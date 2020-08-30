من درر السلف ....الحلقة رقم 61

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن درر شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
الإنسان الذي يصاب بمصيبة : ينبغي أن يعرض عنها ؛ وألا يتذكرها ..
لأن تذكر المصائب : يوجب تجدد الأحزان ..
وتجدد الأحزان : مما يخالف مقصود الشرع ..
فإن الشارع يريد من الإنسان أن يكون : مسرور القلب ؛ منشرح الصدر ..
بل إن الله تعالى قد بين لنا في كتابه : أن الشيطان يسعى في الأسباب التي تحزن المرء ..
قال الله تعالى : ( إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله ) . ..
أنظره : التعليق على المنتقى ج 04 ورقة / 91 ...
ومن الدرر أيضًا قال عليه رَحَمَات الله تعالى :
ينبغي لمن عنده قدرة أن يحرص : على تفطير الصوام ؛ إمّا في المساجد ؛ أو في أماكن أخرى ..
لأن :
من فطر صائما : له مثل أجره ..
فإذا فطر الإنسان إخوانه الصائمين : فإن له مثل أجورهم ..
فينبغي أن ينتهز الفرصة من أغناه الله تعالى حتى ينال أجراً كثيراً . ..
أنظره : 48 سؤالاً في الصيام ورقة / 20 ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى :
لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى : إصلاح معاشه لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي . ..
وكل إنسان يريد : أن تصلح دنياه ..
لأنها لو فسدت : لكان ذلك سبباً في فساد دينه ..
ولأن الإنسان إذا اشتغل بتحصيل معاشه فربما : يصده عن أشياء كثيرة من الدين . ..
أنظره : شرح بلوغ المرام ج 15 ورقة / 548 ...
ومن درر شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
الإنسان الذي يصاب بمصيبة : ينبغي أن يعرض عنها ؛ وألا يتذكرها ..
لأن تذكر المصائب : يوجب تجدد الأحزان ..
وتجدد الأحزان : مما يخالف مقصود الشرع ..
فإن الشارع يريد من الإنسان أن يكون : مسرور القلب ؛ منشرح الصدر ..
بل إن الله تعالى قد بين لنا في كتابه : أن الشيطان يسعى في الأسباب التي تحزن المرء ..
قال الله تعالى : ( إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله ) . ..
أنظره : التعليق على المنتقى ج 04 ورقة / 91 ...
ومن الدرر أيضًا قال عليه رَحَمَات الله تعالى :
ينبغي لمن عنده قدرة أن يحرص : على تفطير الصوام ؛ إمّا في المساجد ؛ أو في أماكن أخرى ..
لأن :
من فطر صائما : له مثل أجره ..
فإذا فطر الإنسان إخوانه الصائمين : فإن له مثل أجورهم ..
فينبغي أن ينتهز الفرصة من أغناه الله تعالى حتى ينال أجراً كثيراً . ..
أنظره : 48 سؤالاً في الصيام ورقة / 20 ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى :
لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى : إصلاح معاشه لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي . ..
وكل إنسان يريد : أن تصلح دنياه ..
لأنها لو فسدت : لكان ذلك سبباً في فساد دينه ..
ولأن الإنسان إذا اشتغل بتحصيل معاشه فربما : يصده عن أشياء كثيرة من الدين . ..
أنظره : شرح بلوغ المرام ج 15 ورقة / 548 ...