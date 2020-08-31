من درر السلف ...الحلقة رقم 63

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي عليه رَحَمَات الله تعالى /
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه تحت حديث : ( المرأة وحدها صف ) /
حديث : موضوع ..
وضعه : إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
المرأة وحدها صف ..
وهذا لا يعرف : إلاَّ بإسماعيل هذا . ..
🥀 أنظره / التمهيد ج 01 ورقة / 166 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا : صَحِيحٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ ..
إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي : تَأْوِيلِهِ ..
وَمَعْنَاهُ ..
فَقَالَ عُلَمَاءُ الْحِجَازِ مَعْنَاهُ : الْمَنْعُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ دُونَ الْفَرِيضَةِ ..
هَذِهِ جُمْلَةُ قَوْلِهِمْ ..
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ :
كُلُّ صَلَاةِ / فريضة أو نافلة او جنازة : فلا تصلي ذَلِكَ الْوَقْتَ لَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ..
وَلَا عِنْدَ الْغُرُوبِ ..
وَلَا عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ ..
لِأَنَّ الْحَدِيثَ : لَمْ يَخُصَّ نَافِلَةً مِنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ . ..
وَقَدْ مَضَى الرَّدُّ عَلَيْهِمْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ . ..
🥀 أنظره / التمهيد ج 04 ورقة / 17 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
كُلَّ مَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ : لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ..
وَلَا يَحِلُّ : ثَمَنُهُ ..
لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا . ..
وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ :
لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ : فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ..
وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ : حَرَّمَ ثَمَنَهُ . ..
وَقَدِ احْتَجَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِثْلِ هَذَا حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ ..
أَوْ مَا عَلِمَ أَوْ مَا سَمِعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ( فَجَمَّلُوهَا ) فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا . ..
🥀 أنظره / التمهيد ج 04 ورقة / 143 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وَقَدْ أَجْمَعُوا فِي اللُّقَطَةِ : عَلَى جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَانْقِطَاعِ صَاحِبِهَا ..
وَجَعَلُوهُ إِذَا جَاءَ مُخَيَّرًا : بَيْنَ الْأَجْرِ وَالضَّمَانِ ..
🥀 أنظره / التمهيد ج 02 ورقة / 25 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
السُّنَّةُ فِي الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ : تَحْرِيمُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَتِهِمَا ..
وَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا : كَحُرْمَتِهِ حَيًّا فِي ذَلِكَ ..
وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُغَسِّلَ مَيِّتًا : إِلَّا وَعَلَيْهِ مَا يَسْتُرُهُ ..
فَإِنْ غُسِّلَ فِي قَمِيصِهِ : فَحَسَنٌ ..
وَإِنْ سُتِرَ وَجُرِّدَ عَنْهُ قَمِيصُهُ وَسُجِّيَ بِثَوْبٍ غُطِّيَ بِهِ رَأْسُهُ وَسَائِرُ جِسْمِهِ إِلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ : فَحَسَنٌ ..
وَإِلَّا فَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُ مِنْ سَتْرِهِ : أَنْ تُسْتَرَ عَوْرَتُهُ ..
وَيَسْتَحِبُّ الْعُلَمَاءُ : أَنْ يُسْتَرَ وَجْهُهُ بِخِرْقَةٍ وَعَوْرَتُهُ بِأُخْرَى ..
لِأَنَّ الْمَيِّتَ رُبَّمَا : تَغَيَّرَ وَجْهُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لِعِلَّةٍ أَوْ دَمٍ ..
وَأَهْلُ الْجَهْلِ : يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَتَحَدَّثُونَ بِهِ . ..
🥀 أنظره / التمهيد 02 ورقة / 160 ... 🌾🌾🌾
 
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