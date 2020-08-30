من درر. السلف ....الحلقة رقم 59

الحمد لله ...ومن المسائل :قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :يقول أهل العلم :إن مراتب اليقين ثلاثة :علم ..وعين ..وحق ..فالعلم : بالخبر ..والعين : بالمشاهدة ..والحق : بالملامسة والمباشرة ..فإخبار الله سبحانه وتعالى عن النار : هذا علم اليقين ..ورؤية أهل النار للنار يوم القيامة : هذا عين اليقين ..وإذا سقطوا ووقعوا فيها : هذا حق اليقين . ..أنظره : التعليق على المنتقى ج 01 ورقة / 182 ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :إن الكلام يشرف : بشرف من تكلم به ..ولا سيما إذا كان هذا الكلام متضمنا : لمعاني الأخلاق ؛ وكمال الآداب كما في القرآن الكريم ..ولا شك أن القرآن الكريم : أصدق الكلام وأكمله من جميع الوجوه ..من حيث : الفصاحة والجودة والنفع والحكم ..ولو لم يكن منه إلا أنه كلام الله : لكان كافياً في الشرف والفضل . ..أنظره : أحكام من القرآن الكريم ج 01 ورقة / 127 ...وقال :المُراءاةُ في العمل : محبطة له ..وماذا ينفعك الناس إذا : راءيتهم ..وماذا يضرونك : إذا أخلصت العمل لله تعالى وتركتهم ..إنهم لن يضروك شيئا : بالإخلاص ..فاحذر أخي من : النفاق ..احذر من النفاق العقدي والعملي ..فالعقدي : في القلب ..والعملي : بالجوارح . ..أنظره : تفسير سورة الأحزاب ورقة / 541 - 542 ...و قال أيضًا عليه رَحَمَات الله :يظن العامة أن التعزية لا تكون إلا بعد : الدفن ..وهذا : لا أصل له ..والتعزية ليست : محدودة بأيام ..فما دامت المصيبة باقية : فإنه يعزى الإنسان . ..أنظره : التعليق على المنتقى ج 03 ورقة / 482 ...