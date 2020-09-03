من درر السلف ...الحلقة رقم 72

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ المؤرخ شيخ الإسلام الإمام الذهبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
سُنة الله في كل من ازدرى العلماء : بقيَ حقيرًا . ..
🥀 أنظره / تاريخ الإسلام ج 13 ورقة / 256 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الإمام عليه رَحَمَات الله تعالى /
الْحَمْدُ يَتَضَمَّنُ : الْمَدْحَ وَالثَّنَاءَ عَلَى الْمَحْمُودِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِهِ ..
سَوَاءٌ كَانَ الْإِحْسَانُ إلَى : الْحَامِدِ ..
أَوْ لَمْ : يَكُنْ ..
وَالشُّكْرُ لَا يَكُونُ : إلَّا عَلَى إحْسَانِ الْمَشْكُورِ إلَى الشَّاكِرِ ..
فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ : الْحَمْدُ أَعَمُّ مِنْ الشُّكْرِ ..
لِأَنَّهُ : يَكُونُ عَلَى الْمَحَاسِنِ وَالْإِحْسَانِ ..
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى : يُحْمَدُ عَلَى مَا لَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى ..
وَالْمَثَلِ : الْأَعْلَى ..
وَمَا خَلَقَهُ : فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى . ..
🥀 أنظرهُ / مجموعْ الفَتَاوَى ج 11 ورقة / 133 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَإِنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ :
أَنَّ الشُّكْرَ يَكُونُ : بِالِاعْتِقَادِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ ..
وَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ..
فَقِيلَ لَهُ :
أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا تَأَخَّرَ ؟؟؟
قَالَ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا . ..
قَالَ ابْنُ الْمُرَحَّلِ :
أَنَا لَا أَتَكَلَّمُ فِي الدَّلِيلِ وَأُسَلِّمُ ضَعْفَ هَذَا الْقَوْلِ ؛ لَكِنْ أَنَا أَنْقُلُ أَنَّهُ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ ..
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين :
نِسْبَةُ هَذَا إلَى أَهْلِ السُّنَّةِ خَطَأٌ ..
فَإِنَّ الْقَوْلَ إذَا ثَبَتَ ضَعْفُهُ : كَيْفَ يُنْسَبُ إلَى أَهْلِ الْحَقِّ ؟؟؟
ثُمَّ قَدْ صَرَّحَ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمَعْرُوفِينَ بِالسُّنَّةِ أَنَّ الشُّكْرَ : يَكُونُ بِالِاعْتِقَادِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ..
وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ..
قال إبن تيمية /
وَبَابُ سُجُودِ الشُّكْرِ فِي الْفِقْهِ : أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ . ..
🥀 أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 11 ورقة / 135 - 136 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ولما كان الإيمان نصفين :
نصف : صبر ..
ونصف : شكر ..
كان حقيقاً على : من نصح نفسه ..
وأحب : نجاتها ..
وآثر : سعادتها أن لا يهمل هذين الأصلين العظيمين ..
ولا يعدل عن هذين : الطريقين القاصدين ..
وأن يجعل سيره إلى الله : بين هذين الطريقين ..
ليجعله الله يوم لقائه : مع خير الفريقين . ..
🥀 أنظره / عدة الصابرين ورقة / 13 - 14 ... 🌾🌾🌾
 
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