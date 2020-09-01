من درر السلف....الحلقة رقم 66

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر التي إعتدناها :
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :
فإن من أدرك شهر رمضان ؛ ومكنه الله من الانتفاع به : فقد أنعم الله عليه نعمة عظيمة لا يعدلها شيء ..
لا يعدلها - والله - : أصحاب الملايين ..
وأصحاب العمارات ..
و أصحاب العقارات . ..
أنظره : مجالس شهر رمضان ورقة / 11 ...
ومن الدرر أيضًا /
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فمن مالت نفسه إلى محرمٍ : فليأتِ بعبادة الله كما أمر الله ؛ مخلصًا له الدين ..
فإنّ ذلك : يصرفُ عنه السوء و الفحشاء . ..
أنظره : تزكية النفوس ورقة / 55 ...
وأيضاً من الدرر الممتعة :
قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن صوم رمضان : جهادٌ ..
أي : جهاد في النفس التي هي مصدر الملكات كلها ..
لأنه هجر : للشهوات المستولية على البطون والفروج والألسنة . ..
أنظره : آثاره الشيخ رحمه الله ج 04 ورقة / 307 ...
ومن الدرر التي إعتدناها :
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :
فإن من أدرك شهر رمضان ؛ ومكنه الله من الانتفاع به : فقد أنعم الله عليه نعمة عظيمة لا يعدلها شيء ..
لا يعدلها - والله - : أصحاب الملايين ..
وأصحاب العمارات ..
و أصحاب العقارات . ..
أنظره : مجالس شهر رمضان ورقة / 11 ...
ومن الدرر أيضًا /
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فمن مالت نفسه إلى محرمٍ : فليأتِ بعبادة الله كما أمر الله ؛ مخلصًا له الدين ..
فإنّ ذلك : يصرفُ عنه السوء و الفحشاء . ..
أنظره : تزكية النفوس ورقة / 55 ...
وأيضاً من الدرر الممتعة :
قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن صوم رمضان : جهادٌ ..
أي : جهاد في النفس التي هي مصدر الملكات كلها ..
لأنه هجر : للشهوات المستولية على البطون والفروج والألسنة . ..
أنظره : آثاره الشيخ رحمه الله ج 04 ورقة / 307 ...