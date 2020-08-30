من درر السلف ....الحلقة رقم 61

الحَمْدُ لله ...ومن درر شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى قال :الإنسان الذي يصاب بمصيبة : ينبغي أن يعرض عنها ؛ وألا يتذكرها ..لأن تذكر المصائب : يوجب تجدد الأحزان ..وتجدد الأحزان : مما يخالف مقصود الشرع ..فإن الشارع يريد من الإنسان أن يكون : مسرور القلب ؛ منشرح الصدر ..بل إن الله تعالى قد بين لنا في كتابه : أن الشيطان يسعى في الأسباب التي تحزن المرء ..قال الله تعالى : ( إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله ) . ..أنظره : التعليق على المنتقى ج 04 ورقة / 91 ...ومن الدرر أيضًا قال عليه رَحَمَات الله تعالى :ينبغي لمن عنده قدرة أن يحرص : على تفطير الصوام ؛ إمّا في المساجد ؛ أو في أماكن أخرى ..لأن :من فطر صائما : له مثل أجره ..فإذا فطر الإنسان إخوانه الصائمين : فإن له مثل أجورهم ..فينبغي أن ينتهز الفرصة من أغناه الله تعالى حتى ينال أجراً كثيراً . ..أنظره : 48 سؤالاً في الصيام ورقة / 20 ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى :لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى : إصلاح معاشه لقول النبي صلى الله عليه وسلم :وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي . ..وكل إنسان يريد : أن تصلح دنياه ..لأنها لو فسدت : لكان ذلك سبباً في فساد دينه ..ولأن الإنسان إذا اشتغل بتحصيل معاشه فربما : يصده عن أشياء كثيرة من الدين . ..أنظره : شرح بلوغ المرام ج 15 ورقة / 548 ...