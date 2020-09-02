من درر السلف ...الحلقة رقم 70

الحَمْدُ لله ...لا نزال مع الدرر الذهبية لشيخِ الإسلام الحراني ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى قال :إذا قال [ السائل ] :كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ؟؟؟قيل له :كيف هو ؟؟؟فإذا قال : لا أعلم كيفيته ..قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله ..إذ العلم بكيفية الصفة : يستلزم العلم بكيفية الموصوف ..فكيف تطالبني بالعلم بكيفية نزوله ؛ وأنت لا تعلم كيفية : ذاته . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 03 ورقة / 25 ...وقال أيضًا :هؤلاء ( دعاة الضلال ) يسقون الناس شراب الكفر : في آنية أنبياء الله وأوليائه ..ويظهرون كلام الكفار والمنافقين : في قوالب ألفاظ أولياء الله المحققين ..فيدخل الرجل معهم على أن يصير : مؤمنًا ولياً لله ..فيصير : منافقًا عدوًا لله . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 360 ...وقال أيضًا :روى حربٌ والخلَّالُ وغيرهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلَّى صلاة الفجر فقرأ سورة البقرة ؛ فقالوا كادت الشمس تطلع ؛ فقال :لو طلعت : لم تجدنا غافلين . ..أنظره : شرح العمدة ج 02 ورقة / 221 ...