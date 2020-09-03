من درر السلف ....الحلقة رقم 74

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
نص أحمد على أن المرأة تؤم الرجال عند الحاجة : كقيام رمضان إذا كانت تقرأ وهم لا يقرؤون ..
وتقف خلفهم ؛ لأن المرأة لا تقف في صف الرجال ؛ ولا تكون أمامهم . ..
أنظره : جامع المسائل ج 07 ورقة / 92 ...
ومن الفوائد :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر : أطباء الأديان ؛ الذين تشفى بهم القلوب : المريضة ..
وتهتدي بهم القلوب : الضالة ..
وترشد بهم القلوب : الغاوية ..
وتستقيم بهم القلوب : الزائغة ..
وهم : أعلام الهدى ومصابيح الدجى . ..
أنظره : جامع المسائل ج 05 ورقة / 237 ...
ومن الفوائد أيضًا :
قال شيخ الإسلام عليه رَحَمَات الله تعالى :
إذا تركت المرأة الصلاة ؛ وهجرها زوجها ؛ وامتنع من وطئها حتى تصلي : كان محسنًا في الهجر والامتناع ..
ولا نفقة لها : هذه المدة ..
وإن كانت النفس تعاف وطء المرأة : الجنب ..
فالتي لا تصلي : شر منها ..
وترك الصلاة : شر من فعل أكثر المحرمات . ..
أنظره : جامع المسائل ج 04 ورقة / 117 ...
ومن الفوائد :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
نص أحمد على أن المرأة تؤم الرجال عند الحاجة : كقيام رمضان إذا كانت تقرأ وهم لا يقرؤون ..
وتقف خلفهم ؛ لأن المرأة لا تقف في صف الرجال ؛ ولا تكون أمامهم . ..
أنظره : جامع المسائل ج 07 ورقة / 92 ...
ومن الفوائد :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر : أطباء الأديان ؛ الذين تشفى بهم القلوب : المريضة ..
وتهتدي بهم القلوب : الضالة ..
وترشد بهم القلوب : الغاوية ..
وتستقيم بهم القلوب : الزائغة ..
وهم : أعلام الهدى ومصابيح الدجى . ..
أنظره : جامع المسائل ج 05 ورقة / 237 ...
ومن الفوائد أيضًا :
قال شيخ الإسلام عليه رَحَمَات الله تعالى :
إذا تركت المرأة الصلاة ؛ وهجرها زوجها ؛ وامتنع من وطئها حتى تصلي : كان محسنًا في الهجر والامتناع ..
ولا نفقة لها : هذه المدة ..
وإن كانت النفس تعاف وطء المرأة : الجنب ..
فالتي لا تصلي : شر منها ..
وترك الصلاة : شر من فعل أكثر المحرمات . ..
أنظره : جامع المسائل ج 04 ورقة / 117 ...