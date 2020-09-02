من درر السلف ....الحلقة رقم 69

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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24 ديسمبر 2011
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📚 الحَمْدُ لله ...

( الاتِّعاظ بالقرآن ) ...

🥀 قَال العلاَّمة الحافظ الإمام الأَجُّريّ عليه رَحَمَات الله تعالى :

ومَن تدبَّر كلامَه : عرف الربَّ عزَّ وجلَّ ..
وعَرَفَ : عظيمَ سلطانه وقدرتِه ..
وعظيمَ تفضُّله على : المؤمنين ..
وعَرَف ما عليه : مِن فرض عبادته ..
فألزم نَفْسَه : الواجبَ ..
فحَذِرَ ممَّا حذَّرَهُ : مولاه الكريم ..
فرَغِب فيما : رغَّبه ..
ومَن كانت هذه صفتَه عند تلاوتهِ للقرآن ؛ وعندَ استماعهِ مِن غيرهِ : كان القرآنُ له شفاءً ..
فاستغنى : بلا مالٍ ..
وعَزَّ : بلا عشيرةٍ ..
وأَنِسَ : ممَّا يستوحش منه غيرُه ..
وكان همُّه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها : متى أتَّعِظُ بما أتلو ؟؟؟
ولم يكن مرادُه : متى أختم السورةَ ؟؟؟
وإنما مراده : متى أَعْقِلُ عن الله الخطابَ ؟؟؟ متى : أزدجِرُ ؟؟؟
متى : أعتبر ؟؟؟
لأنَّ تلاوة القرآن : عبادةٌ لا تكون بغفلةٍ ..
واللهُ الموفِّق لذلك . ..

🥀 أنظُرْهُ : أخلاق حَمَلة القرآن ورقة / 10 ... 🌾🌾🌾
 
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