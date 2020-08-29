قصتي مع الكهول الجزء_الثالث

سلام عليكم



قصتي مع الكهول الكهل والخبز

في يوم ما كنت في العمل وعند ساعة الحادية عشرة صباحا وبعد ما قساحت الشمس ، واذا بي نفحتلي نخرج عندك الباب المحاذي للشارع الذي يأخذ للبولونجيكنت منغمسا في تفكيرفجأة مر عليا كهل عمره قرابة 66.5 سنةكان يحمل معه ساشي مليئة بالخبزنظر الى نظرة ثقة وكونفيونس عمياء كادت ان تفقدني بصريثم قلت له بطريقة غير جدية الله يبارك ... زادت ثقته عن حده فرفع الساشي المليئة بالخبز وردد شوف شوفسقسيته ماذا ؟ واش نشوف ؟ قال نحن خير من شبيبة تاع ضرك ؟ فقلت له مابهم شبية تاع ظرك ؟بدا يديرلي جاست تاع راهم طايحين بيدهتبسمت له قتلو قولها الحاج قولها قعد يكرر في الجاست بثقة ... وانا اكرر ايا الحاج قولها نورمال .... بقي يكرر الجاستورفع ساشي الخبز في السماء ... ثم قلته له ارجوك قلها ... فإذا به يخبرني هوما مش يحشمو كيما حناعندها قتلو روح الحاج روح الخبز قد يبرد ولن يأكله احدخليوه في نيتو ... مين داك يلزم تفرحوهم .. لا تحبطه ... كنت اتوقع منه الكثير .. لكنه اشترى الخبز ... فعل شيئا صعبا ... خلوه يفرح هههه