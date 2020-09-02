من درر السلف ....الحلقة رقم 69

الحَمْدُ لله ...( الاتِّعاظ بالقرآن ) ...قَال العلاَّمة الحافظ الإمام الأَجُّريّ عليه رَحَمَات الله تعالى :ومَن تدبَّر كلامَه : عرف الربَّ عزَّ وجلَّ ..وعَرَفَ : عظيمَ سلطانه وقدرتِه ..وعظيمَ تفضُّله على : المؤمنين ..وعَرَف ما عليه : مِن فرض عبادته ..فألزم نَفْسَه : الواجبَ ..فحَذِرَ ممَّا حذَّرَهُ : مولاه الكريم ..فرَغِب فيما : رغَّبه ..ومَن كانت هذه صفتَه عند تلاوتهِ للقرآن ؛ وعندَ استماعهِ مِن غيرهِ : كان القرآنُ له شفاءً ..فاستغنى : بلا مالٍ ..وعَزَّ : بلا عشيرةٍ ..وأَنِسَ : ممَّا يستوحش منه غيرُه ..وكان همُّه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها : متى أتَّعِظُ بما أتلو ؟؟؟ولم يكن مرادُه : متى أختم السورةَ ؟؟؟وإنما مراده : متى أَعْقِلُ عن الله الخطابَ ؟؟؟ متى : أزدجِرُ ؟؟؟متى : أعتبر ؟؟؟لأنَّ تلاوة القرآن : عبادةٌ لا تكون بغفلةٍ ..واللهُ الموفِّق لذلك . ..أنظُرْهُ : أخلاق حَمَلة القرآن ورقة / 10 ...