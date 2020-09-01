من درر السلف....الحلقة رقم 68

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد المنتثرة :
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله :
الرحيم بالخلق : حري بأن يرحمه الله عز وجل ..
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ) ..
و : " إنما " هنا : أداة حصر ..
فإذا رأيت من نفسك رقة وليناً لعباد الله : فأبشر بالخير ؛ فإن هذا عنوان على رحمة الله إياك ..
وإن رأيت الأمر بالعكس : فعالج نفسك ؛ وعودها على الرحمة ..
ومن أقرب ما يكون هو : رحمة الصغار ؛ والعطف والحنو عليهم ؛ وتطييب خواطرهم . ..
أنظره : التعليق على صحيح مسلم ج 04 ورقة / 687 ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى :
إعلم أن الله تعالى إذا غفر لك : فتح لك أبواب المعرفة ..
وانشرح صدرك : بالإيمان ..
لأن الذي يوجب ضيق الصدر وتشت الفكر : هو المعاصي . ..
أنظره : تفسير سورة سبأ ورقة / 50 ...
وقال أيضًا :
ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله : أن يجعله مباركاً أينما كان ..
في : قوله ..
وفعله ..
حتى يكون فيه : الخير في نفسه وفي فعله . ..
أنظره : التعليق على المنتقى ج 03 ورقة / 124 ...
ومن الفوائد المنتثرة :
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله :
الرحيم بالخلق : حري بأن يرحمه الله عز وجل ..
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ) ..
و : " إنما " هنا : أداة حصر ..
فإذا رأيت من نفسك رقة وليناً لعباد الله : فأبشر بالخير ؛ فإن هذا عنوان على رحمة الله إياك ..
وإن رأيت الأمر بالعكس : فعالج نفسك ؛ وعودها على الرحمة ..
ومن أقرب ما يكون هو : رحمة الصغار ؛ والعطف والحنو عليهم ؛ وتطييب خواطرهم . ..
أنظره : التعليق على صحيح مسلم ج 04 ورقة / 687 ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى :
إعلم أن الله تعالى إذا غفر لك : فتح لك أبواب المعرفة ..
وانشرح صدرك : بالإيمان ..
لأن الذي يوجب ضيق الصدر وتشت الفكر : هو المعاصي . ..
أنظره : تفسير سورة سبأ ورقة / 50 ...
وقال أيضًا :
ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله : أن يجعله مباركاً أينما كان ..
في : قوله ..
وفعله ..
حتى يكون فيه : الخير في نفسه وفي فعله . ..
أنظره : التعليق على المنتقى ج 03 ورقة / 124 ...