من درر السلف .....الحلقة رقم 54

الحَمْدُ لله ...قال العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :عباد الله :لو سألتم أي واحد ؛ ما هي أمنيتك ؟؟؟لقال :أمنيتي : أن أعيش سعيدا ..وأموت : حميدا ..وأبعث : آمنا..وهذه الأمنية تتحقق يقيناً لكل : من عمل صالحاً وهو مؤمن ..وما أيسر ذلك : لمن يسره الله له . ..أنظره : الضياء اللامع ورقة / 180 ...( من أعظمِ نفحات رمضَان ) ...قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :مصادفةُ ساعَة إجابةٍ يسأل العبدُ فيها الجنّة والنّجاة من النّار ؛ فيجابُ سُؤالهُ ؛ فيفوزُ بسعَادة الأبَد قال تعالى : ﴿ فمن زُحزح عن النّار وأُدخل الجنّة فقدْ فازَ ﴾ . ..أنظره : لطائف المعارف ورقة / 216 ...( فهم القران وطهارة القلوب ) ...ومن الدرر :قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون ؛ فمعانيه : لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة ..وإذا كان الملك لا يدخل بيتًا فيه كلب : فالمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاق الكلاب المذمومة . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 05 ورقة / 552 ...ومن المسائل :قال العلامة صالح الفوزان حفظه الرحمن :إذا أرشدت غيرك إلى الخير ؛ و حذرته من الشر : فقد تصدقت عليه صدقة عظيمة ..لأن الله : قد ينفعه بها أكثر مما ينفعه المال . ..أنظره : المنحة الربانية في شرح الأربعينالنووية ورقة / 222 ...