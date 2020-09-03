من درر السلف ...الحلقة رقم 72

إلياس
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الحمد لله ...
ومن المسائل والدرر ...
ومنها ...
قال الحافظ المؤرخ شيخ الإسلام الإمام الذهبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
سُنة الله في كل من ازدرى العلماء : بقيَ حقيرًا . ..
أنظره / تاريخ الإسلام ج 13 ورقة / 256 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الإمام عليه رَحَمَات الله تعالى /
الْحَمْدُ يَتَضَمَّنُ : الْمَدْحَ وَالثَّنَاءَ عَلَى الْمَحْمُودِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِهِ ..
سَوَاءٌ كَانَ الْإِحْسَانُ إلَى : الْحَامِدِ ..
أَوْ لَمْ : يَكُنْ ..
وَالشُّكْرُ لَا يَكُونُ : إلَّا عَلَى إحْسَانِ الْمَشْكُورِ إلَى الشَّاكِرِ ..
فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ : الْحَمْدُ أَعَمُّ مِنْ الشُّكْرِ ..
لِأَنَّهُ : يَكُونُ عَلَى الْمَحَاسِنِ وَالْإِحْسَانِ ..
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى : يُحْمَدُ عَلَى مَا لَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى ..
وَالْمَثَلِ : الْأَعْلَى ..
وَمَا خَلَقَهُ : فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى . ..
أنظرهُ / مجموعْ الفَتَاوَى ج 11 ورقة / 133 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَإِنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ :
أَنَّ الشُّكْرَ يَكُونُ : بِالِاعْتِقَادِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ ..
وَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ..
فَقِيلَ لَهُ :
أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا تَأَخَّرَ ؟؟؟
قَالَ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا . ..
قَالَ ابْنُ الْمُرَحَّلِ :
أَنَا لَا أَتَكَلَّمُ فِي الدَّلِيلِ وَأُسَلِّمُ ضَعْفَ هَذَا الْقَوْلِ ؛ لَكِنْ أَنَا أَنْقُلُ أَنَّهُ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ ..
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين :
نِسْبَةُ هَذَا إلَى أَهْلِ السُّنَّةِ خَطَأٌ ..
فَإِنَّ الْقَوْلَ إذَا ثَبَتَ ضَعْفُهُ : كَيْفَ يُنْسَبُ إلَى أَهْلِ الْحَقِّ ؟؟؟
ثُمَّ قَدْ صَرَّحَ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمَعْرُوفِينَ بِالسُّنَّةِ أَنَّ الشُّكْرَ : يَكُونُ بِالِاعْتِقَادِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ..
وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ..
قال إبن تيمية /
وَبَابُ سُجُودِ الشُّكْرِ فِي الْفِقْهِ : أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ . ..
أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 11 ورقة / 135 - 136 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ولما كان الإيمان نصفين :
نصف : صبر ..
ونصف : شكر ..
كان حقيقاً على : من نصح نفسه ..
وأحب : نجاتها ..
وآثر : سعادتها أن لا يهمل هذين الأصلين العظيمين ..
ولا يعدل عن هذين : الطريقين القاصدين ..
وأن يجعل سيره إلى الله : بين هذين الطريقين ..
ليجعله الله يوم لقائه : مع خير الفريقين . ..
أنظره / عدة الصابرين ورقة / 13 - 14 ...
ومن المسائل والدرر ...
ومنها ...
قال الحافظ المؤرخ شيخ الإسلام الإمام الذهبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
سُنة الله في كل من ازدرى العلماء : بقيَ حقيرًا . ..
أنظره / تاريخ الإسلام ج 13 ورقة / 256 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الإمام عليه رَحَمَات الله تعالى /
الْحَمْدُ يَتَضَمَّنُ : الْمَدْحَ وَالثَّنَاءَ عَلَى الْمَحْمُودِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِهِ ..
سَوَاءٌ كَانَ الْإِحْسَانُ إلَى : الْحَامِدِ ..
أَوْ لَمْ : يَكُنْ ..
وَالشُّكْرُ لَا يَكُونُ : إلَّا عَلَى إحْسَانِ الْمَشْكُورِ إلَى الشَّاكِرِ ..
فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ : الْحَمْدُ أَعَمُّ مِنْ الشُّكْرِ ..
لِأَنَّهُ : يَكُونُ عَلَى الْمَحَاسِنِ وَالْإِحْسَانِ ..
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى : يُحْمَدُ عَلَى مَا لَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى ..
وَالْمَثَلِ : الْأَعْلَى ..
وَمَا خَلَقَهُ : فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى . ..
أنظرهُ / مجموعْ الفَتَاوَى ج 11 ورقة / 133 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَإِنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ :
أَنَّ الشُّكْرَ يَكُونُ : بِالِاعْتِقَادِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ ..
وَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ..
فَقِيلَ لَهُ :
أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا تَأَخَّرَ ؟؟؟
قَالَ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا . ..
قَالَ ابْنُ الْمُرَحَّلِ :
أَنَا لَا أَتَكَلَّمُ فِي الدَّلِيلِ وَأُسَلِّمُ ضَعْفَ هَذَا الْقَوْلِ ؛ لَكِنْ أَنَا أَنْقُلُ أَنَّهُ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ ..
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين :
نِسْبَةُ هَذَا إلَى أَهْلِ السُّنَّةِ خَطَأٌ ..
فَإِنَّ الْقَوْلَ إذَا ثَبَتَ ضَعْفُهُ : كَيْفَ يُنْسَبُ إلَى أَهْلِ الْحَقِّ ؟؟؟
ثُمَّ قَدْ صَرَّحَ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمَعْرُوفِينَ بِالسُّنَّةِ أَنَّ الشُّكْرَ : يَكُونُ بِالِاعْتِقَادِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ..
وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ..
قال إبن تيمية /
وَبَابُ سُجُودِ الشُّكْرِ فِي الْفِقْهِ : أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ . ..
أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 11 ورقة / 135 - 136 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ولما كان الإيمان نصفين :
نصف : صبر ..
ونصف : شكر ..
كان حقيقاً على : من نصح نفسه ..
وأحب : نجاتها ..
وآثر : سعادتها أن لا يهمل هذين الأصلين العظيمين ..
ولا يعدل عن هذين : الطريقين القاصدين ..
وأن يجعل سيره إلى الله : بين هذين الطريقين ..
ليجعله الله يوم لقائه : مع خير الفريقين . ..
أنظره / عدة الصابرين ورقة / 13 - 14 ...