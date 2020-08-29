من درر السلف ....الحلقة رقم 57

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن المسائل :

🥀🥀 الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى صاحب كتاب :
بذل الماعون : في فضل الطاعون ..
توفي له : ثلاث بنات بمرض الطاعون ..
01 : زين خاتون ؛ وهي بكر أولاده ..
وماتت وهي حامل في طاعون عام 833 هجري ..
02 : وغالية ..
03 : وفاطمة ؛ وماتت هي وأختها في طاعون عام 819 هجري ..
🥀 أنظره : كتاب الجواهر والدرر لتلميذه للسخاوي عليه رَحَمَات الله تعالى ج 03 ورقة / 1208 - 1211 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن المسائل والدرر :
قال تعالى :
( وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَـٰنَ مِن صَلۡصَـٰلࣲ مِّنۡ حَمَإࣲ مَّسۡنُون ) ..
قال ابن عباس :
خُلق آدمُ من ثلاثة :
من صلصال ..
ومن حمإ ..
ومن طين لازب ..
وأما اللازب : فالجيَّدُ ..
وأما الحمأ : فالحمئة ..
وأما الصلصال : فالتراب المرقَّق ..
وإنما سمي إنسانًا : لأنه عهد إليه فنسي . ..
صحيح
🥀 رواه الطبري في كتاب التاريخ ج 01 ورقة / 92 وهو صحيح ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 قال الإمام العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى :
الاستعاذةُ : يجب أن تعلموا إنما تُشرع بين يدي التلاوة ..
أما الاستعاذة بين يدي الاستشهاد بالآية : فبدعةٌ ؛ خلافُ السُّنة ..
لاحظوا :
إذا قرأتم الأحاديثَ التي يستدل فيها الرسول ﷺ بآية ؛ لا تجدونَه يقولُ : أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم . ..
🥀 أنظر هذه الفائدة النفيسة : الهدى والنور شريط رقم / 26 ... 🌾🌾🌾
 
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