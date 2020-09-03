من درر السلف....الحلقة رقم 73

الحمد لله ...من درر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى قال :كل مَن حدثته نفسه بذنب فكرهه ؛ ونفاه عن نفسه ؛ وتركه لله : ازداد صلاحًا وبِرًا وتقوى . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 768 ...وقال أيضًا :قال ابن مسعود :لَأن أحلف بالله كاذبًا : أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره صادقًا . ..لأن الحلف بغير الله : شرك ..والحلف بالله : توحيد ..وتوحيد معه كذب : خير من شركٍ معه صدق . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 81 ...وقال أيضًا في قوله تعالى :{ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى } ..قال ابن عباس :تكفَّل الله لمن قرأ القرآن ؛ وعمل بما فيه : ألا يَضِلَّ في الدنيا ..ولا يَشقَى : في الآخرة . ..أنظره : جامع المسائل ج 03 ورقة / 86 ...وقال أيضًا في ذهبية له أيضًا :ينبغي للإنسان أن تكون له ساعات : يناجي فيها ربه ..ويخلو فيها : بنفسه ويحاسبها ..ويكون فعله ذلك : أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم ..ولهذا كانت خلوة الإنسان في الليل بربه : أفضل من اجتماعه بالناس . ..أنظره : شرح العمدة ج 03 ورقة / 650 ...