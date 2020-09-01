من درر السلف.....الحلقة رقم 67

إلياس
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الحمد لله ...
ومن المسائل المهمة ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
إذا أراد الله بالعبد خيرًا : أعانه بالوقت ..
وجعل وقته : مساعدًا له ..
وإذا أراد به شرًا : جعل وقته عليه ؛ وناكده وقته ..
فكلما أراد التأهب للمسير : لم يساعده الوقت ..
والأول كلما همت نفسه بالقعود : أقامه الوقت وساعده . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 125 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو عمر إبن عبد البَّر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى في كلامه على حديث : ( ليس من البر الصيام في السفر ) /
أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ : خَرَجَ لَفْظُهُ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ..
وَهُوَ رَجُلٌ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ : ذَلِكَ الْقَوْلَ ..
أَيْ : لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ يَبْلُغَ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ وَاللَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهُ فِي الْفِطْرِ ..
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ : صَوْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ ..
وَلَوْ كَانَ الصَّوْمُ إِثْمًا : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ . ..
أنظره / التمهيد ج 02 ورقة / 172 - 173 ...
ومنها ...
وروى أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه بسنده /
إلى طاوس ابن كيسان عن عبد الله ابْن عمر قَالَ :
الْعِلْمُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ /
كِتَابٌ : نَاطِقٌ ..
وَسُنَّةٌ : مَاضِيَةٌ ..
وَلَا : أَدْرِي . ..
أنظره / التمهيد ج 04 ورقة / 266 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال أَهْلُ السُّنَّةِ :
إِنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ : مَخْلُوقَتَانِ ..
وَأَنَّهُمَا : لَا تَبِيدَانِ ..
لِأَنَّهُمَا إِذَا كَانَتَا لَا تَبِيدَانِ : حَتَّى تَبِيدَ الدُّنْيَا ..
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الدُّنْيَا إِذَا انْقَرَضَتْ بِقِيَامِ السَّاعَةِ : جَاءَتِ الْآخِرَةُ ..
وَالْآخِرَةُ غَيْرُ خَالِيَةٍ : مِنْ جَهَنَّمَ ..
كَمَا أَنَّهَا غَيْرُ خَالِيَةٍ : مِنَ الْجَنَّةِ ..
لِأَنَّ الْجَنَّةَ : رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى ..
وَالنَّارَ : عَذَابُهُ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ..
وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
اخْتَصَمَتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ ؛ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ : مَالِي يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ ؟؟؟
وَقَالَتِ النَّارُ : مَا لِي يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ ؟؟؟
فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ : أَنْتِ رَحْمَتِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ..
وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ : عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ . ..
أنظره / التمهيد ج 05 ورقة / 10 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الواجب قبول كل رزق : يسوقه الله عزَّ وجل إلى العبد على أي حال كان ..
مالم يكن : حراماً بيناً ..
ثم ساق حديثًا بسنده إلى /
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ : أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي ..
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ ؛ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غير مشرف ولا سائل : فخذه ..
وما لا : فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ . ..
قَالَ سَالِمٌ : فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ . ..
أنظرهُ / التمهيد ج 05 وَرَقَة / 84 - 85 ...
ومن المسائل المهمة ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
إذا أراد الله بالعبد خيرًا : أعانه بالوقت ..
وجعل وقته : مساعدًا له ..
وإذا أراد به شرًا : جعل وقته عليه ؛ وناكده وقته ..
فكلما أراد التأهب للمسير : لم يساعده الوقت ..
والأول كلما همت نفسه بالقعود : أقامه الوقت وساعده . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 125 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو عمر إبن عبد البَّر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى في كلامه على حديث : ( ليس من البر الصيام في السفر ) /
أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ : خَرَجَ لَفْظُهُ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ..
وَهُوَ رَجُلٌ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ : ذَلِكَ الْقَوْلَ ..
أَيْ : لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ يَبْلُغَ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ وَاللَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهُ فِي الْفِطْرِ ..
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ : صَوْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ ..
وَلَوْ كَانَ الصَّوْمُ إِثْمًا : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ . ..
أنظره / التمهيد ج 02 ورقة / 172 - 173 ...
ومنها ...
وروى أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه بسنده /
إلى طاوس ابن كيسان عن عبد الله ابْن عمر قَالَ :
الْعِلْمُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ /
كِتَابٌ : نَاطِقٌ ..
وَسُنَّةٌ : مَاضِيَةٌ ..
وَلَا : أَدْرِي . ..
أنظره / التمهيد ج 04 ورقة / 266 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال أَهْلُ السُّنَّةِ :
إِنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ : مَخْلُوقَتَانِ ..
وَأَنَّهُمَا : لَا تَبِيدَانِ ..
لِأَنَّهُمَا إِذَا كَانَتَا لَا تَبِيدَانِ : حَتَّى تَبِيدَ الدُّنْيَا ..
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الدُّنْيَا إِذَا انْقَرَضَتْ بِقِيَامِ السَّاعَةِ : جَاءَتِ الْآخِرَةُ ..
وَالْآخِرَةُ غَيْرُ خَالِيَةٍ : مِنْ جَهَنَّمَ ..
كَمَا أَنَّهَا غَيْرُ خَالِيَةٍ : مِنَ الْجَنَّةِ ..
لِأَنَّ الْجَنَّةَ : رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى ..
وَالنَّارَ : عَذَابُهُ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ..
وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
اخْتَصَمَتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ ؛ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ : مَالِي يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ ؟؟؟
وَقَالَتِ النَّارُ : مَا لِي يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ ؟؟؟
فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ : أَنْتِ رَحْمَتِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ..
وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ : عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ . ..
أنظره / التمهيد ج 05 ورقة / 10 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الواجب قبول كل رزق : يسوقه الله عزَّ وجل إلى العبد على أي حال كان ..
مالم يكن : حراماً بيناً ..
ثم ساق حديثًا بسنده إلى /
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ : أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي ..
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ ؛ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غير مشرف ولا سائل : فخذه ..
وما لا : فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ . ..
قَالَ سَالِمٌ : فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ . ..
أنظرهُ / التمهيد ج 05 وَرَقَة / 84 - 85 ...