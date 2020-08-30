من درر السلف ....الحلقة رقم 58

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر الحسان ...

🥀🥀 منها ...
عن حَيْوَةَ بن شُرَيح عن عُقبةَ بنِ مسلمٍ قال/
صحبتُ ابنَ عمرَ أربعةً وثلاثينَ شهراً فكثيراً ما كانَ يُسألُ فيقول : لا أدري ..
ثم يلتفتُ إليَّ فيقول : تدري ما يرِيدُ هؤلاء ؟؟؟
يريدونَ أن يجعلوا ظهورَنا : جسراً لهم إلى جهنم . ..
🥀 أنظره / جامع بيان العلم لابن عبد البر المالكي ج 02 ورقة / 841 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀ومنها ...
قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني عليه رَحَمَات الله تعالى /
تركت رضى الناس : حتى قدرت أن أتكلم بالحق . ..
🥀 أنظره / سير أعلام النبلاء ج 11 ورقة / 34 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ ابن عبدُ البر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قوله : ( إنَّ الله لا يمل حتى تملوا ) ..
معناه عند أهل العلم :
إنَّ الله لا يمل : من الثواب والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم ..
ولا يسأم من أفضاله عليكم : إلاَّ بسآمتكم عن العمل له ..
وأنتم متى تكلفتم من العبادة ما تطيقون ؛ لحقكم الملل وأدرككم الضعف والسآمة ؛ وانقطع عملكم : فنقطع عنكم الثواب لانقطاع العمل ..
يحضهم صلى الله عليه وسلم : على القليل الدائم ..
ويخبرهم أنَّ النفوس : لا تحتمل الإسراف عليها ..
وأنَّ الملل سبب : إلى قطع العمل . ..
🥀 أنظره / التمهيد ج 01 ورقة / 118 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
تطهير الميت : تطهير عبادة لا إزالة نجاسة ..
وإنَّما هو : كالجنب ..
وغسله : كغسل الجنب سواء . ..
🥀 أنظره / التمهيد ج 01 ورقة / 376 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وَقَالَ بَعْضُ الْمُنْتَمِينَ إِلَى الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا : إِنَّ الْكَبَائِرَ وَالصَّغَائِرَ يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالطَّهَارَةُ ..
وَاحْتَجَّ : بِظَاهِرِ حَدِيثِ الصُّنَابِحِيِّ هَذَا وَبِمِثْلِهِ مِنَ الْآثَارِ ..
( حديث الصنابحيِّ هو ضعيف ) ..
وَبُقُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يَبْقَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ..
وَهَذَا جَهْلٌ : بَيِّنٌ ..
وَمُوَافَقَةٌ : لِلْمُرْجِئَةِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ..
وَكَيْفَ يَجُوزُ لِذِي لُبٍّ أَنْ يَحْمِلَ هَذِهِ الْآثَارَ : عَلَى عُمُومِهَا وَهُوَ يَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ) ..
وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ..
فِي آيٍ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ ..
وَلَوْ كَانَتِ الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ وَأَعْمَالُ البر مكفرة للكبائر والمتطهر المصلى غير ذَاكِرٌ لِذَنْبِهِ الْمُوبِقِ وَلَا قَاصِدَ إِلَيْهِ ؛ وَلَا حَضَرَهُ فِي حِينِهِ ذَلِكَ أَنَّهُ نَادِمٌ عَلَيْهِ ؛ وَلَا خَطَرَتْ خَطِيئَتُهُ الْمُحِيطَةُ بِهِ بِبَالِهِ : لَمَا كَانَ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالتَّوْبَةِ مَعْنًى ..
ولكان كُلُّ مَنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى : يَشْهَدُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ..
بِأَثَرِ سَلَامِهِ : مِنَ الصَّلَاةِ ؛ وَإِنِ ارْتَكَبَ قَبْلَهَا مَا شَاءَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ الْكَبَائِرِ ..
وَهَذَا : لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ مِمَّنْ لَهُ فَهْمٌ صَحِيحٌ ..
وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ التَّوْبَةَ عَلَى الْمُذْنِبِ : فَرْضٌ ..
وَالْفُرُوضُ : لَا يَصِحُّ أَدَاءُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِقَصْدٍ وَنِيَّةٍ ..
وَاعْتِقَادٍ : أَنْ لَا عَوْدَةَ ..
فَأَمَّا أن يصلي وهو غير ذَاكِرٌ لِمَا ارْتَكَبَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَلَا نَادِمَ عَلَى ذَلِكَ : فَمُحَالٌ . ..
🥀 أنظره / التمهيد ج 04 ورقة / 44 - 45 ... 🌾🌾🌾
 
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