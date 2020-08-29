من درر السلف ....الحلقة رقم 56

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر المتناثرة ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي عليه رَحَمَات الله تعالى :
البركة في السحور تحصل بجهاتٍ متعددة وهي :
إتباع : السنة ..
مخالفة : أهل الكتاب ..
التقوي به : على العبادة ..
الزيادة : في النشاط ..
مدافعة سوء الخُلق : الذي يثيره الجوع ..
التسبب للذكر والدعاء : وقت مظنة الإجابة ..
تدارك نية الصوم لمن أغفلها : قبل أن ينام ..
أنظره : فتح الباري ج 04 ورقة / 140 ...
وأيضًا من الدرر :
في الصحيحين :
أوصى صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر الصديق فقال :
( لا تحصي فيحصي الله عليك ) . ..
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى أيضًا :
المعنى :
النهي عن منع الصدقة خشية : النفاد ..
فإن ذلك : أعظم الأسباب لقطع مادة البركة ..
لأن الله يثيب على العطاء : بغير حساب ..
ومن عَلم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب : فحقه أن يعطي ولا يحسب. ..
أنظره : فتح الباري ج 03 ورقة / 300 ...
وقال أيضًا :
المرءُ إذا رَأى صاحِبَه مَهمُومًا : استُحبَّ لهُ أن يُحدثَهُ بما يُزيلُ همَّه ..
ويطيِّبُ نفسَه ..
لقول عمر رضي الله عنه : لأقولَنَّ شيئًا يضحك النبي ﷺ . ..
أنظره : فتح الباري ج 09 ورقة 292 ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
سُئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة فقال :
لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها : فثقلت ؛ فلا يحملنك ثقلها على تركها..
والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك : خفت ؛ فلا يحملنك خفتها على ارتكابها . ..
أنظره : فتح الباري ج 13 ورقة / 541 ...
ومن الدرر المتناثرة ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي عليه رَحَمَات الله تعالى :
البركة في السحور تحصل بجهاتٍ متعددة وهي :
إتباع : السنة ..
مخالفة : أهل الكتاب ..
التقوي به : على العبادة ..
الزيادة : في النشاط ..
مدافعة سوء الخُلق : الذي يثيره الجوع ..
التسبب للذكر والدعاء : وقت مظنة الإجابة ..
تدارك نية الصوم لمن أغفلها : قبل أن ينام ..
أنظره : فتح الباري ج 04 ورقة / 140 ...
وأيضًا من الدرر :
في الصحيحين :
أوصى صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر الصديق فقال :
( لا تحصي فيحصي الله عليك ) . ..
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى أيضًا :
المعنى :
النهي عن منع الصدقة خشية : النفاد ..
فإن ذلك : أعظم الأسباب لقطع مادة البركة ..
لأن الله يثيب على العطاء : بغير حساب ..
ومن عَلم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب : فحقه أن يعطي ولا يحسب. ..
أنظره : فتح الباري ج 03 ورقة / 300 ...
وقال أيضًا :
المرءُ إذا رَأى صاحِبَه مَهمُومًا : استُحبَّ لهُ أن يُحدثَهُ بما يُزيلُ همَّه ..
ويطيِّبُ نفسَه ..
لقول عمر رضي الله عنه : لأقولَنَّ شيئًا يضحك النبي ﷺ . ..
أنظره : فتح الباري ج 09 ورقة 292 ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
سُئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة فقال :
لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها : فثقلت ؛ فلا يحملنك ثقلها على تركها..
والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك : خفت ؛ فلا يحملنك خفتها على ارتكابها . ..
أنظره : فتح الباري ج 13 ورقة / 541 ...