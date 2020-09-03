من درر السلف....الحلقة رقم 73

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
من درر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
كل مَن حدثته نفسه بذنب فكرهه ؛ ونفاه عن نفسه ؛ وتركه لله : ازداد صلاحًا وبِرًا وتقوى . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 768 ...
وقال أيضًا :
قال ابن مسعود :
لَأن أحلف بالله كاذبًا : أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره صادقًا . ..
لأن الحلف بغير الله : شرك ..
والحلف بالله : توحيد ..
وتوحيد معه كذب : خير من شركٍ معه صدق . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 81 ...
وقال أيضًا في قوله تعالى :
{ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى } ..
قال ابن عباس :
تكفَّل الله لمن قرأ القرآن ؛ وعمل بما فيه : ألا يَضِلَّ في الدنيا ..
ولا يَشقَى : في الآخرة . ..
أنظره : جامع المسائل ج 03 ورقة / 86 ...
وقال أيضًا في ذهبية له أيضًا :
ينبغي للإنسان أن تكون له ساعات : يناجي فيها ربه ..
ويخلو فيها : بنفسه ويحاسبها ..
ويكون فعله ذلك : أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم ..
ولهذا كانت خلوة الإنسان في الليل بربه : أفضل من اجتماعه بالناس . ..
أنظره : شرح العمدة ج 03 ورقة / 650 ...
من درر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
كل مَن حدثته نفسه بذنب فكرهه ؛ ونفاه عن نفسه ؛ وتركه لله : ازداد صلاحًا وبِرًا وتقوى . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 768 ...
وقال أيضًا :
قال ابن مسعود :
لَأن أحلف بالله كاذبًا : أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره صادقًا . ..
لأن الحلف بغير الله : شرك ..
والحلف بالله : توحيد ..
وتوحيد معه كذب : خير من شركٍ معه صدق . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 81 ...
وقال أيضًا في قوله تعالى :
{ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى } ..
قال ابن عباس :
تكفَّل الله لمن قرأ القرآن ؛ وعمل بما فيه : ألا يَضِلَّ في الدنيا ..
ولا يَشقَى : في الآخرة . ..
أنظره : جامع المسائل ج 03 ورقة / 86 ...
وقال أيضًا في ذهبية له أيضًا :
ينبغي للإنسان أن تكون له ساعات : يناجي فيها ربه ..
ويخلو فيها : بنفسه ويحاسبها ..
ويكون فعله ذلك : أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم ..
ولهذا كانت خلوة الإنسان في الليل بربه : أفضل من اجتماعه بالناس . ..
أنظره : شرح العمدة ج 03 ورقة / 650 ...