من درر السلف ....الحلقة رقم 64

الحمد لله ...ومن الدرر :قال الفاروق عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه :سَيَأْتِي أُنَاسٌ سَيُجَادِلُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ :خُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ . ..أنظره : شرح أصول الاعتقاد ج 01 ورقة / 139 ...ومن الدرر أيضًا :قال الإمام النوويّ عليه رَحَمَات الله تعالى :ينبغي للقارئ أن يكون شأنه : الخشوع ..والتدبر ..والخضوع ..فهذا هو : المقصود المطلوب ..وبه تنشرح : الصدور ..وتستنير : القلوب ..وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم : آية واحدة ؛ ليلة كاملة ؛ أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة . ..أنظره : اﻷذكار النووية ورقة / 150 ...ومن الفوائد :قال الشيخ العلاّمة أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي‫ عليه رَحَمَات الله تعالى :‬‫الصوم‬ يحفظ على القلب والجوارح : صحتها ..ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي : الشهوات ..فهو من أكبر العون على : التقوى . ..أنظره : إعانة القريب ج 01 ورقة / 324 ...ومن الدرر المنتثرة :قال العلاّمة الشيخ محمد بن صالح العثيمينعليه رَحَمَات الله تعالى :فالموفق يفرح : بعيد الفطر ..لأنه تخلص به : من الذنوب ..حيث قد : يغفر له ما تقدم من ذنبه ..والغافل يفرح : بعيد الفطر ..لأنه تخلص : من الصوم الذي يجد فيه العناء والمشقة ..وفرق بين : الفرحين . ..أنظره : الشرح الممتع ج 05 ورقة / 158 ...