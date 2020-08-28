من درر السلف ....الحلقة رقم 53

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد :
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشفاعيّ عليه رَحَمَات الله :
أسماء أيام الأسبوع عند العرب :
الأحد : أول ..
الاثنين : أهون ..
الثلاثاء : جبّار ..
الأربعاء : دبّار ..
الخميس : مؤنس ..
الجمعة : عروبة ..
السبت : شبّار ..
ثم غيروا أسماء : الأيام السبعة . ..
أنظره : فتح الباري ج 02 ورقة / 353 ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
إجتناب المفاسد : مقدَّم على إجتلاب المصالح ..
والتخلي عن الرذائل : قبل التحلي بالفضائل . ..
أنظره : فتح الباري ج 01 ورقة / 65 ...
وقال أيضًا :
مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد ؛ وترويح البدن : من كلف العبادة ..
وأن إظهار السرور في الأعياد : من شعار الدين . ..
أنظره : الفتح ج 02 ورقة / 443 ...
وقال :
كان المسلمون إذا دخل شعبان : أكبوا على المصاحف ؛ وأخرجوا الزكاة . ..
أنظره : فتح الباري ج 13 ورقة / 310 - 311 ...
وقال أيضًا :
صاحب الصدق مع الله : لا تضره الفتن . ..
أنظره : فتح الباري ج 06 ورقة / 383 ...
وقال :
ولم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً : يسترن وجوههن عن الأجانب . ..
أنظره : فتح الباري ج 09 ورقة / 324 ...
ومن درره أيضًا :
إن السمين غالباً : بليدُ الفهم ..
ثقيلٌ : عن العبادة كما هو مشهورٌ . ..
أنظره : فتح الباري شرح حديث رقم / 2651 ...
ومن الفوائد :
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشفاعيّ عليه رَحَمَات الله :
أسماء أيام الأسبوع عند العرب :
الأحد : أول ..
الاثنين : أهون ..
الثلاثاء : جبّار ..
الأربعاء : دبّار ..
الخميس : مؤنس ..
الجمعة : عروبة ..
السبت : شبّار ..
ثم غيروا أسماء : الأيام السبعة . ..
أنظره : فتح الباري ج 02 ورقة / 353 ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
إجتناب المفاسد : مقدَّم على إجتلاب المصالح ..
والتخلي عن الرذائل : قبل التحلي بالفضائل . ..
أنظره : فتح الباري ج 01 ورقة / 65 ...
وقال أيضًا :
مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد ؛ وترويح البدن : من كلف العبادة ..
وأن إظهار السرور في الأعياد : من شعار الدين . ..
أنظره : الفتح ج 02 ورقة / 443 ...
وقال :
كان المسلمون إذا دخل شعبان : أكبوا على المصاحف ؛ وأخرجوا الزكاة . ..
أنظره : فتح الباري ج 13 ورقة / 310 - 311 ...
وقال أيضًا :
صاحب الصدق مع الله : لا تضره الفتن . ..
أنظره : فتح الباري ج 06 ورقة / 383 ...
وقال :
ولم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً : يسترن وجوههن عن الأجانب . ..
أنظره : فتح الباري ج 09 ورقة / 324 ...
ومن درره أيضًا :
إن السمين غالباً : بليدُ الفهم ..
ثقيلٌ : عن العبادة كما هو مشهورٌ . ..
أنظره : فتح الباري شرح حديث رقم / 2651 ...