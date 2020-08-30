من درر السلف ....الحلقة رقم 58

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر الحسان ...منها ...عن حَيْوَةَ بن شُرَيح عن عُقبةَ بنِ مسلمٍ قال/صحبتُ ابنَ عمرَ أربعةً وثلاثينَ شهراً فكثيراً ما كانَ يُسألُ فيقول : لا أدري ..ثم يلتفتُ إليَّ فيقول : تدري ما يرِيدُ هؤلاء ؟؟؟يريدونَ أن يجعلوا ظهورَنا : جسراً لهم إلى جهنم . ..أنظره / جامع بيان العلم لابن عبد البر المالكي ج 02 ورقة / 841 ...ومنها ...قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني عليه رَحَمَات الله تعالى /تركت رضى الناس : حتى قدرت أن أتكلم بالحق . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 11 ورقة / 34 ...ومنها ...قال الحافظ ابن عبدُ البر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قوله : ( إنَّ الله لا يمل حتى تملوا ) ..معناه عند أهل العلم :إنَّ الله لا يمل : من الثواب والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم ..ولا يسأم من أفضاله عليكم : إلاَّ بسآمتكم عن العمل له ..وأنتم متى تكلفتم من العبادة ما تطيقون ؛ لحقكم الملل وأدرككم الضعف والسآمة ؛ وانقطع عملكم : فنقطع عنكم الثواب لانقطاع العمل ..يحضهم صلى الله عليه وسلم : على القليل الدائم ..ويخبرهم أنَّ النفوس : لا تحتمل الإسراف عليها ..وأنَّ الملل سبب : إلى قطع العمل . ..أنظره / التمهيد ج 01 ورقة / 118 ...ومنها ...وقال أيضاً /تطهير الميت : تطهير عبادة لا إزالة نجاسة ..وإنَّما هو : كالجنب ..وغسله : كغسل الجنب سواء . ..أنظره / التمهيد ج 01 ورقة / 376 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَقَالَ بَعْضُ الْمُنْتَمِينَ إِلَى الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا : إِنَّ الْكَبَائِرَ وَالصَّغَائِرَ يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالطَّهَارَةُ ..وَاحْتَجَّ : بِظَاهِرِ حَدِيثِ الصُّنَابِحِيِّ هَذَا وَبِمِثْلِهِ مِنَ الْآثَارِ ..( حديث الصنابحيِّ هو ضعيف ) ..وَبُقُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يَبْقَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ..وَهَذَا جَهْلٌ : بَيِّنٌ ..وَمُوَافَقَةٌ : لِلْمُرْجِئَةِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ..وَكَيْفَ يَجُوزُ لِذِي لُبٍّ أَنْ يَحْمِلَ هَذِهِ الْآثَارَ : عَلَى عُمُومِهَا وَهُوَ يَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ) ..وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ..فِي آيٍ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ ..وَلَوْ كَانَتِ الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ وَأَعْمَالُ البر مكفرة للكبائر والمتطهر المصلى غير ذَاكِرٌ لِذَنْبِهِ الْمُوبِقِ وَلَا قَاصِدَ إِلَيْهِ ؛ وَلَا حَضَرَهُ فِي حِينِهِ ذَلِكَ أَنَّهُ نَادِمٌ عَلَيْهِ ؛ وَلَا خَطَرَتْ خَطِيئَتُهُ الْمُحِيطَةُ بِهِ بِبَالِهِ : لَمَا كَانَ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالتَّوْبَةِ مَعْنًى ..ولكان كُلُّ مَنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى : يَشْهَدُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ..بِأَثَرِ سَلَامِهِ : مِنَ الصَّلَاةِ ؛ وَإِنِ ارْتَكَبَ قَبْلَهَا مَا شَاءَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ الْكَبَائِرِ ..وَهَذَا : لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ مِمَّنْ لَهُ فَهْمٌ صَحِيحٌ ..وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ التَّوْبَةَ عَلَى الْمُذْنِبِ : فَرْضٌ ..وَالْفُرُوضُ : لَا يَصِحُّ أَدَاءُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِقَصْدٍ وَنِيَّةٍ ..وَاعْتِقَادٍ : أَنْ لَا عَوْدَةَ ..فَأَمَّا أن يصلي وهو غير ذَاكِرٌ لِمَا ارْتَكَبَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَلَا نَادِمَ عَلَى ذَلِكَ : فَمُحَالٌ . ..أنظره / التمهيد ج 04 ورقة / 44 - 45 ...