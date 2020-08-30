من درر السلف .....الحلقة رقم 60

الحمد لله ...ومن الدرر المتناثرة ..قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى :قال الطيبيُّ :أُمروا باستدفاعِ البلاء :بالذِّكر ..والدُّعاء ..والصَّلاة ..والصَّدقة ..فالفزع إلى الصَّلاة عند وقوع البلاء : من سُنَّة الأنبياء والأولياء الأصفياء . ..أنظره : فتح الباري ج 02 ورقة / 531 ...ومن الدرر أيضًا :و من شعرالإمام الحافظ أبي عبد الله الإمام البخاري عليه رَحَمَات الله تعالى قال :اغتنم في الفراغ فضل ركوع .. فعسى أن يكون موتك بغتة ..كم صحيحٍ رأيت من غير سُقم .. ذهبت نفسه الصحيحة فلتة ..قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى :ومن العجائب أنه هو وقع له ذلك..حيث تهيأ لركوب دابته فقال :أرسلوني : فقد ضعفت ..فدعا بدعوات ثم اضطجع فمات ؛ ثم سال منه عرق كثير . ..أنظره : هدي الساري ورقة / 481 ...‫وأيضًا من الدرر :‬‫( اصبر على البلاء وإن كرهته : نفسك .. )‬قال الحافظ أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :‬‫الله يجعل لأوليائه عند إبتلائهم مخارج وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيباً وزيادة لهم في الثواب . .. ‬أنظره : فتح الباري ج 06 ورقة / 483 ...ومن درره أي : الحافظ عليه رَحَمَات الله تعالى قال :البركة في السحور : تحصل بجهاتٍ متعددة وهي :إتباع السنة ..مخالفة أهل الكتاب ..التقوي به على العبادة ..الزيادة في النشاط ..مدافعة سوء الخُلق الذي يثيره الجوع ..التسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة ..تدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام ..أنظره : فتح الباري ج 04 ورقة / 140 ...