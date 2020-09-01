من درر السلف.....الحلقة رقم 67

الحمد لله ...ومن المسائل المهمة ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /إذا أراد الله بالعبد خيرًا : أعانه بالوقت ..وجعل وقته : مساعدًا له ..وإذا أراد به شرًا : جعل وقته عليه ؛ وناكده وقته ..فكلما أراد التأهب للمسير : لم يساعده الوقت ..والأول كلما همت نفسه بالقعود : أقامه الوقت وساعده . ..أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 125 ...ومنها ...وقال الحافظ أبو عمر إبن عبد البَّر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى في كلامه على حديث : ( ليس من البر الصيام في السفر ) /أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ : خَرَجَ لَفْظُهُ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ..وَهُوَ رَجُلٌ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ : ذَلِكَ الْقَوْلَ ..أَيْ : لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ يَبْلُغَ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ وَاللَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهُ فِي الْفِطْرِ ..وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ : صَوْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ ..وَلَوْ كَانَ الصَّوْمُ إِثْمًا : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ . ..أنظره / التمهيد ج 02 ورقة / 172 - 173 ...ومنها ...وروى أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه بسنده /إلى طاوس ابن كيسان عن عبد الله ابْن عمر قَالَ :الْعِلْمُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ /كِتَابٌ : نَاطِقٌ ..وَسُنَّةٌ : مَاضِيَةٌ ..وَلَا : أَدْرِي . ..أنظره / التمهيد ج 04 ورقة / 266 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال أَهْلُ السُّنَّةِ :إِنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ : مَخْلُوقَتَانِ ..وَأَنَّهُمَا : لَا تَبِيدَانِ ..لِأَنَّهُمَا إِذَا كَانَتَا لَا تَبِيدَانِ : حَتَّى تَبِيدَ الدُّنْيَا ..وَمَعْلُومٌ أَنَّ الدُّنْيَا إِذَا انْقَرَضَتْ بِقِيَامِ السَّاعَةِ : جَاءَتِ الْآخِرَةُ ..وَالْآخِرَةُ غَيْرُ خَالِيَةٍ : مِنْ جَهَنَّمَ ..كَمَا أَنَّهَا غَيْرُ خَالِيَةٍ : مِنَ الْجَنَّةِ ..لِأَنَّ الْجَنَّةَ : رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى ..وَالنَّارَ : عَذَابُهُ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ..وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :اخْتَصَمَتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ ؛ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ : مَالِي يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ ؟؟؟وَقَالَتِ النَّارُ : مَا لِي يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ ؟؟؟فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ : أَنْتِ رَحْمَتِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ..وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ : عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ . ..أنظره / التمهيد ج 05 ورقة / 10 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /الواجب قبول كل رزق : يسوقه الله عزَّ وجل إلى العبد على أي حال كان ..مالم يكن : حراماً بيناً ..ثم ساق حديثًا بسنده إلى /سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ : أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي ..فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ ؛ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غير مشرف ولا سائل : فخذه ..وما لا : فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ . ..قَالَ سَالِمٌ : فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ . ..أنظرهُ / التمهيد ج 05 وَرَقَة / 84 - 85 ...