استراتيجية الالف دولار اتبات دفع موقع admlinks اختصار الروابط الروسي وكيفية الربح منه الاف الدولارات

هذه الاستراتيجيات من اقوى الاستراتيجيات التي جربتها والتي حققت منها ربح اكثر من 50$ في فترة قصيرة ..يوجد استراتيجيات اخري كصنع مدونة علي بلوجر او وورد بريس و كتابة مواضيع واختصار الروابط الموجودة فيها ولكنك ستحتاج الكثير من الوقت لكي تجلب الزيارات لمدونتك وهذه الاستراتيجيات التي قمت بشرحها لا تحتاج الا اي مواقع او شئ .