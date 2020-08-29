قصتي مع الكهول الجزء_الثالث

Andy_Delort
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سلام عليكم
قصتي مع الكهول الكهل والخبز
في يوم ما كنت في العمل وعند ساعة الحادية عشرة صباحا وبعد ما قساحت الشمس ، واذا بي نفحتلي نخرج عندك الباب المحاذي للشارع الذي يأخذ للبولونجي
كنت منغمسا في تفكير
فجأة مر عليا كهل عمره قرابة 66.5 سنة
كان يحمل معه ساشي مليئة بالخبز
نظر الى نظرة ثقة وكونفيونس عمياء كادت ان تفقدني بصري
ثم قلت له بطريقة غير جدية الله يبارك ... زادت ثقته عن حده فرفع الساشي المليئة بالخبز وردد شوف شوف
سقسيته ماذا ؟ واش نشوف ؟ قال نحن خير من شبيبة تاع ضرك ؟ فقلت له مابهم شبية تاع ظرك ؟
بدا يديرلي جاست تاع راهم طايحين بيده
تبسمت له قتلو قولها الحاج قولها قعد يكرر في الجاست بثقة ... وانا اكرر ايا الحاج قولها نورمال .... بقي يكرر الجاست ورفع ساشي الخبز في السماء ... ثم قلته له ارجوك قلها ... فإذا به يخبرني هوما مش يحشمو كيما حنا
عندها قتلو روح الحاج روح الخبز قد يبرد ولن يأكله احد
خليوه في نيتو ... مين داك يلزم تفرحوهم .. لا تحبطه ... كنت اتوقع منه الكثير .. لكنه اشترى الخبز ... فعل شيئا صعبا ... خلوه يفرح هههه
قصتي مع الكهول الكهل والخبز
في يوم ما كنت في العمل وعند ساعة الحادية عشرة صباحا وبعد ما قساحت الشمس ، واذا بي نفحتلي نخرج عندك الباب المحاذي للشارع الذي يأخذ للبولونجي
كنت منغمسا في تفكير
فجأة مر عليا كهل عمره قرابة 66.5 سنة
كان يحمل معه ساشي مليئة بالخبز
نظر الى نظرة ثقة وكونفيونس عمياء كادت ان تفقدني بصري
ثم قلت له بطريقة غير جدية الله يبارك ... زادت ثقته عن حده فرفع الساشي المليئة بالخبز وردد شوف شوف
سقسيته ماذا ؟ واش نشوف ؟ قال نحن خير من شبيبة تاع ضرك ؟ فقلت له مابهم شبية تاع ظرك ؟
بدا يديرلي جاست تاع راهم طايحين بيده
تبسمت له قتلو قولها الحاج قولها قعد يكرر في الجاست بثقة ... وانا اكرر ايا الحاج قولها نورمال .... بقي يكرر الجاست ورفع ساشي الخبز في السماء ... ثم قلته له ارجوك قلها ... فإذا به يخبرني هوما مش يحشمو كيما حنا
عندها قتلو روح الحاج روح الخبز قد يبرد ولن يأكله احد
خليوه في نيتو ... مين داك يلزم تفرحوهم .. لا تحبطه ... كنت اتوقع منه الكثير .. لكنه اشترى الخبز ... فعل شيئا صعبا ... خلوه يفرح هههه