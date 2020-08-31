من درر السلف ...الحلقة رقم 63

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر الحسان ...ومنها ...قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي عليه رَحَمَات الله تعالى /وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه تحت حديث : ( المرأة وحدها صف ) /حديث : موضوع ..وضعه : إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :المرأة وحدها صف ..وهذا لا يعرف : إلاَّ بإسماعيل هذا . ..أنظره / التمهيد ج 01 ورقة / 166 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا : صَحِيحٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ ..إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي : تَأْوِيلِهِ ..وَمَعْنَاهُ ..فَقَالَ عُلَمَاءُ الْحِجَازِ مَعْنَاهُ : الْمَنْعُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ دُونَ الْفَرِيضَةِ ..هَذِهِ جُمْلَةُ قَوْلِهِمْ ..وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ :كُلُّ صَلَاةِ / فريضة أو نافلة او جنازة : فلا تصلي ذَلِكَ الْوَقْتَ لَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ..وَلَا عِنْدَ الْغُرُوبِ ..وَلَا عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ ..لِأَنَّ الْحَدِيثَ : لَمْ يَخُصَّ نَافِلَةً مِنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ . ..وَقَدْ مَضَى الرَّدُّ عَلَيْهِمْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ . ..أنظره / التمهيد ج 04 ورقة / 17 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /كُلَّ مَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ : لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ..وَلَا يَحِلُّ : ثَمَنُهُ ..لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا . ..وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ :لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ : فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ..وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ : حَرَّمَ ثَمَنَهُ . ..وَقَدِ احْتَجَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِثْلِ هَذَا حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ ..أَوْ مَا عَلِمَ أَوْ مَا سَمِعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ( فَجَمَّلُوهَا ) فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا . ..أنظره / التمهيد ج 04 ورقة / 143 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَقَدْ أَجْمَعُوا فِي اللُّقَطَةِ : عَلَى جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَانْقِطَاعِ صَاحِبِهَا ..وَجَعَلُوهُ إِذَا جَاءَ مُخَيَّرًا : بَيْنَ الْأَجْرِ وَالضَّمَانِ ..أنظره / التمهيد ج 02 ورقة / 25 ...ومنها ...وقال أيضاً /السُّنَّةُ فِي الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ : تَحْرِيمُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَتِهِمَا ..وَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا : كَحُرْمَتِهِ حَيًّا فِي ذَلِكَ ..وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُغَسِّلَ مَيِّتًا : إِلَّا وَعَلَيْهِ مَا يَسْتُرُهُ ..فَإِنْ غُسِّلَ فِي قَمِيصِهِ : فَحَسَنٌ ..وَإِنْ سُتِرَ وَجُرِّدَ عَنْهُ قَمِيصُهُ وَسُجِّيَ بِثَوْبٍ غُطِّيَ بِهِ رَأْسُهُ وَسَائِرُ جِسْمِهِ إِلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ : فَحَسَنٌ ..وَإِلَّا فَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُ مِنْ سَتْرِهِ : أَنْ تُسْتَرَ عَوْرَتُهُ ..وَيَسْتَحِبُّ الْعُلَمَاءُ : أَنْ يُسْتَرَ وَجْهُهُ بِخِرْقَةٍ وَعَوْرَتُهُ بِأُخْرَى ..لِأَنَّ الْمَيِّتَ رُبَّمَا : تَغَيَّرَ وَجْهُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لِعِلَّةٍ أَوْ دَمٍ ..وَأَهْلُ الْجَهْلِ : يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَتَحَدَّثُونَ بِهِ . ..أنظره / التمهيد 02 ورقة / 160 ...