من درر السلف ....الحلقة رقم 57

الحَمْدُ لله ...ومن المسائل :الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى صاحب كتاب :بذل الماعون : في فضل الطاعون ..توفي له : ثلاث بنات بمرض الطاعون ..01 : زين خاتون ؛ وهي بكر أولاده ..وماتت وهي حامل في طاعون عام 833 هجري ..02 : وغالية ..03 : وفاطمة ؛ وماتت هي وأختها في طاعون عام 819 هجري ..أنظره : كتاب الجواهر والدرر لتلميذه للسخاوي عليه رَحَمَات الله تعالى ج 03 ورقة / 1208 - 1211 ...ومن المسائل والدرر :قال تعالى :( وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَـٰنَ مِن صَلۡصَـٰلࣲ مِّنۡ حَمَإࣲ مَّسۡنُون ) ..قال ابن عباس :خُلق آدمُ من ثلاثة :من صلصال ..ومن حمإ ..ومن طين لازب ..وأما اللازب : فالجيَّدُ ..وأما الحمأ : فالحمئة ..وأما الصلصال : فالتراب المرقَّق ..وإنما سمي إنسانًا : لأنه عهد إليه فنسي . ..صحيحرواه الطبري في كتاب التاريخ ج 01 ورقة / 92 وهو صحيح ...قال الإمام العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى :الاستعاذةُ : يجب أن تعلموا إنما تُشرع بين يدي التلاوة ..أما الاستعاذة بين يدي الاستشهاد بالآية : فبدعةٌ ؛ خلافُ السُّنة ..لاحظوا :إذا قرأتم الأحاديثَ التي يستدل فيها الرسول ﷺ بآية ؛ لا تجدونَه يقولُ : أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم . ..أنظر هذه الفائدة النفيسة : الهدى والنور شريط رقم / 26 ...