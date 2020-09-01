من درر السلف.....الحلقة رقم 67

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل المهمة ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
إذا أراد الله بالعبد خيرًا : أعانه بالوقت ..
وجعل وقته : مساعدًا له ..
وإذا أراد به شرًا : جعل وقته عليه ؛ وناكده وقته ..
فكلما أراد التأهب للمسير : لم يساعده الوقت ..
والأول كلما همت نفسه بالقعود : أقامه الوقت وساعده . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 125 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ أبو عمر إبن عبد البَّر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى في كلامه على حديث : ( ليس من البر الصيام في السفر ) /
أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ : خَرَجَ لَفْظُهُ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ..
وَهُوَ رَجُلٌ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ : ذَلِكَ الْقَوْلَ ..
أَيْ : لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ يَبْلُغَ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ وَاللَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهُ فِي الْفِطْرِ ..
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ : صَوْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ ..
وَلَوْ كَانَ الصَّوْمُ إِثْمًا : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ . ..
🥀 أنظره / التمهيد ج 02 ورقة / 172 - 173 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وروى أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه بسنده /
إلى طاوس ابن كيسان عن عبد الله ابْن عمر قَالَ :
الْعِلْمُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ /
كِتَابٌ : نَاطِقٌ ..
وَسُنَّةٌ : مَاضِيَةٌ ..
وَلَا : أَدْرِي . ..
🥀 أنظره / التمهيد ج 04 ورقة / 266 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال أَهْلُ السُّنَّةِ :
إِنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ : مَخْلُوقَتَانِ ..
وَأَنَّهُمَا : لَا تَبِيدَانِ ..
لِأَنَّهُمَا إِذَا كَانَتَا لَا تَبِيدَانِ : حَتَّى تَبِيدَ الدُّنْيَا ..
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الدُّنْيَا إِذَا انْقَرَضَتْ بِقِيَامِ السَّاعَةِ : جَاءَتِ الْآخِرَةُ ..
وَالْآخِرَةُ غَيْرُ خَالِيَةٍ : مِنْ جَهَنَّمَ ..
كَمَا أَنَّهَا غَيْرُ خَالِيَةٍ : مِنَ الْجَنَّةِ ..
لِأَنَّ الْجَنَّةَ : رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى ..
وَالنَّارَ : عَذَابُهُ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ..
وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
اخْتَصَمَتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ ؛ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ : مَالِي يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ ؟؟؟
وَقَالَتِ النَّارُ : مَا لِي يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ ؟؟؟
فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ : أَنْتِ رَحْمَتِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ..
وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ : عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ . ..
🥀 أنظره / التمهيد ج 05 ورقة / 10 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الواجب قبول كل رزق : يسوقه الله عزَّ وجل إلى العبد على أي حال كان ..
مالم يكن : حراماً بيناً ..
ثم ساق حديثًا بسنده إلى /
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ : أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي ..
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ ؛ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غير مشرف ولا سائل : فخذه ..
وما لا : فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ . ..
قَالَ سَالِمٌ : فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ . ..
🥀 أنظرهُ / التمهيد ج 05 وَرَقَة / 84 - 85 ... 🌾🌾🌾
 
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