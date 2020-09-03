من درر السلف ...الحلقة رقم 72

الحمد لله ...ومن المسائل والدرر ...ومنها ...قال الحافظ المؤرخ شيخ الإسلام الإمام الذهبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /سُنة الله في كل من ازدرى العلماء : بقيَ حقيرًا . ..أنظره / تاريخ الإسلام ج 13 ورقة / 256 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الإمام عليه رَحَمَات الله تعالى /الْحَمْدُ يَتَضَمَّنُ : الْمَدْحَ وَالثَّنَاءَ عَلَى الْمَحْمُودِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِهِ ..سَوَاءٌ كَانَ الْإِحْسَانُ إلَى : الْحَامِدِ ..أَوْ لَمْ : يَكُنْ ..وَالشُّكْرُ لَا يَكُونُ : إلَّا عَلَى إحْسَانِ الْمَشْكُورِ إلَى الشَّاكِرِ ..فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ : الْحَمْدُ أَعَمُّ مِنْ الشُّكْرِ ..لِأَنَّهُ : يَكُونُ عَلَى الْمَحَاسِنِ وَالْإِحْسَانِ ..فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى : يُحْمَدُ عَلَى مَا لَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى ..وَالْمَثَلِ : الْأَعْلَى ..وَمَا خَلَقَهُ : فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى . ..أنظرهُ / مجموعْ الفَتَاوَى ج 11 ورقة / 133 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فَإِنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ :أَنَّ الشُّكْرَ يَكُونُ : بِالِاعْتِقَادِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ..قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ ..وَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ..فَقِيلَ لَهُ :أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا تَأَخَّرَ ؟؟؟قَالَ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا . ..قَالَ ابْنُ الْمُرَحَّلِ :أَنَا لَا أَتَكَلَّمُ فِي الدَّلِيلِ وَأُسَلِّمُ ضَعْفَ هَذَا الْقَوْلِ ؛ لَكِنْ أَنَا أَنْقُلُ أَنَّهُ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ ..قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين :نِسْبَةُ هَذَا إلَى أَهْلِ السُّنَّةِ خَطَأٌ ..فَإِنَّ الْقَوْلَ إذَا ثَبَتَ ضَعْفُهُ : كَيْفَ يُنْسَبُ إلَى أَهْلِ الْحَقِّ ؟؟؟ثُمَّ قَدْ صَرَّحَ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمَعْرُوفِينَ بِالسُّنَّةِ أَنَّ الشُّكْرَ : يَكُونُ بِالِاعْتِقَادِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ..وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ..قال إبن تيمية /وَبَابُ سُجُودِ الشُّكْرِ فِي الْفِقْهِ : أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ . ..أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 11 ورقة / 135 - 136 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ولما كان الإيمان نصفين :نصف : صبر ..ونصف : شكر ..كان حقيقاً على : من نصح نفسه ..وأحب : نجاتها ..وآثر : سعادتها أن لا يهمل هذين الأصلين العظيمين ..ولا يعدل عن هذين : الطريقين القاصدين ..وأن يجعل سيره إلى الله : بين هذين الطريقين ..ليجعله الله يوم لقائه : مع خير الفريقين . ..أنظره / عدة الصابرين ورقة / 13 - 14 ...