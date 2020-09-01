من درر السلف....الحلقة رقم 66

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر التي إعتدناها :قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :فإن من أدرك شهر رمضان ؛ ومكنه الله من الانتفاع به : فقد أنعم الله عليه نعمة عظيمة لا يعدلها شيء ..لا يعدلها - والله - : أصحاب الملايين ..وأصحاب العمارات ..و أصحاب العقارات . ..أنظره : مجالس شهر رمضان ورقة / 11 ...ومن الدرر أيضًا /قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :فمن مالت نفسه إلى محرمٍ : فليأتِ بعبادة الله كما أمر الله ؛ مخلصًا له الدين ..فإنّ ذلك : يصرفُ عنه السوء و الفحشاء . ..أنظره : تزكية النفوس ورقة / 55 ...وأيضاً من الدرر الممتعة :قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري عليه رَحَمَات الله تعالى :إن صوم رمضان : جهادٌ ..أي : جهاد في النفس التي هي مصدر الملكات كلها ..لأنه هجر : للشهوات المستولية على البطون والفروج والألسنة . ..أنظره : آثاره الشيخ رحمه الله ج 04 ورقة / 307 ...