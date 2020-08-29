من درر السلف....الحلقة رقم 55

الحمد لله ...ومن الدرر ...منها ...قال شيخنا العلّامة الإمام إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إنّ من المؤسف والخطأ /أن يتمتّع الإنسان بنعم الله : قائماً وقاعداً ونائماً ويقظاً ..يتمتّع /بالأمنِ والرّخاءِ ووفورِ المالِ والولدِ والأخلّاءِ ثمّ : لا يقوم بشكر الله ..ولا يخضع : لأوامر الله ..ينام : إلى الضّحى لا يصلّي الفجر . ..أنظره / الضّياء اللّامع ج 02 ورقة / 396 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /النفس مشحونة بحب : العلو والرياسة بحسب إمكانها ..فتجد أحدهم : يوالي من يوافقه على هواه ..ويعادي : من يخالفه في هواه ..وإنما معبوده : ما يهواه ويريده ..قال تعالى : ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ) . ..أنظره / المجموع ج 14 ورقة / 324 ...ومنها ...وقال أيضاً /الصحيح من قولي العلماء أن القصر في السفر : يجوز ..سواء : نوى القصر أو لم ينوه ..وكذلك الجمع حيث يجوز له : سواء نواه مع الصلاة الأولى أو لم ينوه . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 291 ...ومنها ...وقال أيضاً /والشرك لا يغفره الله : ولو كان أصغر . ..أنظره / الاختيارات الفقهية ورقة / 176 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله عليه /وتكره الشهرة : من الثياب ..وهو المترفع : الخارج عن العادة ..والمتخفض : الخارج عن العادة ..فإن السلف كانوا يكرهون : المترفع والمتخفض ..وفي الحديث :{ من لبس ثوب شهرة : ألبسه الله ثوب مذلة } . ..( الحديث / حسنه مشايخنا : الألباني والأرناؤوط عليهم رَحَمَات الله ) ..وخيار الأمور : أوساطها. ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 138 ...ومنها ...وقال أيضاً /والأحاديث الصحيحة تدل على أنها ( البسملة ) : آية من كتاب الله ..وليست : من الفاتحة ولا غيرها . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 276 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /العلوم : أفضل من بعض ..فالعلم بالله : أفضل من العلم بخلقه ..ولهذا كانت آية الكرسي : أفضل آية في القرآن ..لأنها : صفة الله تعالى ..وكانت قل هو الله أحد : تعدل ثلث القرآن ..لأن القرآن : ثلاثة أثلاث ..ثلث : التوحيد ..وثلث : قصص ..وثلث : أمر ونهي ..وثلث التوحيد : أفضل من غيره . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 05 ورقة / 163 ...ومنها ...قال العلاّمة شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ومن المؤسف حقاً :أن ترى جل العلماء الذين لقيتهم في مكة والمدينة ليس عندهم : رحابة صدر في البحث ..بل هم يريدون : أن يفرضوا آراءهم على من يباحثهم فرضاً ..سواء : اقتنعوا بذلك أم لا ..ثم هم يقولون عن أنفسهم : إنهم سلفيون ..أوسنيون ..أو مِن أهل : الحديث . ..أنظره / سلسلة الأحاديث الضعيفة ج 11 ورقة / 283 ...