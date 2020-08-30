من درر السلف ....الحلقة رقم 58

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر الحسان ...
منها ...
عن حَيْوَةَ بن شُرَيح عن عُقبةَ بنِ مسلمٍ قال/
صحبتُ ابنَ عمرَ أربعةً وثلاثينَ شهراً فكثيراً ما كانَ يُسألُ فيقول : لا أدري ..
ثم يلتفتُ إليَّ فيقول : تدري ما يرِيدُ هؤلاء ؟؟؟
يريدونَ أن يجعلوا ظهورَنا : جسراً لهم إلى جهنم . ..
أنظره / جامع بيان العلم لابن عبد البر المالكي ج 02 ورقة / 841 ...
ومنها ...
قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني عليه رَحَمَات الله تعالى /
تركت رضى الناس : حتى قدرت أن أتكلم بالحق . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 11 ورقة / 34 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن عبدُ البر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قوله : ( إنَّ الله لا يمل حتى تملوا ) ..
معناه عند أهل العلم :
إنَّ الله لا يمل : من الثواب والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم ..
ولا يسأم من أفضاله عليكم : إلاَّ بسآمتكم عن العمل له ..
وأنتم متى تكلفتم من العبادة ما تطيقون ؛ لحقكم الملل وأدرككم الضعف والسآمة ؛ وانقطع عملكم : فنقطع عنكم الثواب لانقطاع العمل ..
يحضهم صلى الله عليه وسلم : على القليل الدائم ..
ويخبرهم أنَّ النفوس : لا تحتمل الإسراف عليها ..
وأنَّ الملل سبب : إلى قطع العمل . ..
أنظره / التمهيد ج 01 ورقة / 118 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
تطهير الميت : تطهير عبادة لا إزالة نجاسة ..
وإنَّما هو : كالجنب ..
وغسله : كغسل الجنب سواء . ..
أنظره / التمهيد ج 01 ورقة / 376 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَقَالَ بَعْضُ الْمُنْتَمِينَ إِلَى الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا : إِنَّ الْكَبَائِرَ وَالصَّغَائِرَ يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالطَّهَارَةُ ..
وَاحْتَجَّ : بِظَاهِرِ حَدِيثِ الصُّنَابِحِيِّ هَذَا وَبِمِثْلِهِ مِنَ الْآثَارِ ..
( حديث الصنابحيِّ هو ضعيف ) ..
وَبُقُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يَبْقَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ..
وَهَذَا جَهْلٌ : بَيِّنٌ ..
وَمُوَافَقَةٌ : لِلْمُرْجِئَةِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ..
وَكَيْفَ يَجُوزُ لِذِي لُبٍّ أَنْ يَحْمِلَ هَذِهِ الْآثَارَ : عَلَى عُمُومِهَا وَهُوَ يَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ) ..
وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ..
فِي آيٍ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ ..
وَلَوْ كَانَتِ الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ وَأَعْمَالُ البر مكفرة للكبائر والمتطهر المصلى غير ذَاكِرٌ لِذَنْبِهِ الْمُوبِقِ وَلَا قَاصِدَ إِلَيْهِ ؛ وَلَا حَضَرَهُ فِي حِينِهِ ذَلِكَ أَنَّهُ نَادِمٌ عَلَيْهِ ؛ وَلَا خَطَرَتْ خَطِيئَتُهُ الْمُحِيطَةُ بِهِ بِبَالِهِ : لَمَا كَانَ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالتَّوْبَةِ مَعْنًى ..
ولكان كُلُّ مَنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى : يَشْهَدُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ..
بِأَثَرِ سَلَامِهِ : مِنَ الصَّلَاةِ ؛ وَإِنِ ارْتَكَبَ قَبْلَهَا مَا شَاءَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ الْكَبَائِرِ ..
وَهَذَا : لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ مِمَّنْ لَهُ فَهْمٌ صَحِيحٌ ..
وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ التَّوْبَةَ عَلَى الْمُذْنِبِ : فَرْضٌ ..
وَالْفُرُوضُ : لَا يَصِحُّ أَدَاءُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِقَصْدٍ وَنِيَّةٍ ..
وَاعْتِقَادٍ : أَنْ لَا عَوْدَةَ ..
فَأَمَّا أن يصلي وهو غير ذَاكِرٌ لِمَا ارْتَكَبَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَلَا نَادِمَ عَلَى ذَلِكَ : فَمُحَالٌ . ..
أنظره / التمهيد ج 04 ورقة / 44 - 45 ...
ومن الفوائد والدرر الحسان ...
منها ...
عن حَيْوَةَ بن شُرَيح عن عُقبةَ بنِ مسلمٍ قال/
صحبتُ ابنَ عمرَ أربعةً وثلاثينَ شهراً فكثيراً ما كانَ يُسألُ فيقول : لا أدري ..
ثم يلتفتُ إليَّ فيقول : تدري ما يرِيدُ هؤلاء ؟؟؟
يريدونَ أن يجعلوا ظهورَنا : جسراً لهم إلى جهنم . ..
أنظره / جامع بيان العلم لابن عبد البر المالكي ج 02 ورقة / 841 ...
ومنها ...
قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني عليه رَحَمَات الله تعالى /
تركت رضى الناس : حتى قدرت أن أتكلم بالحق . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 11 ورقة / 34 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن عبدُ البر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قوله : ( إنَّ الله لا يمل حتى تملوا ) ..
معناه عند أهل العلم :
إنَّ الله لا يمل : من الثواب والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم ..
ولا يسأم من أفضاله عليكم : إلاَّ بسآمتكم عن العمل له ..
وأنتم متى تكلفتم من العبادة ما تطيقون ؛ لحقكم الملل وأدرككم الضعف والسآمة ؛ وانقطع عملكم : فنقطع عنكم الثواب لانقطاع العمل ..
يحضهم صلى الله عليه وسلم : على القليل الدائم ..
ويخبرهم أنَّ النفوس : لا تحتمل الإسراف عليها ..
وأنَّ الملل سبب : إلى قطع العمل . ..
أنظره / التمهيد ج 01 ورقة / 118 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
تطهير الميت : تطهير عبادة لا إزالة نجاسة ..
وإنَّما هو : كالجنب ..
وغسله : كغسل الجنب سواء . ..
أنظره / التمهيد ج 01 ورقة / 376 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَقَالَ بَعْضُ الْمُنْتَمِينَ إِلَى الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا : إِنَّ الْكَبَائِرَ وَالصَّغَائِرَ يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالطَّهَارَةُ ..
وَاحْتَجَّ : بِظَاهِرِ حَدِيثِ الصُّنَابِحِيِّ هَذَا وَبِمِثْلِهِ مِنَ الْآثَارِ ..
( حديث الصنابحيِّ هو ضعيف ) ..
وَبُقُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يَبْقَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ..
وَهَذَا جَهْلٌ : بَيِّنٌ ..
وَمُوَافَقَةٌ : لِلْمُرْجِئَةِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ..
وَكَيْفَ يَجُوزُ لِذِي لُبٍّ أَنْ يَحْمِلَ هَذِهِ الْآثَارَ : عَلَى عُمُومِهَا وَهُوَ يَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ) ..
وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ..
فِي آيٍ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ ..
وَلَوْ كَانَتِ الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ وَأَعْمَالُ البر مكفرة للكبائر والمتطهر المصلى غير ذَاكِرٌ لِذَنْبِهِ الْمُوبِقِ وَلَا قَاصِدَ إِلَيْهِ ؛ وَلَا حَضَرَهُ فِي حِينِهِ ذَلِكَ أَنَّهُ نَادِمٌ عَلَيْهِ ؛ وَلَا خَطَرَتْ خَطِيئَتُهُ الْمُحِيطَةُ بِهِ بِبَالِهِ : لَمَا كَانَ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالتَّوْبَةِ مَعْنًى ..
ولكان كُلُّ مَنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى : يَشْهَدُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ..
بِأَثَرِ سَلَامِهِ : مِنَ الصَّلَاةِ ؛ وَإِنِ ارْتَكَبَ قَبْلَهَا مَا شَاءَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ الْكَبَائِرِ ..
وَهَذَا : لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ مِمَّنْ لَهُ فَهْمٌ صَحِيحٌ ..
وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ التَّوْبَةَ عَلَى الْمُذْنِبِ : فَرْضٌ ..
وَالْفُرُوضُ : لَا يَصِحُّ أَدَاءُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِقَصْدٍ وَنِيَّةٍ ..
وَاعْتِقَادٍ : أَنْ لَا عَوْدَةَ ..
فَأَمَّا أن يصلي وهو غير ذَاكِرٌ لِمَا ارْتَكَبَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَلَا نَادِمَ عَلَى ذَلِكَ : فَمُحَالٌ . ..
أنظره / التمهيد ج 04 ورقة / 44 - 45 ...