من درر. السلف ....الحلقة رقم 59

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل :
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
يقول أهل العلم :
إن مراتب اليقين ثلاثة :
علم ..
وعين ..
وحق ..
فالعلم : بالخبر ..
والعين : بالمشاهدة ..
والحق : بالملامسة والمباشرة ..
فإخبار الله سبحانه وتعالى عن النار : هذا علم اليقين ..
ورؤية أهل النار للنار يوم القيامة : هذا عين اليقين ..
وإذا سقطوا ووقعوا فيها : هذا حق اليقين . ..
🥀 أنظره : التعليق على المنتقى ج 01 ورقة / 182 ... 🌾🌾🌾

🥀 وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن الكلام يشرف : بشرف من تكلم به ..
ولا سيما إذا كان هذا الكلام متضمنا : لمعاني الأخلاق ؛ وكمال الآداب كما في القرآن الكريم ..
ولا شك أن القرآن الكريم : أصدق الكلام وأكمله من جميع الوجوه ..
من حيث : الفصاحة والجودة والنفع والحكم ..
ولو لم يكن منه إلا أنه كلام الله : لكان كافياً في الشرف والفضل . ..
🥀 أنظره : أحكام من القرآن الكريم ج 01 ورقة / 127 ... 🌾🌾🌾

🥀 وقال :
المُراءاةُ في العمل : محبطة له ..
وماذا ينفعك الناس إذا : راءيتهم ..
وماذا يضرونك : إذا أخلصت العمل لله تعالى وتركتهم ..
إنهم لن يضروك شيئا : بالإخلاص ..
فاحذر أخي من : النفاق ..
احذر من النفاق العقدي والعملي ..
فالعقدي : في القلب ..
والعملي : بالجوارح . ..
🥀 أنظره : تفسير سورة الأحزاب ورقة / 541 - 542 ... 🌾🌾🌾

🥀 و قال أيضًا عليه رَحَمَات الله :
يظن العامة أن التعزية لا تكون إلا بعد : الدفن ..
وهذا : لا أصل له ..
والتعزية ليست : محدودة بأيام ..
فما دامت المصيبة باقية : فإنه يعزى الإنسان . ..
🥀 أنظره : التعليق على المنتقى ج 03 ورقة / 482 ... 🌾🌾🌾
 
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