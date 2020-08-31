من درر السلف ....الحلقة رقم 64

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر :
قال الفاروق عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه :
سَيَأْتِي أُنَاسٌ سَيُجَادِلُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ :
خُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ . ..
🥀 أنظره : شرح أصول الاعتقاد ج 01 ورقة / 139 ... 🌾🌾🌾

🥀 ومن الدرر أيضًا :
قال الإمام النوويّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
ينبغي للقارئ أن يكون شأنه : الخشوع ..
والتدبر ..
والخضوع ..
فهذا هو : المقصود المطلوب ..
وبه تنشرح : الصدور ..
وتستنير : القلوب ..
وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم : آية واحدة ؛ ليلة كاملة ؛ أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة . ..
🥀 أنظره : اﻷذكار النووية ورقة / 150 ... 🌾🌾🌾

🥀 ومن الفوائد :
قال الشيخ العلاّمة أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي‫ عليه رَحَمَات الله تعالى :‬
‫الصوم‬ يحفظ على القلب والجوارح : صحتها ..
ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي : الشهوات ..
فهو من أكبر العون على : التقوى . ..
🥀 أنظره : إعانة القريب ج 01 ورقة / 324 ... 🌾🌾🌾

🥀 ومن الدرر المنتثرة :
قال العلاّمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عليه رَحَمَات الله تعالى :
فالموفق يفرح : بعيد الفطر ..
لأنه تخلص به : من الذنوب ..
حيث قد : يغفر له ما تقدم من ذنبه ..
والغافل يفرح : بعيد الفطر ..
لأنه تخلص : من الصوم الذي يجد فيه العناء والمشقة ..
وفرق بين : الفرحين . ..
🥀 أنظره : الشرح الممتع ج 05 ورقة / 158 ... 🌾🌾🌾
 
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