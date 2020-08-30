من درر. السلف ....الحلقة رقم 59

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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- 24 ديسمبر 2011
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- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن المسائل :
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
يقول أهل العلم :
إن مراتب اليقين ثلاثة :
علم ..
وعين ..
وحق ..
فالعلم : بالخبر ..
والعين : بالمشاهدة ..
والحق : بالملامسة والمباشرة ..
فإخبار الله سبحانه وتعالى عن النار : هذا علم اليقين ..
ورؤية أهل النار للنار يوم القيامة : هذا عين اليقين ..
وإذا سقطوا ووقعوا فيها : هذا حق اليقين . ..
أنظره : التعليق على المنتقى ج 01 ورقة / 182 ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن الكلام يشرف : بشرف من تكلم به ..
ولا سيما إذا كان هذا الكلام متضمنا : لمعاني الأخلاق ؛ وكمال الآداب كما في القرآن الكريم ..
ولا شك أن القرآن الكريم : أصدق الكلام وأكمله من جميع الوجوه ..
من حيث : الفصاحة والجودة والنفع والحكم ..
ولو لم يكن منه إلا أنه كلام الله : لكان كافياً في الشرف والفضل . ..
أنظره : أحكام من القرآن الكريم ج 01 ورقة / 127 ...
وقال :
المُراءاةُ في العمل : محبطة له ..
وماذا ينفعك الناس إذا : راءيتهم ..
وماذا يضرونك : إذا أخلصت العمل لله تعالى وتركتهم ..
إنهم لن يضروك شيئا : بالإخلاص ..
فاحذر أخي من : النفاق ..
احذر من النفاق العقدي والعملي ..
فالعقدي : في القلب ..
والعملي : بالجوارح . ..
أنظره : تفسير سورة الأحزاب ورقة / 541 - 542 ...
و قال أيضًا عليه رَحَمَات الله :
يظن العامة أن التعزية لا تكون إلا بعد : الدفن ..
وهذا : لا أصل له ..
والتعزية ليست : محدودة بأيام ..
فما دامت المصيبة باقية : فإنه يعزى الإنسان . ..
أنظره : التعليق على المنتقى ج 03 ورقة / 482 ...
ومن المسائل :
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
يقول أهل العلم :
إن مراتب اليقين ثلاثة :
علم ..
وعين ..
وحق ..
فالعلم : بالخبر ..
والعين : بالمشاهدة ..
والحق : بالملامسة والمباشرة ..
فإخبار الله سبحانه وتعالى عن النار : هذا علم اليقين ..
ورؤية أهل النار للنار يوم القيامة : هذا عين اليقين ..
وإذا سقطوا ووقعوا فيها : هذا حق اليقين . ..
أنظره : التعليق على المنتقى ج 01 ورقة / 182 ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن الكلام يشرف : بشرف من تكلم به ..
ولا سيما إذا كان هذا الكلام متضمنا : لمعاني الأخلاق ؛ وكمال الآداب كما في القرآن الكريم ..
ولا شك أن القرآن الكريم : أصدق الكلام وأكمله من جميع الوجوه ..
من حيث : الفصاحة والجودة والنفع والحكم ..
ولو لم يكن منه إلا أنه كلام الله : لكان كافياً في الشرف والفضل . ..
أنظره : أحكام من القرآن الكريم ج 01 ورقة / 127 ...
وقال :
المُراءاةُ في العمل : محبطة له ..
وماذا ينفعك الناس إذا : راءيتهم ..
وماذا يضرونك : إذا أخلصت العمل لله تعالى وتركتهم ..
إنهم لن يضروك شيئا : بالإخلاص ..
فاحذر أخي من : النفاق ..
احذر من النفاق العقدي والعملي ..
فالعقدي : في القلب ..
والعملي : بالجوارح . ..
أنظره : تفسير سورة الأحزاب ورقة / 541 - 542 ...
و قال أيضًا عليه رَحَمَات الله :
يظن العامة أن التعزية لا تكون إلا بعد : الدفن ..
وهذا : لا أصل له ..
والتعزية ليست : محدودة بأيام ..
فما دامت المصيبة باقية : فإنه يعزى الإنسان . ..
أنظره : التعليق على المنتقى ج 03 ورقة / 482 ...