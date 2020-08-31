استراتيجية الالف دولار اتبات دفع موقع admlinks اختصار الروابط الروسي وكيفية الربح منه الاف الدولارات

nour samah
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اليوم سنتكلم عن موقع admlinks للربح من اختصار الروابط غني عن التعريف و موثوق جداً بحيث يدفع للمستخدمين سنتين أو ثلاث سنوات تقريبا, وهو الخيار الافضل للعرب, حيث انه يعطي cpm مرتفع جدا
استراتيجيات يمكنك العمل بها على الموقع
الاستراتيجية الاولى
اول استراتيجية هي الاسهل والاكثر شيوعا بين الناس ..ألا وهي نشر الرابط في مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر.. الخ
و لكن هذه الاستراتيجية لها اشكال عديدة ..
فأنت تستطيع ان تنشر الرابط في المجموعات المختلفة علي الفيس بوك والتي تتميز بتفاعل كبير من قبل الناس ولكن يجب ان يكون ما تنشره في سياق المجموعة
فلا تنشر رابط تحميل لعبة في مجموعة لتحميل الكتب
فانت تدخل للمجموعات المختلفة ثم تختصر رابط وتنشئ منشور يفيد الاعضاء حتي تجلب زيارات كثيرة للرابط المختصر
او لو ان لديك صفحة بها متابعين تستطيع ان تستفيد منهم في جلب الزيارات عن طريق نشر رابطك وانشاء محتوي في سياق الصفحة فيجب ان توجد مصداقية في الرابط حتي لا تفقد الزيارات منك .
وسيكون افضل لو قمت بعمل حساب (لبنت) ونفذت تلك الاستراتيجيات .
الاستراتيجية الثانية
ثاني استراتيجية وانا أعتبرها الأهم لانها تتصف بالاستدامة ولا تحتاج منك مجهود
ايضا نتائجها جيدة
الاستراتيجية عبارة عن انشاء قناة علي اليوتيوب واضافة مقاطع الفيديو مقترنة برابط مختصر ..ويجب ان يكون لمحتوي مثير يجذب الانتباه والفضول ويجبر الزوار علي الدخول للرابط الخاص بك
امثلة :
شاهد اغتصاب لفنانة (……)
شاهد فضيحة الراقصة (…..)
بث مباشر لمباراة (….)×(….) HD بدون تقطيع
عاجل .. تسريب فيلم (…………..) شاهد قبل الحذف
شاهد سقوط فستان الفنانة (…..)
فالناس في الوطن العربي ينجذبون الي هذه العناوين وستحقق نسبة ربح عالية بهذه الطريقة ونحن نشاهد مثل هذه العناوين كل يوم ونري بها الملايين من المشاهدات
فكل ما تفعله هو صنع فيديو من صورة او اكثر مدته 5 دقائق وترفعه علي اليوتيوب
وحاول ان تهتم بوضع الكثير من الكلمات المفتاحية لانها الحل السحري لزيادة المشاهدات وستجلب لك الاف الزيارات كل يوم .
يمكنك ايضا ربط تلك القناة بحساب أدسنس للربح من المشاهدات والزيارات للينك المختصر .. انصح بهذه الاستراتيجية لان نسبة ربحها 100%
الاستراتيجية الثالتة
تستطيع تحقيق ارباح طائله عن طريق نشر المباريات علي موقع اليوتيوب
اذا قمت بتطبيق هذا الشرح سنضمن لك ان تستطيع تحقيق ارباح كبيره جدا ان شاء الله
هذه الاستراتيجية تتطلب ان تكون لديك قناة او اكثر على يوتيوب
يجب عليك تطبيق هذا الشرح لاكثر من 10 فيديوهات علي الاقل وانشاء اكثر من قناه
ملحوظات هامه جدا جدااهتم جدا بالكلمات الدليليه والعنوان للفيديو
قم بوضع تاريخ المباريات داخل عنوان الفيديو – مثل
مباراه ريال مدريد وبايرن 2018-01-25
قم بنشر اكثر من 10 فيديوهات وقبل بدا المباراه بيوم علي الاقل
كل فيديو ان يكون بعنوان مختلف عن سابقه
قم بوضع كلمات متنوعه كثيره داخل الوصف والكلمات الدليلية
قم بوضع الكثير جدا من الكلمات الدليليه – مثل دوري ابطال اوروبا – ريال مدريد – بث مباشر
وغيرها من الكلمات لاتقل عن 50 كلمه علي الاقل
ابدا الان : وقم بالتنويع لايشترط ان تقوم بنشر مباريات فقط – الطريقه فعاله لجميع المجالات
مثل وضع تحميلات برامج – افلام – اغاني – العاب – مسلسلات – مباريات – هناك الكثير من المواضيع المتنوعه
كل ماعليك ان تقوم بصناعه فيديو صغير لايتجاوز 3 دقائق ومن الممكن ايضا وضع صوره داخل الفيديو وصوت
وان يكون محتوي الفيديو : رساله نصيه مكتوب عليها اضغط علي الرابط للمشاهده
وفي النهايه تقوم بوضع الرابط المختصر داخل الوصف الخاص بالفيديو
هذه الاستراتيجيات من اقوى الاستراتيجيات التي جربتها والتي حققت منها ربح اكثر من 50$ في فترة قصيرة ..يوجد استراتيجيات اخري كصنع مدونة علي بلوجر او وورد بريس و كتابة مواضيع واختصار الروابط الموجودة فيها ولكنك ستحتاج الكثير من الوقت لكي تجلب الزيارات لمدونتك وهذه الاستراتيجيات التي قمت بشرحها لا تحتاج الا اي مواقع او شئ .
اتبات الدفع :
رابط التسجيل في الموقع
رابط شرح الموقع بالفيديو