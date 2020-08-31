من درر السلف ....الحلقة رقم 65

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر المتناثرة :
قال شيخ الإسلام الإمام الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله : هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه . ..
أنظره : المجموع ج 01 ورقة / 25 ...
وقال الحافظ شمس الدين الإمام الذهبي عليه رَحَمَات الله تعالى :
فلا تقوى : إلّا بعمل ..
ولا عمل : إلّا بتروٍّ من العلم والاّتباع ..
ولا ينفع ذلك : إلّا بالإخلاص لله . ..
أنظره : سير إعلام النبلاء ج 04 ورقة / 601 ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
كان عبدالله التيمي يقول : أكثروا من سؤال الله العافية ؛ فإن المبتلى و إن اشتد بلاؤه : ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذى لا يأمن من البلاء ..
وما المبتلون اليوم إلا : من أهل العافية بالأمس ..
وما المبتلون بعد اليوم : إلا من أهل العافية اليوم . ..
أنظره : عدة الصابرين ورقة / 232 ...
و قال الحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
ماتَ أبنُ تيمية رحمه الله ؛ فكشفتُ عن وجهه وقبَّلتُه ؛ وقد علاهُ الشَّيبُ أكثر مما فارقناه ..
لم يتركْ ولداً صالحاً يدعو له ..
لكنه : تركَ أُمَّةً صالحةً تدعو له . ..
أنظره : البداية والنهاية ج 18 ورقة / 300 ...
وقال الإمام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
( الصوم ) فَهُوَ لِجَامُ : الْمُتَّقِينَ ..
وَجُنَّةُ : الْمُحَارِبِينَ ..
وَرِيَاضَةُ : الْأَبْرَارِ وَالْمُقَرَّبِينَ ..
وَهُوَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ : مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَعْمَالِ ..
فَإِنَّ الصَّائِمَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا ؛ وَإِنَّمَا يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ : مِنْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ ..
فَهُوَ : تَرْكُ مَحْبُوبَاتِ النَّفْسِ وَتَلَذُّذَاتِهَا إِيثَارًا لِمَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَرْضَاتِهِ ..
وَهُوَ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ ؛ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ سِوَاهُ . ..
أنظره : زاد المعاد ج 02 ورقة / 27 ...
ومن الدرر المتناثرة :
قال شيخ الإسلام الإمام الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله : هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه . ..
أنظره : المجموع ج 01 ورقة / 25 ...
وقال الحافظ شمس الدين الإمام الذهبي عليه رَحَمَات الله تعالى :
فلا تقوى : إلّا بعمل ..
ولا عمل : إلّا بتروٍّ من العلم والاّتباع ..
ولا ينفع ذلك : إلّا بالإخلاص لله . ..
أنظره : سير إعلام النبلاء ج 04 ورقة / 601 ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
كان عبدالله التيمي يقول : أكثروا من سؤال الله العافية ؛ فإن المبتلى و إن اشتد بلاؤه : ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذى لا يأمن من البلاء ..
وما المبتلون اليوم إلا : من أهل العافية بالأمس ..
وما المبتلون بعد اليوم : إلا من أهل العافية اليوم . ..
أنظره : عدة الصابرين ورقة / 232 ...
و قال الحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
ماتَ أبنُ تيمية رحمه الله ؛ فكشفتُ عن وجهه وقبَّلتُه ؛ وقد علاهُ الشَّيبُ أكثر مما فارقناه ..
لم يتركْ ولداً صالحاً يدعو له ..
لكنه : تركَ أُمَّةً صالحةً تدعو له . ..
أنظره : البداية والنهاية ج 18 ورقة / 300 ...
وقال الإمام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
( الصوم ) فَهُوَ لِجَامُ : الْمُتَّقِينَ ..
وَجُنَّةُ : الْمُحَارِبِينَ ..
وَرِيَاضَةُ : الْأَبْرَارِ وَالْمُقَرَّبِينَ ..
وَهُوَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ : مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَعْمَالِ ..
فَإِنَّ الصَّائِمَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا ؛ وَإِنَّمَا يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ : مِنْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ ..
فَهُوَ : تَرْكُ مَحْبُوبَاتِ النَّفْسِ وَتَلَذُّذَاتِهَا إِيثَارًا لِمَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَرْضَاتِهِ ..
وَهُوَ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ ؛ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ سِوَاهُ . ..
أنظره : زاد المعاد ج 02 ورقة / 27 ...