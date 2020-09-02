من درر السلف ....الحلقة رقم 69

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 10,439
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله ...
( الاتِّعاظ بالقرآن ) ...
قَال العلاَّمة الحافظ الإمام الأَجُّريّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
ومَن تدبَّر كلامَه : عرف الربَّ عزَّ وجلَّ ..
وعَرَفَ : عظيمَ سلطانه وقدرتِه ..
وعظيمَ تفضُّله على : المؤمنين ..
وعَرَف ما عليه : مِن فرض عبادته ..
فألزم نَفْسَه : الواجبَ ..
فحَذِرَ ممَّا حذَّرَهُ : مولاه الكريم ..
فرَغِب فيما : رغَّبه ..
ومَن كانت هذه صفتَه عند تلاوتهِ للقرآن ؛ وعندَ استماعهِ مِن غيرهِ : كان القرآنُ له شفاءً ..
فاستغنى : بلا مالٍ ..
وعَزَّ : بلا عشيرةٍ ..
وأَنِسَ : ممَّا يستوحش منه غيرُه ..
وكان همُّه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها : متى أتَّعِظُ بما أتلو ؟؟؟
ولم يكن مرادُه : متى أختم السورةَ ؟؟؟
وإنما مراده : متى أَعْقِلُ عن الله الخطابَ ؟؟؟ متى : أزدجِرُ ؟؟؟
متى : أعتبر ؟؟؟
لأنَّ تلاوة القرآن : عبادةٌ لا تكون بغفلةٍ ..
واللهُ الموفِّق لذلك . ..
أنظُرْهُ : أخلاق حَمَلة القرآن ورقة / 10 ...
( الاتِّعاظ بالقرآن ) ...
قَال العلاَّمة الحافظ الإمام الأَجُّريّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
ومَن تدبَّر كلامَه : عرف الربَّ عزَّ وجلَّ ..
وعَرَفَ : عظيمَ سلطانه وقدرتِه ..
وعظيمَ تفضُّله على : المؤمنين ..
وعَرَف ما عليه : مِن فرض عبادته ..
فألزم نَفْسَه : الواجبَ ..
فحَذِرَ ممَّا حذَّرَهُ : مولاه الكريم ..
فرَغِب فيما : رغَّبه ..
ومَن كانت هذه صفتَه عند تلاوتهِ للقرآن ؛ وعندَ استماعهِ مِن غيرهِ : كان القرآنُ له شفاءً ..
فاستغنى : بلا مالٍ ..
وعَزَّ : بلا عشيرةٍ ..
وأَنِسَ : ممَّا يستوحش منه غيرُه ..
وكان همُّه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها : متى أتَّعِظُ بما أتلو ؟؟؟
ولم يكن مرادُه : متى أختم السورةَ ؟؟؟
وإنما مراده : متى أَعْقِلُ عن الله الخطابَ ؟؟؟ متى : أزدجِرُ ؟؟؟
متى : أعتبر ؟؟؟
لأنَّ تلاوة القرآن : عبادةٌ لا تكون بغفلةٍ ..
واللهُ الموفِّق لذلك . ..
أنظُرْهُ : أخلاق حَمَلة القرآن ورقة / 10 ...