من درر السلف ....الحلقة رقم 76

الحَمْدُ لله ...{ من أضرار البدع } ..قال العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :وإنَّني أقول لهؤلاء الذين ابتُلُوا بالبدع الذين قد تكون مقاصدُهم حسنةً ؛ ويريدون الخيرَ : إذا أردتم الخيرَ فلا ـ واللهِ ـ نعلم طريقًا خيرًا من طريق السلف رضي الله عنهم ..أيُّها الإخوة : عَضُّوا على سنَّة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم بالنواجذ ..واسلكوا : طريقَ السلف الصالح ..وكونوا على ما كانوا : عليه ..وانظروا هل يضيركم ذلك شيئًا ؟؟؟وإنِّي أقول ـ وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علمٌ ـ أقول : إنك لَتجد الكثيرَ مِن هؤلاء الحريصين على البدع ؛ يكون فاترًا في تنفيذ أمورٍ ثبتت شرعيَّتُها وثبتت سنِّيَّتُها ..فإذا فرغوا من هذه البدع : قابلوا السننَ الثابتة بالفتور ..وهذا كلُّه من نتيجة : أضرار البدع على القلوب ..فالبدع أضرارها على القلوب : عظيمةٌ ..وأخطارها على الدين : جسيمةٌ ..فما ابتدع قومٌ في دين الله بدعةً :،إلَّا أضاعوا من السنَّة مثلها أو أشدَّ ..كما ذكر ذلك بعضُ أهل العلم من السلف ..لكنَّ الإنسان إذا شعر أنه تابعٌ لا مشرِّعٌ : حصل له بذلك كمال :الخشية ..والخضوع ..والذلِّ ..والعبادة لربِّ العالمين ..وكمالُ الاتِّباع لإمام المتَّقين وسيِّد المرسلين ورسول ربِّ العالمين محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم . ..أنظره : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ج 05 ورقة / 255 ...