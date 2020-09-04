معايير مقاول متخصص بالواجهات والأرضيات

إمكانية تقديم عرض تقني ومالي

انتقال مهندس معماري محترف لرفع المقاييس والأبعاد في رسم بياني مرتبط بمعاينة المكان.

حصر احتياجات العميل وتحديد العوائق لأخذها بعين الاعتبار.

تسليم الحلول التقنية والجمالية طبقا لمواصفات حسن الانجاز مجسدة في مخططات بيانية.

تقديم مقترح أسعار الأشغال ومدة الانجاز على شكل بطاقة تقنية.

عرض لوحة نمطية تظهر فيها مواد التشطيب المقترحة.

صورة ثلاثية الأبعاد تصف مآل المشروع بشكل ملموس وواضح.

الوثيقة التعاقدية تحتوي على جدول زمني من بداية الأشغال إلى غاية الاستلام.



أساسيات تنصيب وتسيير الورشة

قبل البداية في تغطية الأرضيات والواجهات يجب التأكد إن كان يجب توصيل بعض الشبكات المتوقع تمريرها عبرها عبر مخططات الأشغال الثانوية إن وجدت.

في حالة غياب مخططات مختلف الشبكات الواجب تمريرها على مستوى الجدران والارضيات، مع إسناد أشغالها إلى المقاول المكلف بتغطية الواجهات والأرضيات، يمكن أن يتكفل هذا الأخير بإعداد دراسة الأشغال الثانوية المعني بها هذا المشروع مرفقة بمذكرة حسابية مصادق عليها من طرف المصالح المعنية.

تصميم مخططات الورشة بمقاييس مناسبة للإنجاز.

قبل بداية الأشغال يجب التأكد من المقاييس الحقيقية للبناء ومدى مطابقتها لمخططات الورشة.

تفقد زوايا المساحات التي ستستقبل مواد التغطية إلى أي حد هي قائمة أو حادة أو منفرجة، لتحديد طريقة التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة.

تصميم مخططات المعمل بالمقياس المناسب.

التزويد الورشة بالمواد والوسائل المادية والبشرية الضرورية وفق مقترح البرنامج الزمني المتوقع.

تكليف رئيس ورشة مؤهل تقنيا لتوزيع المهام على العمال والحرفيين، والقيام بمراقبة الأشغال، والتنسيق مع صاحب المشروع أو مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة إن وجد.

توفير وسائل الحماية الفردية واجبار كل العمال الالتزام بها.

بداية الأشغال وعرض تحديث للبرنامج الزمني المذكور أعلاه بصفة دورية إلى غاية انتهاء المشروع وتسليمه.



خصائص مميزة

أن يكون له سجل تجاري خاضع لقوانين الجمهورية تجعله يلتزم بواجباته مع العميل بمقابل الحفاظ على حقوقه

يجب أن يكون لديه مقر اجتماعي معروف إضافة إلى سهولة الاتصال به في أوقات العمل عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة

امتلاك مقر إلكتروني يعتبر أفضلية تميزه عن بعض المنافسين، تدل على مدى استثمار المقاول في مجاله بحيث يكون ضامن لاستمراريته في حال الحاجة إلى خدمات ما بعد البيع، ومن جهة أخرى دليل على حرص المقاول على إرضاء العميل بحيث يعتمد على التعليقات الإيجابية المدونة في موقعه الالكتروني من طرف عملائه السابقين كي يستهدف ويستقطب بها العملاء المحتملين.

توفير خدمات ما بعد البيع سواء المجانية التي تغطي مدة ضمان حسن الإنجاز، أو المدفوعة في الحالات الأخرى المتبقية خارج هذا الإطار.

بادئا ذي بدأ أول خطوة يجب القيام بها لإنجاح أي انجاز لمشروع مرتبط بالعمارة هو اختيار أفضل مقاول وخاصة مشاريع الأرضيات والواجهات التي تتطلب كميات كبيرة من مواد التشطيب عالية الجودة، بحيث يظهر من خلالها جودة وفخامة البناء وباعتبارها أيضا آخر فرصة لتعديل وتصحيح الأخطاء الإنشائية خصوصا إذا كانت معقدة. ومنه يفضل أن يكون المقاول نفسه أو عبر مستخدم مؤهلا تقنيا يستطيع تحمل الجانب الدراسي بحيث يأخذ على عاتقه التصميم أو مناقشته إن وجد مسبقا، وكي يتم ذلك يفترض أن تكون تراكمت لديه خبرة في الجانب النظري والعملي على حد سواء حتى يتمكن من توفير أفضل الخدمات والمواصفات المتداولة في السوق التي سنسرد جانبا أساسيا منها.