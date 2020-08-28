من درر السلف ....الحلقة رقم 53

الحمد لله ...ومن الفوائد :قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشفاعيّ عليه رَحَمَات الله :أسماء أيام الأسبوع عند العرب :الأحد : أول ..الاثنين : أهون ..الثلاثاء : جبّار ..الأربعاء : دبّار ..الخميس : مؤنس ..الجمعة : عروبة ..السبت : شبّار ..ثم غيروا أسماء : الأيام السبعة . ..أنظره : فتح الباري ج 02 ورقة / 353 ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :إجتناب المفاسد : مقدَّم على إجتلاب المصالح ..والتخلي عن الرذائل : قبل التحلي بالفضائل . ..أنظره : فتح الباري ج 01 ورقة / 65 ...وقال أيضًا :مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد ؛ وترويح البدن : من كلف العبادة ..وأن إظهار السرور في الأعياد : من شعار الدين . ..أنظره : الفتح ج 02 ورقة / 443 ...وقال :كان المسلمون إذا دخل شعبان : أكبوا على المصاحف ؛ وأخرجوا الزكاة . ..أنظره : فتح الباري ج 13 ورقة / 310 - 311 ...وقال أيضًا :‬‫صاحب الصدق مع الله : لا تضره الفتن . ..‬أنظره : فتح الباري ج 06 ورقة / 383 ...وقال :ولم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً : يسترن وجوههن عن الأجانب . ..أنظره : فتح الباري ج 09 ورقة / 324 ...ومن درره أيضًا :إن السمين غالباً : بليدُ الفهم ..ثقيلٌ : عن العبادة كما هو مشهورٌ . ..أنظره : فتح الباري شرح حديث رقم / 2651 ...