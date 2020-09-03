من درر السلف ....الحلقة رقم 74

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد :قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :نص أحمد على أن المرأة تؤم الرجال عند الحاجة : كقيام رمضان إذا كانت تقرأ وهم لا يقرؤون ..وتقف خلفهم ؛ لأن المرأة لا تقف في صف الرجال ؛ ولا تكون أمامهم . ..أنظره : جامع المسائل ج 07 ورقة / 92 ...ومن الفوائد :قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر : أطباء الأديان ؛ الذين تشفى بهم القلوب : المريضة ..وتهتدي بهم القلوب : الضالة ..وترشد بهم القلوب : الغاوية ..وتستقيم بهم القلوب : الزائغة ..وهم : أعلام الهدى ومصابيح الدجى . ..أنظره : جامع المسائل ج 05 ورقة / 237 ...ومن الفوائد أيضًا :قال شيخ الإسلام عليه رَحَمَات الله تعالى :إذا تركت المرأة الصلاة ؛ وهجرها زوجها ؛ وامتنع من وطئها حتى تصلي : كان محسنًا في الهجر والامتناع ..ولا نفقة لها : هذه المدة ..وإن كانت النفس تعاف وطء المرأة : الجنب ..فالتي لا تصلي : شر منها ..وترك الصلاة : شر من فعل أكثر المحرمات . ..أنظره : جامع المسائل ج 04 ورقة / 117 ...