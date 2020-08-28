من درر السلف ....الحلقة رقم 53

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد :
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشفاعيّ عليه رَحَمَات الله :

أسماء أيام الأسبوع عند العرب :
الأحد : أول ..
الاثنين : أهون ..
الثلاثاء : جبّار ..
الأربعاء : دبّار ..
الخميس : مؤنس ..
الجمعة : عروبة ..
السبت : شبّار ..
ثم غيروا أسماء : الأيام السبعة . ..
🥀 أنظره : فتح الباري ج 02 ورقة / 353 ... 🌾🌾🌾

🥀 وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
إجتناب المفاسد : مقدَّم على إجتلاب المصالح ..
والتخلي عن الرذائل : قبل التحلي بالفضائل . ..
🥀 أنظره : فتح الباري ج 01 ورقة / 65 ... 🌾🌾🌾

🥀 وقال أيضًا :
مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد ؛ وترويح البدن : من كلف العبادة ..
وأن إظهار السرور في الأعياد : من شعار الدين . ..
🥀 أنظره : الفتح ج 02 ورقة / 443 ... 🌾🌾🌾

🥀 وقال :
كان المسلمون إذا دخل شعبان : أكبوا على المصاحف ؛ وأخرجوا الزكاة . ..
🥀 أنظره : فتح الباري ج 13 ورقة / 310 - 311 ... 🌾🌾🌾

🥀 وقال أيضًا :‬
‫صاحب الصدق مع الله : لا تضره الفتن . ..‬
🥀 أنظره : فتح الباري ج 06 ورقة / 383 ... 🌾🌾🌾

🥀 وقال :
ولم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً : يسترن وجوههن عن الأجانب . ..
🥀 أنظره : فتح الباري ج 09 ورقة / 324 ... 🌾🌾🌾

🥀 ومن درره أيضًا :
إن السمين غالباً : بليدُ الفهم ..
ثقيلٌ : عن العبادة كما هو مشهورٌ . ..
🥀 أنظره : فتح الباري شرح حديث رقم / 2651 ... 🌾🌾🌾
 
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