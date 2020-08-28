من درر السلف ....الحلقة رقم 52

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر عن السلفِ الصالح عليهم رَحَمَات الله ...

🥀🥀 ومنها ...
قَال إِبْرَاهِيم بْن إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم بْن بشير بْن عَبْد اللَّهِ بْن ديسم أَبُو إِسْحَاق الحربي عليه رَحَمَات الله تعالى /
ما شكوتُ إلى : أمي ..
ولا إلى : أختي ..
ولا إلى : امرأتي ..
ولا إلى : بناتي حمّىً وجدتها ..
الرجل هو الذي يدخل : غمّه على نفسه ..
ولا يَغمُّ : عياله ..
وكان بي شَقِيقة خمسًا وأربعين سنة : ما أخبرتُ بها أحدًا قطُّ ..
ولي عشر سنين أبصرُ بفرد عينٍ : ما أخبرتُ بها أحدًا . ..
🥀 أنظره / تاريخ بغداد الحافظ البغدادي ج 06 ورقة / 31 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وروى الحافظ الإمام الخطيب البغدادي عليه رَحَمَات الله تعالى بسنده إلى عبد اللهِ بْن جعفر بْن درستويه قَالَ /
إجتمع إِبْرَاهِيم الحربي وأَحْمَد بْن يَحْيَى ثعلب ..
فَقَالَ ثعلب لإبراهيم : متى يستغنى الرجل عَن ملاقاة العلماء ؟؟؟
فَقَالَ له إِبْرَاهِيم :
إذا علم : ما قالوا ..
وَإِلَى أي شيء ذهبوا : فِيما قالوا . ..
🥀 أنظره / تاريخ بغداد ج 06 ورقة / 35 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
إِن لَم يَكُن يتمكَّن نُصْح السُّلطان :
فَالصَّبرُ وَالدُّعَاءُ ..
فَإِنَّهُم كَانُوا - أي / السلف - يَنْهَوْنَ : عَنْ سَبِّ الْأُمَرَاءِ . ..
🥀 أنظره / التّمهِـيد ج 21 ورقة / 287 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال التابعي الجليل الحافظ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عليه رَحَمَات الله تعالى /
يَنْزِلُ الْبَلَاءُ : لِيَسْتَخْرِجَ الدُعَاءَ . ..
🥀 أنظره / كتاب الشكر الحافظ إبن أبي الدنيا ورقة / 46 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أنظر في حكمة الله ومحبَّته لاجتماع القلوب : كيف حرَّم النميمة - وهي صدقٌ - لما فيها من إفساد القلوب ؛ وتوليد العداوةِ والوحشةِ ..
وأباح الكذب - وإن كان حراماً - إذا كان : لجمعِ : القلوب ..
وجلب : المودة ..
وإذهاب : العداوة . ..
🥀 أنظره / سبل السلام ج 02 ورقة / 684 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى /
ألطف الناس مع الزوجات : هم أهل السنة ..
ومن السنة : حسن المعاشرة للزوجة . ..
🥀 أنظره / متفرقات شريط برقم / 282 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة عبدُ الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
إنما الغنى : غنى القلب ..
فكم من صاحب ثروة : وقلبه فقيرٌ متحسِّر . ..
🥀 أنظره / بهجة قلوب الأبرار ورقة / 213 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فما يفعل يوم عاشوراء من اتخاذه عيداً : بدعة ..
أصلها : من بدع النواصب ..
وما يفعل من اتخاذه مأتماً : بدعة أشنع منها . ..
🥀 أنظره / منهاج السنة النبوية ج 08 ورقة / 153 ... 🌾🌾🌾
 
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