أختي ..
ولا إلى : امرأتي ..
ولا إلى : بناتي حمّىً وجدتها ..
الرجل هو الذي يدخل : غمّه على نفسه ..
ولا يَغمُّ : عياله ..
وكان بي شَقِيقة خمسًا وأربعين سنة : ما أخبرتُ بها أحدًا قطُّ ..
ولي عشر سنين أبصرُ بفرد عينٍ : ما أخبرتُ بها أحدًا . ..
أنظره / تاريخ بغداد الحافظ البغدادي ج 06 ورقة / 31 ...
ومنها ...
وروى الحافظ الإمام الخطيب البغدادي عليه رَحَمَات الله تعالى بسنده إلى عبد اللهِ بْن جعفر بْن درستويه قَالَ /
إجتمع إِبْرَاهِيم الحربي وأَحْمَد بْن يَحْيَى ثعلب ..
فَقَالَ ثعلب لإبراهيم : متى يستغنى الرجل عَن ملاقاة العلماء ؟؟؟
فَقَالَ له إِبْرَاهِيم :
إذا علم : ما قالوا ..
وَإِلَى أي شيء ذهبوا : فِيما قالوا . ..
أنظره / تاريخ بغداد ج 06 ورقة / 35 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إِن لَم يَكُن يتمكَّن نُصْح السُّلطان :
فَالصَّبرُ وَالدُّعَاءُ ..
فَإِنَّهُم كَانُوا - أي / السلف - يَنْهَوْنَ : عَنْ سَبِّ الْأُمَرَاءِ . ..
أنظره / التّمهِـيد ج 21 ورقة / 287 ...
ومنها ...
و قال التابعي الجليل الحافظ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عليه رَحَمَات الله تعالى /
يَنْزِلُ الْبَلَاءُ : لِيَسْتَخْرِجَ الدُعَاءَ . ..
أنظره / كتاب الشكر الحافظ إبن أبي الدنيا ورقة / 46 ...
ومنها ...
وقال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أنظر في حكمة الله ومحبَّته لاجتماع القلوب : كيف حرَّم النميمة - وهي صدقٌ - لما فيها من إفساد القلوب ؛ وتوليد العداوةِ والوحشةِ ..
وأباح الكذب - وإن كان حراماً - إذا كان : لجمعِ : القلوب ..
وجلب : المودة ..
وإذهاب : العداوة . ..
أنظره / سبل السلام ج 02 ورقة / 684 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى /
ألطف الناس مع الزوجات : هم أهل السنة ..
ومن السنة : حسن المعاشرة للزوجة . ..
أنظره / متفرقات شريط برقم / 282 ...
ومنها ...
قال العلاّمة عبدُ الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
إنما الغنى : غنى القلب ..
فكم من صاحب ثروة : وقلبه فقيرٌ متحسِّر . ..
أنظره / بهجة قلوب الأبرار ورقة / 213 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فما يفعل يوم عاشوراء من اتخاذه عيداً : بدعة ..
أصلها : من بدع النواصب ..
وما يفعل من اتخاذه مأتماً : بدعة أشنع منها . ..
أنظره / منهاج السنة النبوية ج 08 ورقة / 153 ...