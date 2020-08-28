من درر السلف .....الحلقة رقم 54

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
قال العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
عباد الله :
لو سألتم أي واحد ؛ ما هي أمنيتك ؟؟؟
لقال :
أمنيتي : أن أعيش سعيدا ..
وأموت : حميدا ..
وأبعث : آمنا..
وهذه الأمنية تتحقق يقيناً لكل : من عمل صالحاً وهو مؤمن ..
وما أيسر ذلك : لمن يسره الله له . ..
أنظره : الضياء اللامع ورقة / 180 ...
( من أعظمِ نفحات رمضَان ) ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
مصادفةُ ساعَة إجابةٍ يسأل العبدُ فيها الجنّة والنّجاة من النّار ؛ فيجابُ سُؤالهُ ؛ فيفوزُ بسعَادة الأبَد قال تعالى : ﴿ فمن زُحزح عن النّار وأُدخل الجنّة فقدْ فازَ ﴾ . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة / 216 ...
( فهم القران وطهارة القلوب ) ...
ومن الدرر :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون ؛ فمعانيه : لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة ..
وإذا كان الملك لا يدخل بيتًا فيه كلب : فالمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاق الكلاب المذمومة . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 05 ورقة / 552 ...
ومن المسائل :
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الرحمن :
إذا أرشدت غيرك إلى الخير ؛ و حذرته من الشر : فقد تصدقت عليه صدقة عظيمة ..
لأن الله : قد ينفعه بها أكثر مما ينفعه المال . ..
أنظره : المنحة الربانية في شرح الأربعين النووية ورقة / 222 ...
قال العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
عباد الله :
لو سألتم أي واحد ؛ ما هي أمنيتك ؟؟؟
لقال :
أمنيتي : أن أعيش سعيدا ..
وأموت : حميدا ..
وأبعث : آمنا..
وهذه الأمنية تتحقق يقيناً لكل : من عمل صالحاً وهو مؤمن ..
وما أيسر ذلك : لمن يسره الله له . ..
أنظره : الضياء اللامع ورقة / 180 ...
( من أعظمِ نفحات رمضَان ) ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
مصادفةُ ساعَة إجابةٍ يسأل العبدُ فيها الجنّة والنّجاة من النّار ؛ فيجابُ سُؤالهُ ؛ فيفوزُ بسعَادة الأبَد قال تعالى : ﴿ فمن زُحزح عن النّار وأُدخل الجنّة فقدْ فازَ ﴾ . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة / 216 ...
( فهم القران وطهارة القلوب ) ...
ومن الدرر :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون ؛ فمعانيه : لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة ..
وإذا كان الملك لا يدخل بيتًا فيه كلب : فالمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاق الكلاب المذمومة . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 05 ورقة / 552 ...
ومن المسائل :
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الرحمن :
إذا أرشدت غيرك إلى الخير ؛ و حذرته من الشر : فقد تصدقت عليه صدقة عظيمة ..
لأن الله : قد ينفعه بها أكثر مما ينفعه المال . ..
أنظره : المنحة الربانية في شرح الأربعين النووية ورقة / 222 ...