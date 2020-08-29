من درر السلف ....الحلقة رقم 56

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

ومن الدرر المتناثرة ...

🥀🥀 قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي عليه رَحَمَات الله تعالى :
البركة في السحور تحصل بجهاتٍ متعددة وهي :
إتباع : السنة ..
مخالفة : أهل الكتاب ..
التقوي به : على العبادة ..
الزيادة : في النشاط ..
مدافعة سوء الخُلق : الذي يثيره الجوع ..
التسبب للذكر والدعاء : وقت مظنة الإجابة ..
تدارك نية الصوم لمن أغفلها : قبل أن ينام ..
🥀 أنظره : فتح الباري ج 04 ورقة / 140 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وأيضًا من الدرر :
في الصحيحين :
أوصى صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر الصديق فقال :
( لا تحصي فيحصي الله عليك ) . ..
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى أيضًا :
المعنى :
النهي عن منع الصدقة خشية : النفاد ..
فإن ذلك : أعظم الأسباب لقطع مادة البركة ..
لأن الله يثيب على العطاء : بغير حساب ..
ومن عَلم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب : فحقه أن يعطي ولا يحسب. ..
🥀 أنظره : فتح الباري ج 03 ورقة / 300 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وقال أيضًا :
المرءُ إذا رَأى صاحِبَه مَهمُومًا : استُحبَّ لهُ أن يُحدثَهُ بما يُزيلُ همَّه ..
ويطيِّبُ نفسَه ..
لقول عمر رضي الله عنه : لأقولَنَّ شيئًا يضحك النبي ﷺ . ..
🥀 أنظره : فتح الباري ج 09 ورقة 292 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
سُئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة فقال :
لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها : فثقلت ؛ فلا يحملنك ثقلها على تركها..
والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك : خفت ؛ فلا يحملنك خفتها على ارتكابها . ..
🥀 أنظره : فتح الباري ج 13 ورقة / 541 ... 🌾🌾🌾
 
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