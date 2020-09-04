من درر السلف ....الحلقة رقم 76

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
{ من أضرار البدع } ..
قال العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
وإنَّني أقول لهؤلاء الذين ابتُلُوا بالبدع الذين قد تكون مقاصدُهم حسنةً ؛ ويريدون الخيرَ : إذا أردتم الخيرَ فلا ـ واللهِ ـ نعلم طريقًا خيرًا من طريق السلف رضي الله عنهم ..
أيُّها الإخوة : عَضُّوا على سنَّة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم بالنواجذ ..
واسلكوا : طريقَ السلف الصالح ..
وكونوا على ما كانوا : عليه ..
وانظروا هل يضيركم ذلك شيئًا ؟؟؟
وإنِّي أقول ـ وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علمٌ ـ أقول : إنك لَتجد الكثيرَ مِن هؤلاء الحريصين على البدع ؛ يكون فاترًا في تنفيذ أمورٍ ثبتت شرعيَّتُها وثبتت سنِّيَّتُها ..
فإذا فرغوا من هذه البدع : قابلوا السننَ الثابتة بالفتور ..
وهذا كلُّه من نتيجة : أضرار البدع على القلوب ..
فالبدع أضرارها على القلوب : عظيمةٌ ..
وأخطارها على الدين : جسيمةٌ ..
فما ابتدع قومٌ في دين الله بدعةً :،إلَّا أضاعوا من السنَّة مثلها أو أشدَّ ..
كما ذكر ذلك بعضُ أهل العلم من السلف ..
لكنَّ الإنسان إذا شعر أنه تابعٌ لا مشرِّعٌ : حصل له بذلك كمال :
الخشية ..
والخضوع ..
والذلِّ ..
والعبادة لربِّ العالمين ..
وكمالُ الاتِّباع لإمام المتَّقين وسيِّد المرسلين ورسول ربِّ العالمين محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم . ..
أنظره : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ج 05 ورقة / 255 ...
{ من أضرار البدع } ..
قال العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
وإنَّني أقول لهؤلاء الذين ابتُلُوا بالبدع الذين قد تكون مقاصدُهم حسنةً ؛ ويريدون الخيرَ : إذا أردتم الخيرَ فلا ـ واللهِ ـ نعلم طريقًا خيرًا من طريق السلف رضي الله عنهم ..
أيُّها الإخوة : عَضُّوا على سنَّة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم بالنواجذ ..
واسلكوا : طريقَ السلف الصالح ..
وكونوا على ما كانوا : عليه ..
وانظروا هل يضيركم ذلك شيئًا ؟؟؟
وإنِّي أقول ـ وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علمٌ ـ أقول : إنك لَتجد الكثيرَ مِن هؤلاء الحريصين على البدع ؛ يكون فاترًا في تنفيذ أمورٍ ثبتت شرعيَّتُها وثبتت سنِّيَّتُها ..
فإذا فرغوا من هذه البدع : قابلوا السننَ الثابتة بالفتور ..
وهذا كلُّه من نتيجة : أضرار البدع على القلوب ..
فالبدع أضرارها على القلوب : عظيمةٌ ..
وأخطارها على الدين : جسيمةٌ ..
فما ابتدع قومٌ في دين الله بدعةً :،إلَّا أضاعوا من السنَّة مثلها أو أشدَّ ..
كما ذكر ذلك بعضُ أهل العلم من السلف ..
لكنَّ الإنسان إذا شعر أنه تابعٌ لا مشرِّعٌ : حصل له بذلك كمال :
الخشية ..
والخضوع ..
والذلِّ ..
والعبادة لربِّ العالمين ..
وكمالُ الاتِّباع لإمام المتَّقين وسيِّد المرسلين ورسول ربِّ العالمين محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم . ..
أنظره : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ج 05 ورقة / 255 ...