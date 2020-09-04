من درر السلف ....الحلقة رقم75

الحمد لله ...ومن المسائل والدرر ...ومنها ...قال الحافظ الذهبي عليه رَحَمَات الله تعالى /وَمِنْ بَعْضِ فُنُونِ هَذَا الإِمَامِ ( أي : الشافعيّ عليه رَحَمَات الله ) :الطِّبُّ ..كَانَ : يَدْرِيهِ ..نَقَلَ ذَلِكَ : غَيْرُ وَاحِدٍ ..فَعَنْهُ قَالَ :عَجَباً لِمَنْ يَدْخُلُ الحَمَّامَ ثُمَّ لاَ يَأْكُلُ مِنْ سَاعَتِهِ : كَيْفَ يَعِيْشُ ..وَعَجَباً لِمَنْ يَحْتَجِمُ ثُمَّ يَأْكلُ مِنْ سَاعَتِهِ : كَيْفَ يَعِيْشُ . ..أنظره / مناقب البيهقي ج 02 ورقة / 119 و حلية الأولياء ج 09 ورقة / 142 ...وأنظره بتمامه / السير ج 10 ورقة / 56 ...ومنها ...ونقل الحافظ الذهبي عن الإمام الشافعيّ عليهم رَحَمَات الله تعالى قال /عَجَباً لِمَنْ تَعَشَّى البَيْضَ المَسْلُوْقَ فَنَامَ : كَيْفَ لاَ يَمُوْتُ . ..أنظره / مناقب البيهقي ج 02 ورقة / 118 و حلية الأولياء ج 09 ورقة / 143 ...وأنظره بتمامهأيضاً / السير ج 10 ورقة / 56 ...ومنها ...وذكر الذهبي الحافظ أيضاً في السير ناقلاً عن أبي إدريس الشافعيّ قال /قَالَ صَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ جَزَرَةُ :سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ ..سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ :لاَ أَعْلَمُ عِلْماً بَعْدَ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ : أَنْبَلَ مِنَ الطِّبِّ ..إِلاَّ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ : قَدْ غَلَبُوْنَا عَلَيْهِ . ..قَالَ حَرْمَلَةُ :كَانَ الشَّافِعِيُّ يَتَلَهَّفُ عَلَى مَا ضَيَّعَ المُسْلِمُوْنَ مِنَ الطِّبِّ وَيَقُوْلُ :ضَيَّعُوا ثُلُثَ العِلْمِ ..وَوَكَلُوهُ إِلَى : اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى . ..أنظره / مناقب البيهقي ج 02 ورقة / 116 و توالي التأسيس ورقة / 66 ...وانظره بتمامه / سير أعلام النبلاء ج 10 ورقة / 57 ...ومنها ...ونقل الذهبي أيضاً في السير عنه قال /قَالَ مُحَمَّدُ بنُ عِصْمَةَ الجَوْزَجَانِيُّ :سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ ..سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ :ثَلاَثَةُ أَشْيَاءٍ دَوَاءُ مَنْ لاَ دَوَاءَ لَهُ وَأَعْيَتِ الأَطِبَّاءَ مُدَاوَاتُهُ :العِنَبُ ..وَلَبَنُ اللِّقَاحِ ..وَقَصَبُ السُّكَّرِ ..لَوْلاَ قَصَبُ السُّكَّرِ : مَا أَقَمْتُ بِبَلَدِكُمْ . ..أنظرها / مناقب البيهقي ج 02 ورقة 122 ...وانظر / السير للذهبي ج 10 ورقة / 56 ...