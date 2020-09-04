من درر السلف ....الحلقة رقم75

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل والدرر ...
ومنها ...
قال الحافظ الذهبي عليه رَحَمَات الله تعالى /
وَمِنْ بَعْضِ فُنُونِ هَذَا الإِمَامِ ( أي : الشافعيّ عليه رَحَمَات الله ) :الطِّبُّ ..
كَانَ : يَدْرِيهِ ..
نَقَلَ ذَلِكَ : غَيْرُ وَاحِدٍ ..
فَعَنْهُ قَالَ :
عَجَباً لِمَنْ يَدْخُلُ الحَمَّامَ ثُمَّ لاَ يَأْكُلُ مِنْ سَاعَتِهِ : كَيْفَ يَعِيْشُ ..
وَعَجَباً لِمَنْ يَحْتَجِمُ ثُمَّ يَأْكلُ مِنْ سَاعَتِهِ : كَيْفَ يَعِيْشُ . ..
أنظره / مناقب البيهقي ج 02 ورقة / 119 و حلية الأولياء ج 09 ورقة / 142 ...
وأنظره بتمامه / السير ج 10 ورقة / 56 ...
ومنها ...
ونقل الحافظ الذهبي عن الإمام الشافعيّ عليهم رَحَمَات الله تعالى قال /
عَجَباً لِمَنْ تَعَشَّى البَيْضَ المَسْلُوْقَ فَنَامَ : كَيْفَ لاَ يَمُوْتُ . ..
أنظره / مناقب البيهقي ج 02 ورقة / 118 و حلية الأولياء ج 09 ورقة / 143 ...
وأنظره بتمامهأيضاً / السير ج 10 ورقة / 56 ...
ومنها ...
وذكر الذهبي الحافظ أيضاً في السير ناقلاً عن أبي إدريس الشافعيّ قال /
قَالَ صَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ جَزَرَةُ :
سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ ..
سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ :
لاَ أَعْلَمُ عِلْماً بَعْدَ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ : أَنْبَلَ مِنَ الطِّبِّ ..
إِلاَّ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ : قَدْ غَلَبُوْنَا عَلَيْهِ . ..
قَالَ حَرْمَلَةُ :
كَانَ الشَّافِعِيُّ يَتَلَهَّفُ عَلَى مَا ضَيَّعَ المُسْلِمُوْنَ مِنَ الطِّبِّ وَيَقُوْلُ :
ضَيَّعُوا ثُلُثَ العِلْمِ ..
وَوَكَلُوهُ إِلَى : اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى . ..
أنظره / مناقب البيهقي ج 02 ورقة / 116 و توالي التأسيس ورقة / 66 ...
وانظره بتمامه / سير أعلام النبلاء ج 10 ورقة / 57 ...
ومنها ...
ونقل الذهبي أيضاً في السير عنه قال /
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ عِصْمَةَ الجَوْزَجَانِيُّ :
سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ ..
سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ :
ثَلاَثَةُ أَشْيَاءٍ دَوَاءُ مَنْ لاَ دَوَاءَ لَهُ وَأَعْيَتِ الأَطِبَّاءَ مُدَاوَاتُهُ :
العِنَبُ ..
وَلَبَنُ اللِّقَاحِ ..
وَقَصَبُ السُّكَّرِ ..
لَوْلاَ قَصَبُ السُّكَّرِ : مَا أَقَمْتُ بِبَلَدِكُمْ . ..
أنظرها / مناقب البيهقي ج 02 ورقة 122 ...
وانظر / السير للذهبي ج 10 ورقة / 56 ...
ومن المسائل والدرر ...
ومنها ...
قال الحافظ الذهبي عليه رَحَمَات الله تعالى /
وَمِنْ بَعْضِ فُنُونِ هَذَا الإِمَامِ ( أي : الشافعيّ عليه رَحَمَات الله ) :الطِّبُّ ..
كَانَ : يَدْرِيهِ ..
نَقَلَ ذَلِكَ : غَيْرُ وَاحِدٍ ..
فَعَنْهُ قَالَ :
عَجَباً لِمَنْ يَدْخُلُ الحَمَّامَ ثُمَّ لاَ يَأْكُلُ مِنْ سَاعَتِهِ : كَيْفَ يَعِيْشُ ..
وَعَجَباً لِمَنْ يَحْتَجِمُ ثُمَّ يَأْكلُ مِنْ سَاعَتِهِ : كَيْفَ يَعِيْشُ . ..
أنظره / مناقب البيهقي ج 02 ورقة / 119 و حلية الأولياء ج 09 ورقة / 142 ...
وأنظره بتمامه / السير ج 10 ورقة / 56 ...
ومنها ...
ونقل الحافظ الذهبي عن الإمام الشافعيّ عليهم رَحَمَات الله تعالى قال /
عَجَباً لِمَنْ تَعَشَّى البَيْضَ المَسْلُوْقَ فَنَامَ : كَيْفَ لاَ يَمُوْتُ . ..
أنظره / مناقب البيهقي ج 02 ورقة / 118 و حلية الأولياء ج 09 ورقة / 143 ...
وأنظره بتمامهأيضاً / السير ج 10 ورقة / 56 ...
ومنها ...
وذكر الذهبي الحافظ أيضاً في السير ناقلاً عن أبي إدريس الشافعيّ قال /
قَالَ صَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ جَزَرَةُ :
سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ ..
سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ :
لاَ أَعْلَمُ عِلْماً بَعْدَ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ : أَنْبَلَ مِنَ الطِّبِّ ..
إِلاَّ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ : قَدْ غَلَبُوْنَا عَلَيْهِ . ..
قَالَ حَرْمَلَةُ :
كَانَ الشَّافِعِيُّ يَتَلَهَّفُ عَلَى مَا ضَيَّعَ المُسْلِمُوْنَ مِنَ الطِّبِّ وَيَقُوْلُ :
ضَيَّعُوا ثُلُثَ العِلْمِ ..
وَوَكَلُوهُ إِلَى : اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى . ..
أنظره / مناقب البيهقي ج 02 ورقة / 116 و توالي التأسيس ورقة / 66 ...
وانظره بتمامه / سير أعلام النبلاء ج 10 ورقة / 57 ...
ومنها ...
ونقل الذهبي أيضاً في السير عنه قال /
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ عِصْمَةَ الجَوْزَجَانِيُّ :
سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ ..
سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ :
ثَلاَثَةُ أَشْيَاءٍ دَوَاءُ مَنْ لاَ دَوَاءَ لَهُ وَأَعْيَتِ الأَطِبَّاءَ مُدَاوَاتُهُ :
العِنَبُ ..
وَلَبَنُ اللِّقَاحِ ..
وَقَصَبُ السُّكَّرِ ..
لَوْلاَ قَصَبُ السُّكَّرِ : مَا أَقَمْتُ بِبَلَدِكُمْ . ..
أنظرها / مناقب البيهقي ج 02 ورقة 122 ...
وانظر / السير للذهبي ج 10 ورقة / 56 ...
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