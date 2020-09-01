من درر السلف....الحلقة رقم 68

الحمد لله ...ومن الفوائد المنتثرة :قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله :الرحيم بالخلق : حري بأن يرحمه الله عز وجل ..لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ) ..و : " إنما " هنا : أداة حصر ..فإذا رأيت من نفسك رقة وليناً لعباد الله : فأبشر بالخير ؛ فإن هذا عنوان على رحمة الله إياك ..وإن رأيت الأمر بالعكس : فعالج نفسك ؛ وعودها على الرحمة ..ومن أقرب ما يكون هو : رحمة الصغار ؛ والعطف والحنو عليهم ؛ وتطييب خواطرهم . ..أنظره : التعليق على صحيح مسلم ج 04 ورقة / 687 ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى :إعلم أن الله تعالى إذا غفر لك : فتح لك أبواب المعرفة ..وانشرح صدرك : بالإيمان ..لأن الذي يوجب ضيق الصدر وتشت الفكر : هو المعاصي . ..أنظره : تفسير سورة سبأ ورقة / 50 ...وقال أيضًا :ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله : أن يجعله مباركاً أينما كان ..في : قوله ..وفعله ..حتى يكون فيه : الخير في نفسه وفي فعله . ..أنظره : التعليق على المنتقى ج 03 ورقة / 124 ...