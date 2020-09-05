صيانة وإعادة تهيئة المباني العتيقة

وفاق روسيكاد
:: عضو منتسِب ::
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- 5 جويلية 2020
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لا يزال الانسان تتولد لديه الحاجة إلى تغيير المحيط الذي يعيش فيه سواء كان بيتا، أو تجهيزا لغرض استثماري، وبالرغم من أنه اختار كل مواصفات المبنى أول مرة، سواء من حيث الجانب الداخلي الوظيفي أو الخارجي الجمالي، إلا انه لا يستطيع مقاومة رغبته في تطوير محيطه مرة أخرى، وهذا راجع لأسباب مختلفة.
هناك عدة أسباب يتعرض إليها المرء تجعله يعيد النظر في محيطه الذي يسكن فيه، بحيث تتولد لديه رغبة في القيام بتغييرات قصد الوصول للإحساس بالراحة في الفضاء المتواجد فيه، سواء بصفة جذرية أو تخص بعض الجوانب فقط، ونذكر بعض هذه الأسباب على سبيل المثال لا الحصر
وفي حالة وجود مقاولة أو شركة تضمن عملية الدراسة والإنشاء في نفس الوقت بحيث تملك كفاءات تقنية ويد عاملة محترفة، فذلك أفضل بالنسبة للمشروع وصاحبه، بحيث تجتمع المسؤولية في جهة واحدة ولا تتفرق حتى لا يتسع المجال لتهرب كل جهة عن مسؤوليتها، وتخلص صاحب المشروع من عناء التنسيق بين مختلف المتدخلين في المشروع، وأيضا التحكم في كلفة ومدة المشروع بشكل أفضل.
أي مشروع قبل بداية إنشائه ومباشرة بعد انتهاء ملف دراسته يجب أن يكون واضح المعالم لكل الأطراف فيما يخص الحلول التقنية والجمالية كمنتوج معماري أو ديكور، كلفته ارتباطا بالوسائل المستعملة ومدة الإنجاز، والمواد التي ستستعمل في عملية انشائه، إضافة إلى الأثاث، إكسسوارات الزينة والألوان المقترحة.
بالنسبة لمواد البناء المستعملة، منها المتداولة والمتوفرة دون تحمل عناء البحث عنها مثل الخرسانة والطوب الإسمنتي، وأحيانا تكون مسيئة للبيئة المحيطة بها ومضادة لها بحيث لا تستفيد من مزاياها بل تحاربها، وأخرى صديقة للبيئة وتتوفر فيها كل شروط الراحة التي يبحث عنها صاحب المشروع مثل الطوب الطيني، الخشب، وحجر الزينة وكل ما هو ناتج من الطبيعة.
وأما فيما يخص الأثاث، وإكسسوارات الزينة، والألوان مجتمعة تكون مقترحة من طرف مهندس مؤهل في الديكور على شكل لوحة نمطية تحتوي على صور المقترحات مع تسميتها وإذا لزم الأمر ذكر بعض خصائصها سواء كانت حقيقية متوفرة في سوق المشتريات أو افتراضية إذا كان إنتاجها يكون حسب مواصفات ومقاييس محددة و حسب الحاجة إليها.
ومن بين المواد المقترحة التي لا يكاد يخلو منها مشروع مهما كان بسيطا أو فخما مع كونه نبيلا وطبيعيا في نفس الوقت، ويحقق دائما قيمة مضافة للمشروع حتى وإن كان استعماله محدودا، ألا وهو حجر الزينة مثل الرخام.
يمكن أن نقترح مادة الرخام في جوانب كثيرة من العمارة، مثل السلالم بمختلف أشكالها وأنواعها، الأرضيات، الواجهات، اللوحات المزخرفة على نمط نسق فسيفسائي أصيل أو حداثي أو مزيج بينهما، المطابخ، الحمامات، إكسسوارات زينة والأثاث. ويكون استعمال الرخام في إحدى هذه الجوانب أو كلها حسب إمكانات صاحب المشروع والغلاف المالي المخصص لهذه العملية.
وأخيرا يمكننا أن نقدم نصيحة لكل صاحب مشروع يبحث عن مردود جيد لاستثماره ألا يتخطى تدخل المعماري المؤهل في الديكور قبل بداية الأشغال بغرض توفير المقابل المادي لخدمته المقدرة بنسبة ضئيلة من كلفة المشروع، وفي المقابل يغامر بكل الغلاف المالي بحيث لا يتحصل على النتائج المرجوة ولا ينفع حينئذ الندم.
هناك عدة أسباب يتعرض إليها المرء تجعله يعيد النظر في محيطه الذي يسكن فيه، بحيث تتولد لديه رغبة في القيام بتغييرات قصد الوصول للإحساس بالراحة في الفضاء المتواجد فيه، سواء بصفة جذرية أو تخص بعض الجوانب فقط، ونذكر بعض هذه الأسباب على سبيل المثال لا الحصر
- ضرورة القيام بأشغال الصيانة
- مواكبة الحداثة
- تأهيل السكنات أو مختلف التجهيزات إلى إقامات وبنايات فاخرة
- الحاجة إلى مساحات أو وظائف جديدة
وفي حالة وجود مقاولة أو شركة تضمن عملية الدراسة والإنشاء في نفس الوقت بحيث تملك كفاءات تقنية ويد عاملة محترفة، فذلك أفضل بالنسبة للمشروع وصاحبه، بحيث تجتمع المسؤولية في جهة واحدة ولا تتفرق حتى لا يتسع المجال لتهرب كل جهة عن مسؤوليتها، وتخلص صاحب المشروع من عناء التنسيق بين مختلف المتدخلين في المشروع، وأيضا التحكم في كلفة ومدة المشروع بشكل أفضل.
أي مشروع قبل بداية إنشائه ومباشرة بعد انتهاء ملف دراسته يجب أن يكون واضح المعالم لكل الأطراف فيما يخص الحلول التقنية والجمالية كمنتوج معماري أو ديكور، كلفته ارتباطا بالوسائل المستعملة ومدة الإنجاز، والمواد التي ستستعمل في عملية انشائه، إضافة إلى الأثاث، إكسسوارات الزينة والألوان المقترحة.
بالنسبة لمواد البناء المستعملة، منها المتداولة والمتوفرة دون تحمل عناء البحث عنها مثل الخرسانة والطوب الإسمنتي، وأحيانا تكون مسيئة للبيئة المحيطة بها ومضادة لها بحيث لا تستفيد من مزاياها بل تحاربها، وأخرى صديقة للبيئة وتتوفر فيها كل شروط الراحة التي يبحث عنها صاحب المشروع مثل الطوب الطيني، الخشب، وحجر الزينة وكل ما هو ناتج من الطبيعة.
وأما فيما يخص الأثاث، وإكسسوارات الزينة، والألوان مجتمعة تكون مقترحة من طرف مهندس مؤهل في الديكور على شكل لوحة نمطية تحتوي على صور المقترحات مع تسميتها وإذا لزم الأمر ذكر بعض خصائصها سواء كانت حقيقية متوفرة في سوق المشتريات أو افتراضية إذا كان إنتاجها يكون حسب مواصفات ومقاييس محددة و حسب الحاجة إليها.
ومن بين المواد المقترحة التي لا يكاد يخلو منها مشروع مهما كان بسيطا أو فخما مع كونه نبيلا وطبيعيا في نفس الوقت، ويحقق دائما قيمة مضافة للمشروع حتى وإن كان استعماله محدودا، ألا وهو حجر الزينة مثل الرخام.
يمكن أن نقترح مادة الرخام في جوانب كثيرة من العمارة، مثل السلالم بمختلف أشكالها وأنواعها، الأرضيات، الواجهات، اللوحات المزخرفة على نمط نسق فسيفسائي أصيل أو حداثي أو مزيج بينهما، المطابخ، الحمامات، إكسسوارات زينة والأثاث. ويكون استعمال الرخام في إحدى هذه الجوانب أو كلها حسب إمكانات صاحب المشروع والغلاف المالي المخصص لهذه العملية.
وأخيرا يمكننا أن نقدم نصيحة لكل صاحب مشروع يبحث عن مردود جيد لاستثماره ألا يتخطى تدخل المعماري المؤهل في الديكور قبل بداية الأشغال بغرض توفير المقابل المادي لخدمته المقدرة بنسبة ضئيلة من كلفة المشروع، وفي المقابل يغامر بكل الغلاف المالي بحيث لا يتحصل على النتائج المرجوة ولا ينفع حينئذ الندم.