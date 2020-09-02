من درر السلف ...الحلقة رقم 70

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
لا نزال مع الدرر الذهبية لشيخِ الإسلام الحراني ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
إذا قال [ السائل ] :
كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ؟؟؟
قيل له :
كيف هو ؟؟؟
فإذا قال : لا أعلم كيفيته ..
قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله ..
إذ العلم بكيفية الصفة : يستلزم العلم بكيفية الموصوف ..
فكيف تطالبني بالعلم بكيفية نزوله ؛ وأنت لا تعلم كيفية : ذاته . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 03 ورقة / 25 ...
وقال أيضًا :
هؤلاء ( دعاة الضلال ) يسقون الناس شراب الكفر : في آنية أنبياء الله وأوليائه ..
ويظهرون كلام الكفار والمنافقين : في قوالب ألفاظ أولياء الله المحققين ..
فيدخل الرجل معهم على أن يصير : مؤمنًا ولياً لله ..
فيصير : منافقًا عدوًا لله . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 360 ...
وقال أيضًا :
روى حربٌ والخلَّالُ وغيرهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلَّى صلاة الفجر فقرأ سورة البقرة ؛ فقالوا كادت الشمس تطلع ؛ فقال :
لو طلعت : لم تجدنا غافلين . ..
أنظره : شرح العمدة ج 02 ورقة / 221 ...
لا نزال مع الدرر الذهبية لشيخِ الإسلام الحراني ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
إذا قال [ السائل ] :
كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ؟؟؟
قيل له :
كيف هو ؟؟؟
فإذا قال : لا أعلم كيفيته ..
قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله ..
إذ العلم بكيفية الصفة : يستلزم العلم بكيفية الموصوف ..
فكيف تطالبني بالعلم بكيفية نزوله ؛ وأنت لا تعلم كيفية : ذاته . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 03 ورقة / 25 ...
وقال أيضًا :
هؤلاء ( دعاة الضلال ) يسقون الناس شراب الكفر : في آنية أنبياء الله وأوليائه ..
ويظهرون كلام الكفار والمنافقين : في قوالب ألفاظ أولياء الله المحققين ..
فيدخل الرجل معهم على أن يصير : مؤمنًا ولياً لله ..
فيصير : منافقًا عدوًا لله . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 360 ...
وقال أيضًا :
روى حربٌ والخلَّالُ وغيرهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلَّى صلاة الفجر فقرأ سورة البقرة ؛ فقالوا كادت الشمس تطلع ؛ فقال :
لو طلعت : لم تجدنا غافلين . ..
أنظره : شرح العمدة ج 02 ورقة / 221 ...