من درر السلف....الحلقة رقم 55

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخنا العلّامة الإمام إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنّ من المؤسف والخطأ /
أن يتمتّع الإنسان بنعم الله : قائماً وقاعداً ونائماً ويقظاً ..
يتمتّع /
بالأمنِ والرّخاءِ ووفورِ المالِ والولدِ والأخلّاءِ ثمّ : لا يقوم بشكر الله ..
ولا يخضع : لأوامر الله ..
ينام : إلى الضّحى لا يصلّي الفجر . ..
🥀 أنظره / الضّياء اللّامع ج 02 ورقة / 396 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
النفس مشحونة بحب : العلو والرياسة بحسب إمكانها ..
فتجد أحدهم : يوالي من يوافقه على هواه ..
ويعادي : من يخالفه في هواه ..
وإنما معبوده : ما يهواه ويريده ..
قال تعالى : ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ) . ..
🥀 أنظره / المجموع ج 14 ورقة / 324 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الصحيح من قولي العلماء أن القصر في السفر : يجوز ..
سواء : نوى القصر أو لم ينوه ..
وكذلك الجمع حيث يجوز له : سواء نواه مع الصلاة الأولى أو لم ينوه . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 291 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
والشرك لا يغفره الله : ولو كان أصغر . ..
🥀 أنظره / الاختيارات الفقهية ورقة / 176 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله عليه /
وتكره الشهرة : من الثياب ..
وهو المترفع : الخارج عن العادة ..
والمتخفض : الخارج عن العادة ..
فإن السلف كانوا يكرهون : المترفع والمتخفض ..
وفي الحديث :
{ من لبس ثوب شهرة : ألبسه الله ثوب مذلة } . ..
( الحديث / حسنه مشايخنا : الألباني والأرناؤوط عليهم رَحَمَات الله ) ..
وخيار الأمور : أوساطها. ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 138 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
والأحاديث الصحيحة تدل على أنها ( البسملة ) : آية من كتاب الله ..
وليست : من الفاتحة ولا غيرها . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 276 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
العلوم : أفضل من بعض ..
فالعلم بالله : أفضل من العلم بخلقه ..
ولهذا كانت آية الكرسي : أفضل آية في القرآن ..
لأنها : صفة الله تعالى ..
وكانت قل هو الله أحد : تعدل ثلث القرآن ..
لأن القرآن : ثلاثة أثلاث ..
ثلث : التوحيد ..
وثلث : قصص ..
وثلث : أمر ونهي ..
وثلث التوحيد : أفضل من غيره . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 05 ورقة / 163 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن المؤسف حقاً :
أن ترى جل العلماء الذين لقيتهم في مكة والمدينة ليس عندهم : رحابة صدر في البحث ..
بل هم يريدون : أن يفرضوا آراءهم على من يباحثهم فرضاً ..
سواء : اقتنعوا بذلك أم لا ..
ثم هم يقولون عن أنفسهم : إنهم سلفيون ..
أوسنيون ..
أو مِن أهل : الحديث . ..
🥀 أنظره / سلسلة الأحاديث الضعيفة ج 11 ورقة / 283 ... 🌾🌾🌾
 
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