من درر السلف ....الحلقة رقم 71

الحَمْدُ لله ...درر ذهبية : من شيخ الإسلام ابن تيمية ..قال عليه رَحَمَات الله تعالى :العمل السيء مثل الكذب - مثلا - : يَعقب صاحبهُ في الحال ظلمة في القلب وقسوة ..وضيقاً في : صدره ..ونفاقاً واضطرابا ..ونسيانُ علم كان يعلمه ..وانسداد باب علم كان يطلبه ..ونقصا في يقينه وعقله ..واسوداد وجهه ..وبغضة في قلوب الخلق ..واجتراء على ذنب آخر من جنسه أوغير جنسه وهلم جرا . ..أنظره : جامع المسائل ج 09 ورقة / 107 ...ومن الدرر قال أيضًا :قيل في قوله : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ..إذا كان المصحف الذي كتب فيه طاهراً : لايمسه إلا البدن الطاهر ..فالمعاني التي هي باطن القرآن : لا يمسها إلا القلوب المطهرة ..وأما القلوب المنجسة : لا تمس حقائقه ..وهذا معنى صحيح . ..أنظره : جامع المسائل ج 04 ورقة / 65 ...وقال :المستغيث بالمخلوقات : قد يقضي الشيطان حاجته أو بعضها ..وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث به : فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به ..وقد استغاث بي قوم وذكروا أنه : أتى شخص على صورتي وقضى حوائجهم ؛ فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة بي ؛ وإنما : هو شيطان أضلهم وأغواه . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 350 ...