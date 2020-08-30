من درر السلف ...الحلقة رقم 62

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام : كلها مقادير الآجال ؛ ومواقيت الأعمال ؛ ثم تنقضي سريعاً ؛ وتمضي جميعاً ..
والذي أوجدها وابتدعها وخصها بالفضائل وأودعها : باق لا يزول ..
ودائم : لا يحول ..
هو في جميع الأوقات : إلهٌ واحدٌ ..
ولأعمال عباده : رقيبٌ مشاهد ..
فسبحان من قلب عباده : في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم ..
يسبغ عليهم فيها : فواضل النعم ..
ويعاملهم : بنهاية الجود والكرم ..
لما انقضت الأشهر الحرم الثلاثة الكرام التي أولها : الشهر الحرام ؛ وآخر شهر الصيام : أقبلت الأشهر الثلاثة : أشهر الحج إلى بيت الله الحرام ..
فكما أن من صام رمضان وقامه : غفر له ما تقدم من ذنبه ..
فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق : رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ..
فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا : والله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات ..
فالمؤمن : يتقلب بين هذه الوظائف ؛ ويتقرب بها إلى مولاه ..
وهو راج خائف المحب ؛ لا يمل من التقرب بالنوافل إلى مولاه ..
ولا يأمل إلا : قربه ورضاه . ..
أنظره : لطائف المعرف ج 01 ورقة / 223 ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام : كلها مقادير الآجال ؛ ومواقيت الأعمال ؛ ثم تنقضي سريعاً ؛ وتمضي جميعاً ..
والذي أوجدها وابتدعها وخصها بالفضائل وأودعها : باق لا يزول ..
ودائم : لا يحول ..
هو في جميع الأوقات : إلهٌ واحدٌ ..
ولأعمال عباده : رقيبٌ مشاهد ..
فسبحان من قلب عباده : في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم ..
يسبغ عليهم فيها : فواضل النعم ..
ويعاملهم : بنهاية الجود والكرم ..
لما انقضت الأشهر الحرم الثلاثة الكرام التي أولها : الشهر الحرام ؛ وآخر شهر الصيام : أقبلت الأشهر الثلاثة : أشهر الحج إلى بيت الله الحرام ..
فكما أن من صام رمضان وقامه : غفر له ما تقدم من ذنبه ..
فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق : رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ..
فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا : والله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات ..
فالمؤمن : يتقلب بين هذه الوظائف ؛ ويتقرب بها إلى مولاه ..
وهو راج خائف المحب ؛ لا يمل من التقرب بالنوافل إلى مولاه ..
ولا يأمل إلا : قربه ورضاه . ..
أنظره : لطائف المعرف ج 01 ورقة / 223 ...