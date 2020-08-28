من درر السلف .....الحلقة رقم 54

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀🥀 قال العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
عباد الله :
لو سألتم أي واحد ؛ ما هي أمنيتك ؟؟؟
لقال :
أمنيتي : أن أعيش سعيدا ..
وأموت : حميدا ..
وأبعث : آمنا..
وهذه الأمنية تتحقق يقيناً لكل : من عمل صالحاً وهو مؤمن ..
وما أيسر ذلك : لمن يسره الله له . ..
🥀 أنظره : الضياء اللامع ورقة / 180 ... 🌾🌾🌾

( من أعظمِ نفحات رمضَان ) ...
🥀🥀 قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
مصادفةُ ساعَة إجابةٍ يسأل العبدُ فيها الجنّة والنّجاة من النّار ؛ فيجابُ سُؤالهُ ؛ فيفوزُ بسعَادة الأبَد قال تعالى : ﴿ فمن زُحزح عن النّار وأُدخل الجنّة فقدْ فازَ ﴾ . ..
🥀 أنظره : لطائف المعارف ورقة / 216 ... 🌾🌾🌾

( فهم القران وطهارة القلوب ) ...
ومن الدرر :
🥀🥀 قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون ؛ فمعانيه : لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة ..
وإذا كان الملك لا يدخل بيتًا فيه كلب : فالمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاق الكلاب المذمومة . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 05 ورقة / 552 ... 🌾🌾🌾

ومن المسائل :
🥀🥀 قال العلامة صالح الفوزان حفظه الرحمن :
إذا أرشدت غيرك إلى الخير ؛ و حذرته من الشر : فقد تصدقت عليه صدقة عظيمة ..
لأن الله : قد ينفعه بها أكثر مما ينفعه المال . ..
أنظره : المنحة الربانية في شرح الأربعين 🥀 النووية ورقة / 222 ... 🌾🌾🌾
 
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