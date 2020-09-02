من درر السلف ....الحلقة رقم 68

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الأثار السلفية ...
ومنها ...
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَوْرَ فِي الْحُكْمِ : مِنَ الْكَبَائِرِ لِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ عَالِمًا بِهِ ..
رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ : آثَارٌ شَدِيدَةٌ عَنِ السَّلَفِ ..
وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - وَالظَّالِمُونَ - والفاسقون ) ..
نَزَلَتْ : فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ..
قَالَ حُذَيْفَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ : وَهِيَ عَامَّةٌ فِينَا ..
قَالُوا : لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ حَتَّى يَكْفُرَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ..
رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى :،عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ..
مِنْهُمُ : ابْنُ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ ..
وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ) ..
وَالْقَاسِطُ : الظَّالِمُ الْجَائِرُ ..
فَالَّذِي حَصَلَ فِي الْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِكْرِ الْكَبَائِرِ : سِتَّةَ عَشَرَ ذَنْبًا ..
الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ..
وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ..
وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ ..
وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ ..
وَشَهَادَةُ الزُّورِ ..
وَالسِّحْرُ ..
وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ..
وَالزِّنَى ..
وَأَكْلُ الرِّبَا ..
وَشُرْبُ الخمر والسرقة واليمين المغموس ..
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا ..
وَالْإِلْحَادُ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَمَنْعُ ابْنِ السَّبِيلِ ..
وَالْجَوْرُ فِي الْحُكْمِ عَمْدًا ..
وَمَنْ جَعَلَ الِاسْتِسْبَابَ لِلْأَبَوَيْنِ مِنْ بَابِ الْعُقُوقِ ..
كَانَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ ؛ عَصَمَنَا اللَّهُ مِنْ جَمِيعِهَا برحمته . ..
أنظره / التمهيد ج 05 ورقة / 74 - 75 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
لا ينبغي لأحدٍ أن يرد الهدية : إذا علم طيب مكسبها . ..
التمهيد / ج 05 ورقة / 73 ...
ومنها ...
قال إمام دار الهجرة الإمام مالك في وصيته للإمام الشافعي أبي إدريس القرشي الحافظ عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم /
لا تسكن الريف : فيضيع عِلمُك ..
واكتسب الدرهم : ولا تكن عالة على الناس ..
واتخذ لك ذا جاهٍ ظهراً : لئلاَ تستخف بك العامة . ..
أنظره / المُدَوَنَةُ الكبرى ج 06 ورقة / 464 ...
ومنها ...
قال الحافظ الإمام أبو إسحاق القيرواني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إياك والعجلة : فإن العرب كانت تكنيها أم الندامة ..
لأن صاحبها يقول : قبل أن يعلم ..
ويجيب : قبل أن يفهم ..
ويعزم : قبل أن يفكر ..
ويقطع : قبل أن يقدر ..
ويحمد : قبل أن يجرب ..
ويذم : قبل أن يخبر ..
ولن يصحب هذه الصفة أحدٌ : إلا صحب الندامة ؛ واعتزل السلامة . ..
أنظره / زهر الآداب وثمر الألباب ج 04 ورقة / 942 ...
ومن الأثار السلفية ...
ومنها ...
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَوْرَ فِي الْحُكْمِ : مِنَ الْكَبَائِرِ لِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ عَالِمًا بِهِ ..
رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ : آثَارٌ شَدِيدَةٌ عَنِ السَّلَفِ ..
وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - وَالظَّالِمُونَ - والفاسقون ) ..
نَزَلَتْ : فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ..
قَالَ حُذَيْفَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ : وَهِيَ عَامَّةٌ فِينَا ..
قَالُوا : لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ حَتَّى يَكْفُرَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ..
رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى :،عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ..
مِنْهُمُ : ابْنُ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ ..
وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ) ..
وَالْقَاسِطُ : الظَّالِمُ الْجَائِرُ ..
فَالَّذِي حَصَلَ فِي الْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِكْرِ الْكَبَائِرِ : سِتَّةَ عَشَرَ ذَنْبًا ..
الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ..
وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ..
وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ ..
وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ ..
وَشَهَادَةُ الزُّورِ ..
وَالسِّحْرُ ..
وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ..
وَالزِّنَى ..
وَأَكْلُ الرِّبَا ..
وَشُرْبُ الخمر والسرقة واليمين المغموس ..
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا ..
وَالْإِلْحَادُ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَمَنْعُ ابْنِ السَّبِيلِ ..
وَالْجَوْرُ فِي الْحُكْمِ عَمْدًا ..
وَمَنْ جَعَلَ الِاسْتِسْبَابَ لِلْأَبَوَيْنِ مِنْ بَابِ الْعُقُوقِ ..
كَانَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ ؛ عَصَمَنَا اللَّهُ مِنْ جَمِيعِهَا برحمته . ..
أنظره / التمهيد ج 05 ورقة / 74 - 75 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
لا ينبغي لأحدٍ أن يرد الهدية : إذا علم طيب مكسبها . ..
التمهيد / ج 05 ورقة / 73 ...
ومنها ...
قال إمام دار الهجرة الإمام مالك في وصيته للإمام الشافعي أبي إدريس القرشي الحافظ عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم /
لا تسكن الريف : فيضيع عِلمُك ..
واكتسب الدرهم : ولا تكن عالة على الناس ..
واتخذ لك ذا جاهٍ ظهراً : لئلاَ تستخف بك العامة . ..
أنظره / المُدَوَنَةُ الكبرى ج 06 ورقة / 464 ...
ومنها ...
قال الحافظ الإمام أبو إسحاق القيرواني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إياك والعجلة : فإن العرب كانت تكنيها أم الندامة ..
لأن صاحبها يقول : قبل أن يعلم ..
ويجيب : قبل أن يفهم ..
ويعزم : قبل أن يفكر ..
ويقطع : قبل أن يقدر ..
ويحمد : قبل أن يجرب ..
ويذم : قبل أن يخبر ..
ولن يصحب هذه الصفة أحدٌ : إلا صحب الندامة ؛ واعتزل السلامة . ..
أنظره / زهر الآداب وثمر الألباب ج 04 ورقة / 942 ...