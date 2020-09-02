من درر السلف ....الحلقة رقم 68

الحمد لله ...ومن الأثار السلفية ...ومنها ...وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَوْرَ فِي الْحُكْمِ : مِنَ الْكَبَائِرِ لِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ عَالِمًا بِهِ ..رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ : آثَارٌ شَدِيدَةٌ عَنِ السَّلَفِ ..وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - وَالظَّالِمُونَ - والفاسقون ) ..نَزَلَتْ : فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ..قَالَ حُذَيْفَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ : وَهِيَ عَامَّةٌ فِينَا ..قَالُوا : لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ حَتَّى يَكْفُرَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ..رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى :،عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ..مِنْهُمُ : ابْنُ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ ..وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ) ..وَالْقَاسِطُ : الظَّالِمُ الْجَائِرُ ..فَالَّذِي حَصَلَ فِي الْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِكْرِ الْكَبَائِرِ : سِتَّةَ عَشَرَ ذَنْبًا ..الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ..وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ..وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ ..وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ ..وَشَهَادَةُ الزُّورِ ..وَالسِّحْرُ ..وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ..وَالزِّنَى ..وَأَكْلُ الرِّبَا ..وَشُرْبُ الخمر والسرقة واليمين المغموس ..وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا ..وَالْإِلْحَادُ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَمَنْعُ ابْنِ السَّبِيلِ ..وَالْجَوْرُ فِي الْحُكْمِ عَمْدًا ..وَمَنْ جَعَلَ الِاسْتِسْبَابَ لِلْأَبَوَيْنِ مِنْ بَابِ الْعُقُوقِ ..كَانَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ ؛ عَصَمَنَا اللَّهُ مِنْ جَمِيعِهَا برحمته . ..أنظره / التمهيد ج 05 ورقة / 74 - 75 ...ومنها ...وقال أيضاً /لا ينبغي لأحدٍ أن يرد الهدية : إذا علم طيب مكسبها . ..التمهيد / ج 05 ورقة / 73 ...ومنها ...قال إمام دار الهجرة الإمام مالك في وصيته للإمام الشافعي أبي إدريس القرشي الحافظ عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم /لا تسكن الريف : فيضيع عِلمُك ..واكتسب الدرهم : ولا تكن عالة على الناس ..واتخذ لك ذا جاهٍ ظهراً : لئلاَ تستخف بك العامة . ..أنظره / المُدَوَنَةُ الكبرى ج 06 ورقة / 464 ...ومنها ...قال الحافظ الإمام أبو إسحاق القيرواني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إياك والعجلة : فإن العرب كانت تكنيها أم الندامة ..لأن صاحبها يقول : قبل أن يعلم ..ويجيب : قبل أن يفهم ..ويعزم : قبل أن يفكر ..ويقطع : قبل أن يقدر ..ويحمد : قبل أن يجرب ..ويذم : قبل أن يخبر ..ولن يصحب هذه الصفة أحدٌ : إلا صحب الندامة ؛ واعتزل السلامة . ..أنظره / زهر الآداب وثمر الألباب ج 04 ورقة / 942 ...