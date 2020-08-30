من درر السلف ...الحلقة رقم 62

الحمد لله ...قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام : كلها مقادير الآجال ؛ ومواقيت الأعمال ؛ ثم تنقضي سريعاً ؛ وتمضي جميعاً ..والذي أوجدها وابتدعها وخصها بالفضائل وأودعها : باق لا يزول ..ودائم : لا يحول ..هو في جميع الأوقات : إلهٌ واحدٌ ..ولأعمال عباده : رقيبٌ مشاهد ..فسبحان من قلب عباده : في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم ..يسبغ عليهم فيها : فواضل النعم ..ويعاملهم : بنهاية الجود والكرم ..لما انقضت الأشهر الحرم الثلاثة الكرام التي أولها : الشهر الحرام ؛ وآخر شهر الصيام : أقبلت الأشهر الثلاثة : أشهر الحج إلى بيت الله الحرام ..فكما أن من صام رمضان وقامه : غفر له ما تقدم من ذنبه ..فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق : رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ..فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا : والله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات ..فالمؤمن : يتقلب بين هذه الوظائف ؛ ويتقرب بها إلى مولاه ..وهو راج خائف المحب ؛ لا يمل من التقرب بالنوافل إلى مولاه ..ولا يأمل إلا : قربه ورضاه . ..أنظره : لطائف المعرف ج 01 ورقة / 223 ...