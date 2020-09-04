من درر السلف ....الحلقة رقم75

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ الذهبي عليه رَحَمَات الله تعالى /
وَمِنْ بَعْضِ فُنُونِ هَذَا الإِمَامِ ( أي : الشافعيّ عليه رَحَمَات الله ) :الطِّبُّ ..
كَانَ : يَدْرِيهِ ..
نَقَلَ ذَلِكَ : غَيْرُ وَاحِدٍ ..
فَعَنْهُ قَالَ :
عَجَباً لِمَنْ يَدْخُلُ الحَمَّامَ ثُمَّ لاَ يَأْكُلُ مِنْ سَاعَتِهِ : كَيْفَ يَعِيْشُ ..
وَعَجَباً لِمَنْ يَحْتَجِمُ ثُمَّ يَأْكلُ مِنْ سَاعَتِهِ : كَيْفَ يَعِيْشُ . ..
🥀 أنظره / مناقب البيهقي ج 02 ورقة / 119 و حلية الأولياء ج 09 ورقة / 142 ...
وأنظره بتمامه / السير ج 10 ورقة / 56 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ونقل الحافظ الذهبي عن الإمام الشافعيّ عليهم رَحَمَات الله تعالى قال /
عَجَباً لِمَنْ تَعَشَّى البَيْضَ المَسْلُوْقَ فَنَامَ : كَيْفَ لاَ يَمُوْتُ . ..
🥀 أنظره / مناقب البيهقي ج 02 ورقة / 118 و حلية الأولياء ج 09 ورقة / 143 ...
وأنظره بتمامهأيضاً / السير ج 10 ورقة / 56 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وذكر الذهبي الحافظ أيضاً في السير ناقلاً عن أبي إدريس الشافعيّ قال /
قَالَ صَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ جَزَرَةُ :
سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ ..
سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ :
لاَ أَعْلَمُ عِلْماً بَعْدَ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ : أَنْبَلَ مِنَ الطِّبِّ ..
إِلاَّ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ : قَدْ غَلَبُوْنَا عَلَيْهِ . ..
قَالَ حَرْمَلَةُ :
كَانَ الشَّافِعِيُّ يَتَلَهَّفُ عَلَى مَا ضَيَّعَ المُسْلِمُوْنَ مِنَ الطِّبِّ وَيَقُوْلُ :
ضَيَّعُوا ثُلُثَ العِلْمِ ..
وَوَكَلُوهُ إِلَى : اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى . ..
🥀 أنظره / مناقب البيهقي ج 02 ورقة / 116 و توالي التأسيس ورقة / 66 ...
وانظره بتمامه / سير أعلام النبلاء ج 10 ورقة / 57 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ونقل الذهبي أيضاً في السير عنه قال /
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ عِصْمَةَ الجَوْزَجَانِيُّ :
سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ ..
سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ :
ثَلاَثَةُ أَشْيَاءٍ دَوَاءُ مَنْ لاَ دَوَاءَ لَهُ وَأَعْيَتِ الأَطِبَّاءَ مُدَاوَاتُهُ :
العِنَبُ ..
وَلَبَنُ اللِّقَاحِ ..
وَقَصَبُ السُّكَّرِ ..
لَوْلاَ قَصَبُ السُّكَّرِ : مَا أَقَمْتُ بِبَلَدِكُمْ . ..
🥀 أنظرها / مناقب البيهقي ج 02 ورقة 122 ...
وانظر / السير للذهبي ج 10 ورقة / 56 ... 🌾🌾🌾
 
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