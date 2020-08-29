من درر السلف ....الحلقة رقم 56

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر المتناثرة ...قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي عليه رَحَمَات الله تعالى :البركة في السحور تحصل بجهاتٍ متعددة وهي :إتباع : السنة ..مخالفة : أهل الكتاب ..التقوي به : على العبادة ..الزيادة : في النشاط ..مدافعة سوء الخُلق : الذي يثيره الجوع ..التسبب للذكر والدعاء : وقت مظنة الإجابة ..تدارك نية الصوم لمن أغفلها : قبل أن ينام ..أنظره : فتح الباري ج 04 ورقة / 140 ...وأيضًا من الدرر :في الصحيحين :أوصى صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر الصديق فقال :( لا تحصي فيحصي الله عليك ) . ..قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى أيضًا :المعنى :النهي عن منع الصدقة خشية : النفاد ..فإن ذلك : أعظم الأسباب لقطع مادة البركة ..لأن الله يثيب على العطاء : بغير حساب ..ومن عَلم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب : فحقه أن يعطي ولا يحسب. ..أنظره : فتح الباري ج 03 ورقة / 300 ...وقال أيضًا :المرءُ إذا رَأى صاحِبَه مَهمُومًا : استُحبَّ لهُ أن يُحدثَهُ بما يُزيلُ همَّه ..ويطيِّبُ نفسَه ..لقول عمر رضي الله عنه : لأقولَنَّ شيئًا يضحك النبي ﷺ . ..أنظره : فتح الباري ج 09 ورقة 292 ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :سُئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة فقال :لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها : فثقلت ؛ فلا يحملنك ثقلها على تركها..والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك : خفت ؛ فلا يحملنك خفتها على ارتكابها . ..أنظره : فتح الباري ج 13 ورقة / 541 ...