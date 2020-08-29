من درر السلف ....الحلقة رقم 57

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن المسائل :
الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى صاحب كتاب :
بذل الماعون : في فضل الطاعون ..
توفي له : ثلاث بنات بمرض الطاعون ..
01 : زين خاتون ؛ وهي بكر أولاده ..
وماتت وهي حامل في طاعون عام 833 هجري ..
02 : وغالية ..
03 : وفاطمة ؛ وماتت هي وأختها في طاعون عام 819 هجري ..
أنظره : كتاب الجواهر والدرر لتلميذه للسخاوي عليه رَحَمَات الله تعالى ج 03 ورقة / 1208 - 1211 ...
ومن المسائل والدرر :
قال تعالى :
( وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَـٰنَ مِن صَلۡصَـٰلࣲ مِّنۡ حَمَإࣲ مَّسۡنُون ) ..
قال ابن عباس :
خُلق آدمُ من ثلاثة :
من صلصال ..
ومن حمإ ..
ومن طين لازب ..
وأما اللازب : فالجيَّدُ ..
وأما الحمأ : فالحمئة ..
وأما الصلصال : فالتراب المرقَّق ..
وإنما سمي إنسانًا : لأنه عهد إليه فنسي . ..
صحيح
رواه الطبري في كتاب التاريخ ج 01 ورقة / 92 وهو صحيح ...
قال الإمام العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى :
الاستعاذةُ : يجب أن تعلموا إنما تُشرع بين يدي التلاوة ..
أما الاستعاذة بين يدي الاستشهاد بالآية : فبدعةٌ ؛ خلافُ السُّنة ..
لاحظوا :
إذا قرأتم الأحاديثَ التي يستدل فيها الرسول ﷺ بآية ؛ لا تجدونَه يقولُ : أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم . ..
أنظر هذه الفائدة النفيسة : الهدى والنور شريط رقم / 26 ...
ومن المسائل :
الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى صاحب كتاب :
بذل الماعون : في فضل الطاعون ..
توفي له : ثلاث بنات بمرض الطاعون ..
01 : زين خاتون ؛ وهي بكر أولاده ..
وماتت وهي حامل في طاعون عام 833 هجري ..
02 : وغالية ..
03 : وفاطمة ؛ وماتت هي وأختها في طاعون عام 819 هجري ..
أنظره : كتاب الجواهر والدرر لتلميذه للسخاوي عليه رَحَمَات الله تعالى ج 03 ورقة / 1208 - 1211 ...
ومن المسائل والدرر :
قال تعالى :
( وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَـٰنَ مِن صَلۡصَـٰلࣲ مِّنۡ حَمَإࣲ مَّسۡنُون ) ..
قال ابن عباس :
خُلق آدمُ من ثلاثة :
من صلصال ..
ومن حمإ ..
ومن طين لازب ..
وأما اللازب : فالجيَّدُ ..
وأما الحمأ : فالحمئة ..
وأما الصلصال : فالتراب المرقَّق ..
وإنما سمي إنسانًا : لأنه عهد إليه فنسي . ..
صحيح
رواه الطبري في كتاب التاريخ ج 01 ورقة / 92 وهو صحيح ...
قال الإمام العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى :
الاستعاذةُ : يجب أن تعلموا إنما تُشرع بين يدي التلاوة ..
أما الاستعاذة بين يدي الاستشهاد بالآية : فبدعةٌ ؛ خلافُ السُّنة ..
لاحظوا :
إذا قرأتم الأحاديثَ التي يستدل فيها الرسول ﷺ بآية ؛ لا تجدونَه يقولُ : أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم . ..
أنظر هذه الفائدة النفيسة : الهدى والنور شريط رقم / 26 ...