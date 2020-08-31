من درر السلف ....الحلقة رقم 65

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر المتناثرة :قال شيخ الإسلام الإمام الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى :الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله : هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه . ..أنظره : المجموع ج 01 ورقة / 25 ...وقال الحافظ شمس الدين الإمام الذهبي عليه رَحَمَات الله تعالى :فلا تقوى : إلّا بعمل ..ولا عمل : إلّا بتروٍّ من العلم والاّتباع ..ولا ينفع ذلك : إلّا بالإخلاص لله . ..أنظره : سير إعلام النبلاء ج 04 ورقة / 601 ...وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :كان عبدالله التيمي يقول : أكثروا من سؤال الله العافية ؛ فإن المبتلى و إن اشتد بلاؤه : ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذى لا يأمن من البلاء ..وما المبتلون اليوم إلا : من أهل العافية بالأمس ..وما المبتلون بعد اليوم : إلا من أهل العافية اليوم . ..أنظره : عدة الصابرين ورقة / 232 ...و قال الحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى :ماتَ أبنُ تيمية رحمه الله ؛ فكشفتُ عن وجهه وقبَّلتُه ؛ وقد علاهُ الشَّيبُ أكثر مما فارقناه ..لم يتركْ ولداً صالحاً يدعو له ..لكنه : تركَ أُمَّةً صالحةً تدعو له . ..أنظره : البداية والنهاية ج 18 ورقة / 300 ...وقال الإمام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :( الصوم ) فَهُوَ لِجَامُ : الْمُتَّقِينَ ..وَجُنَّةُ : الْمُحَارِبِينَ ..وَرِيَاضَةُ : الْأَبْرَارِ وَالْمُقَرَّبِينَ ..وَهُوَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ : مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَعْمَالِ ..فَإِنَّ الصَّائِمَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا ؛ وَإِنَّمَا يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ : مِنْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ ..فَهُوَ : تَرْكُ مَحْبُوبَاتِ النَّفْسِ وَتَلَذُّذَاتِهَا إِيثَارًا لِمَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَرْضَاتِهِ ..وَهُوَ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ ؛ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ سِوَاهُ . ..أنظره : زاد المعاد ج 02 ورقة / 27 ...